1. Another Indian dies in Ukraine : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে প্রাণ হারালেন আরও এক ভারতীয় পড়ুয়া

মঙ্গলবার খারকিভে রাশিয়ার বম্ব শেলিংয়ে আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল নবীন জ্ঞানগৌদরের (Karnataka student died in bomb shelling in Kharkiv yesterday) ৷ বম্ব শেল্টার থেকে ওষুধের খোঁজে বাইরে বেরোলে মৃত্যু হয় তাঁর ৷

2. Russia-Ukraine Crisis : পরিস্থিতি ভয়াবহ, ভারতীয়দের অবিলম্বে খারকিভ ছাড়ার নির্দেশ দূতাবাসের

ভারতীয়দের অবিলম্বে খারকিভ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস ৷ যে কোনও পরিস্থিতিতে আজ স্থানীয় সময় সন্ধ্যে 6টার মধ্যে খারকিভ থেকে পেসোচিন, বাবায় এবং বেজলুদোভকায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (India Advises their Citizens to leave Kharkiv immediately) ৷

3. TMC Wins in Contai : কাঁথিতে পাঁচ দশকের অধিকারীর সাম্রাজ্যের পতন

কাঁথি পৌরসভা (Contai Municipality) ও অধিকারী পরিবার কার্যত সমার্থক ছিল গত পাঁচ দশক ধরে ৷ বুধবার তৃণমূলের জয়ের পর কাঁথিতে পাঁচ দশকের অধিকারীর সাম্রাজ্যের পতন হল ৷

4. Bengal Civic Polls Result 2022 : তাল কাটল পাহাড়ে, দার্জিলিং পৌরসভা দখল করে চমকে দিল সদ্য ভূমিষ্ঠ হামরো পার্টি

রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড় তুললেও পাহাড় অধরাই থাকল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৷ তবে এবার নতুন পর্বের সূচনা করল নতুন দল হামরো পার্টি (Bengal Civic Polls Result 2022) ৷

5. Congress Lost in Baharampur : তিনদশক পর বহরমপুর পৌরসভা হাতছাড়া কংগ্রেসের

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরকে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর গড় বলা হয় ৷ কিন্তু সেখানে এবার পৌরসভা নির্বাচনে জিতল তৃণমূল (TMC Wins in Baharampur Municipality) ৷ কংগ্রেস পেল মাত্র 6টি আসন (After Three Decades Congress Lost in Baharampur Municipality) ৷ মুর্শিদাবাদের অন্য পৌরসভাগুলিতেও জিতেছে তৃণমূল ৷

6. Bengal Civic Polls Result 2022 : রাস্তাজুড়ে সবুজ আবির, জিতেও দেখা নেই বিজেপি প্রার্থীদের

মালদা কলেজের সামনে শুধুই সবুজ আবিরের ছড়াছড়ি (TMC Win in Municipalities in Malda) । অন্য রঙের ছিটেফোঁটাও নেই । অথচ দুই পৌরসভায় বিজেপি ও নির্দল প্রার্থীরাও জিতেছেন । কিন্তু সবুজ আবিরের দাপটে তাঁরা এলাকাতেই নেই । ইংরেজবাজারের 13 নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ি । অভিযোগ করলেন, শাসকদলের ভয়েই জিতেও ঘরবন্দি বিরোধীরা ৷

7. Surajit Slams Suvendu : পৌরসভা নির্বাচনে ভরাডুবির ‘পুরস্কার’, শুভেন্দুকে শাড়ি পাঠাচ্ছেন তৃণমূল নেতা

বুধবার কাঁথি-সহ রাজ্যের সমস্ত পৌরভোটে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়তেই শুভেন্দু অধিকারীকে পুরস্কার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন সুরজিৎ (Surajit Saha slams Suvendu Adhikari once again) ৷

8. Bengal Civic Polls Result 2022 : সবুজ ঝড় থমকাল তাহেরপুরে, দূর্গ রক্ষা বামেদের

তাহেরপুর পৌরসভা নিজেদের দখলে রাখতে সফল হল বামেরা (Left Front Win Taherpur Municipality) ৷ গোটা রাজ্যে যেখানে সবুজ ঝড়ে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সেখানে বিধানসভা ভোটে ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া বামেরা নিজেদের একমাত্র পৌরসভা দখলে রেখেছে (Bengal Civic Polls Result 2022) ৷ 13 আসনের পৌরসভায় 8টিতে জিতেছে বামেরা ৷ তৃণমূল 5টি আসনে জিতেছে ৷

9. Bengal Civic Polls Result 2022 : ফ্যান্টাস্টিক একতরফা খেলা হল, মন্তব্য অনুব্রতর

"ফ্যান্টাস্টিক খেলা হল, একতরফা খেলা হয়ে গেল ।" পৌর নির্বাচনে ঘাসফুলের জয়জয়কার প্রসঙ্গে মন্তব্য অনুব্রত মণ্ডলের (West Bengal Municipal Election result 2022) । নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে নিজের বোলপুরের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল । বলেন, "এই জয়ের ক্রেডিট একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । উন্নয়নের জয় ৷ তাই রাজ্যজুড়ে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকেছে ৷ পঞ্চায়েতেও ভোট হবে । আমি কথা দিলাম ৷ বিডিও অফিসে গিয়ে সবাই নমিনেশন করবে ৷ কেউ বাধা দিলে আমায় জানাবেন ।"

10. Bengal Civic Polls Result 2022: তৃণমূল ছাড়া অন্য কাউকে ভরসাই করছে না মানুষ, মন্তব্য ফিরহাদের

"মানুষ এখন আর তৃণমূল ছাড়া অন্য কাউকে ভরসা করছে না । বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে", আজ পৌরসভা ভোটের ফল নিয়ে একথা বললেন কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এর জন্য একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, অন্যদিকে তাঁর বলিষ্ঠ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই মূল কারণ বলে জানান তিনি । দেশের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের জন্য অনেক বেশি কাজ করেছে, পৌরভোট সাফল্য নিয়ে দাবি করলেন তৃণমূল নেতা (KMC Mayor TMC leader Firhad Hakim on TMC victory in Civic Polls)।