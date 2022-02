1. Russia-Ukraine Crisis : বেলারুশে শুরু হল রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠক

ইউক্রেন-বেলারুশ সীমান্তে প্রিপ্যাট নদীর পাশে আলোচনার টেবিলে বসার যে প্রস্তাব রাশিয়ার তরফে ইউক্রেনের কাছে গিয়েছিল, প্রাথমিকভাবে সেই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না জেলেনস্কি (Ukraine had earlier refused to hold talks near Belarus) ৷ কারণ বেলারুশ সীমান্ত থেকেই রুশ সেনারা প্রথম আঘাত হেনেছিল ইউক্রেনে ৷

2. HC Orders on SSC Recruitment : স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ফের সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের (cal hc orders cbi investigation in school teacher recruitment case) । এর পিছনে কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

3. BJP Bengal Strike: বনধের সমর্থনে মিছিল করে গ্রেফতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ

বনধের সমর্থনে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার থেকে বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয় (BJP Bengal Strike)। মিছিলটি বউবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়ে আসতেই কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। গ্রেফতার করা হয় সজল ঘোষ-সহ বিজেপির অন্যান্য কর্মীদের। তাঁদের লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

4. Mukul Ray's Pac Case: মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ বিজেপির আইনজীবীর (Mukul Ray's Pac Case) । এর আগে হাইকোর্টকে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ।

5. BJP Bengal Strike : শ্যামনগরে বিজেপির রেল অবরোধে পুলিশের সামনে তৃণমূলের হামলা

শ্যামনগর স্টেশনের 23 নম্বর রেলগেট অবরোধ করেছিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ (BJP Bengal Strike)। পুলিশ ও অবরোধকারীদের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যেই হঠাৎ করে 5-6 জন তৃণমূলের লোকজন চড়াও হয় বিজেপির কর্মীদের উপর বলে অভিযোগ। বিজেপির দলীয় পতাকা কেড়ে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।

6. BJP Calls Bengal Strike : বিজেপির ডাকা বনধের প্রভাব নেই ধর্মতলায়, রাস্তায় প্রচুর পুলিশ

রবিবার রাজ্যের 108টি পৌরসভার নির্বাচন ছিল । নির্বাচনে সন্ত্রাস ও হিংসার অভিযোগে তুলে আজ রাজ্যজুড়ে 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয় বিজেপি (12 Hours Strike By BJP) । কিন্তু বনধের কোনও প্রভাব পড়ল না শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় । ডোরিনা ক্রসিং থেকে মেয়ো রোড, কোথাও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দেখা গেল না । যদিও বনধ ঠেকাতে রাস্তায় নামলেন পুলিশ কর্মীরা । খুলেছে দোকান, বাজার, অফিস-কাছারি ৷ চলছে বাস, গাড়ি ৷

7. Anish Khan Death case : দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হল আনিশের দেহ

আনিশের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death case) ইতিমধ্যেই দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে সিট ৷

8. BJP TMC Clash in Bankura : বিজেপির অবরোধ কর্মসূচিতে তৃণমূলের বাইক বাহিনী, উত্তেজনা বাঁকুড়া শহরে

বিজেপির অবরোধ কর্মসূচিতে ঢুকে পড়ল তৃণমূলের বাইক বাহিনী ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থান সার্কিট হাউসের সামনে (BJP TMC Clash in Bankura Over Bengal Strike) ৷ বিজেপির 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের কর্মসূচিতে সার্কিট হাউসের সামনে পথ অবরোধ করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ অভিযোগ, সেই সময় বাঁকুড়া 2নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব বাইক বাহিনী বিজেপির মিছিলে ঢুকে পড়ে ৷ সেই সময় বিজেপির কর্মীরা তৃণমূলের বাইক বাহিনীকে আটকায় ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় ৷ তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷

10. Student Agitation at Visva Bharati : ছাত্রাবাস খোলার দাবিতে কর্মসচিবকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ, উত্তাল বিশ্বভারতী

কোভিড পরিস্থিতির পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (Visva Bharati University) খুললেও হস্টেল খোলা হয়নি ৷ তাই হস্টেল, ক্যান্টিন খোলার দাবিতে সোমবার বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা ৷