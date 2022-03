1. Indian Student Death in Ukraine : রুশ মিসাইল হানায় ইউক্রেনে ভারতীয় পড়ুয়া হত

খারকিভে রাশিয়ার মিসাইল হানায় মৃত্যু হল এক ভারতীয় ছাত্রের । বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, আজ সকালে মিসাইল হানায় ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে । বিদেশ মন্ত্রক থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে (Indian student lost his life in Kharkiv) ।

2. IAF on Ukraine Evacuation : আজই কিভ ছাড়ার বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের, ভারতীয়দের ফেরাতে ইউক্রেন যাচ্ছে বায়ুসেনা

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে এখনও আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় ৷ তাঁদের নিয়ে আসতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনাকে (IAF on Ukraine Evacuation) ৷

3. Indian Student Killed In Ukraine : দূতাবাসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাবা, নিহত পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর

বম্ব শেল্টারে আটকে থাকা নবীন এদিন ওষুধের খোঁজে বেরোলে শেলিংয়ে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ ইতিমধ্যেই নিহত ভারতীয় পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Modi speaks to father of Indian student killed in Ukraine) ৷

4. SSC Recruitment Case: শিক্ষক নিয়োগে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করল রাজ্য সরকার (SSC Recruitment Case)। সোমবার শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

5. ESA on Europe Russia Mars Mission : ইউক্রেন আক্রমণের ফল, স্থগিত রাশিয়ার মঙ্গল অভিযান

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আজ ষষ্ঠ দিন ৷ প্রতিদিনই ইউরোপ নানা ভাবে থামাতে চাইছে পুতিনকে ৷ কিন্তু তিনি অটল ৷ এর জেরে এবার মঙ্গলে যাওয়া খারিজ রাশিয়ার (ESA on Europe Russia Mars Mission) ৷

6. Ukraine-Russia Crisis Update : কিভের দিকে এগোচ্ছে রাশিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণে নিন্দার ঝড় বইছে দুনিয়াজুড়ে ৷ পুতিনের বিরুদ্ধে একের পর এক কঠিন পদক্ষেপ করছে বিভিন্ন দেশ (Ukraine Russia Crisis Update) ৷

7. Students Return from Ukraine : ভারতীয়দের মারধর করছে ইউক্রেনের পুলিশ, অভিযোগ ঘরে ফেরা পড়ুয়াদের

অনেক কষ্টে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরছেন ভারতীয়রা ৷ দুর্গাপুরের দুই ছাত্রীও ইউক্রেন থেকে ফিরেছেন ৷ জ্যোতি সিং এবং পর্ণশ্রী দাস তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন (Indians are Tortured by Police Says Ukraine Return Students) ৷

8. Indian railway: দোলের আগে ফের দূরপাল্লার ট্রেনে ফিরছে সাধারণ কামরা

দোলের আগে ফের দূরপাল্লার ট্রেনে ফিরছে জেনারেল কম্পার্টমেন্ট (general compartment returns) ৷ এই ঘোষণা করল পূর্ব রেল (Indian railway) ৷

9. Contai Municipality Election 2022 : গণনা স্থগিতের আর্জি খারিজ হলেও মামলায় ঝুলে কাঁথি পৌরভোটের ফল

কাঁথি পৌরসভায় ভোটের (Contai Municipality Election 2022) দিন সন্ত্রাস হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে মামলা করে বিজেপি ৷ তারা ভোট গণনা স্থগিত রাখারও আবেদন করে ৷ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ তবে আদালত জানিয়েছে, এই মামলার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে কাঁথি পৌরসভার ভোটের ফলাফল ৷

10. Students Left Kyiv by Train : দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে ছাড়লেন কিভ

ইউক্রেনে দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে কিভ ছাড়লেন (Students left Kyiv by train) ৷ জানাল ভারতীয় দূতাবাস (Indian Embassy on students evacuation from Ukraine) ৷