1. Mamata-Adani Meeting : নবান্নে ফের মুখ্যমন্ত্রী-আদানি বৈঠক

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে শিল্পপতি গৌতম আদানি (Mamata-Goutam Adani Meeting at Nabanna) ।

2. Rahul Attacks Modi : মোদির কথা কেন শুনব, প্রশ্ন রাহুলের

বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের (Uttarakhand Assembly Election 2022) প্রচার করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন (Rahul Attacks Modi) ৷

3. mamata on modi : নেতাজি ইন্ডোর থেকে মোদী-যোগীকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

ভোট এলেই সাধু সেজে টিভিতে ঢুকে যায় । নাম না করে এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata criticizes modi,yogi)। উল্লেখ করলেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা ।

4. TMC Advice to Sougata on IPac Issue : সৌগতকে আইপ্যাক নিয়ে মুখ খুলতে নিষেধ তৃণমূল নেতৃত্বের

প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাক সম্পর্কে মুখ না খুলতে তৃণমূলের তরফে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (TMC ask MP Sougata Roy to maintain Silence on IPac Issue) ৷ তৃণমূল সূত্রে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ কিন্তু কোনও পক্ষই মুখ খুলতে নারাজ ৷

5. farm labour wins lottery: লটারি কেটে কোটিপতি ক্যানিংয়ের ক্ষেতমজুর

ঘুরল ভাগ্যের চাকা । ৩৫০ টাকার লটারি কেটে কোটিপতি ক্যানিংয়ের বাসিন্দা রফিক আলি গাজি (laborer won crores of rupees)।

6. woman arrests for killing lover's wife : পরকীয়ার জেরে প্রেমিকের স্ত্রী ও ৪ সন্তানকে খুন প্রেমিকার

প্রেমিককে বিয়ে করতে তাঁর স্ত্রী ও নাবালক সন্তানকে খুন করল প্রেমিকা । কর্নাটকের মান্ডা এলাকার ঘটনা (incident held on mandya) । গ্রেফতার অভিযুক্ত।

7. Modi's Comment on Muslim Women : মুসলিম মহিলাদের পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, অভিযোগ মোদির

আজ, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশে ভোটের (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) প্রচার করেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সাহারনপুরে দলের সভায় যোগ দেন এই বিজেপি নেতা (Modi at UP for Poll Campaign) ৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন ৷

8. SC on Hijab Row : জরুরি ভিত্তিতে হিজাব মামলার শুনানিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

আজ কর্নাটক হাইকোর্টে হিজাব বিতর্ক মামলার শুনানি ৷ তাই সুপ্রিম কোর্ট এতে নাক গলাবে না (SC on Hijab Row) ৷

9. BJP Protest in SEC : নির্বাচন কমিশনে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের দফতর (Bengal State Election Commission Office) ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷

10. Municipal Corporation election 2022: অশোকনগর- কল্যাণগড়ে ননদ-বৌদির জমজমাট লড়াই

ভোট ময়দানে ননদ-বৌদির জমজমাট লড়াই । একজন তৃণমূলের হয়ে অপর জন কংগ্রেসের হয়ে লড়বেন । দুই প্রার্থীর জমজমাট লড়াইয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে অশোকনগর-কল্যাণগড়ে (Two Candidate From Same Family)।