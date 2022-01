1. Copyright Act Violation Case : সুন্দর পিচাই-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশে অভিযোগ দায়ের

গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের (Google CEO Sundar Pichai) বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন চিত্র নির্মাতা সুনীল দর্শন ৷ অভিযোগ দায়ের হয়েছে আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে ৷

2. President Kovind PM Modi bid farewell as Virat retires: বিরাটের অবসরে ফেয়ারওয়েল মোদি-কোবিন্দের

রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী ঘোড়া বিরাটের অবসরে (Virat retires) তাকে ফেয়ারওয়েল দিলেন রাম নাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (President Kovind PM Modi bid farewell as Virat retires)৷

3. Sandhya Mukherjee refused Padma Shri : সন্ধ্যা ভারতরত্নের যোগ্য, দাবি শুভাপ্রসন্ন-কবীর সুমনদের

পদ্মশ্রী প্রত্যাখান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Sandhya Mukherjee refused Padma Shri) ৷ তারপরই তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ৷ তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের উচিত ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে ভারতরত্ন দেওয়া ৷

4. Buddhadeb Rejects Padma Bhushan : বুদ্ধের পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতার কারণেই, মত বিমান-সুজনের

পদ্মভূষণ প্রত্যাখান করেছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (Buddhadeb Bhattacharjee refused Padma Award) ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তী ৷

5. Buddhadeb Rejects Padma Bhushan : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বামেদের মুখে মানায় না, বুদ্ধদেবের পদ্ম-সম্মান প্রত্যাখানে প্রতিক্রিয়া সুকান্তের

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর সামাজিক এবং প্রশাসনিক অবদানের জন্য পদ্মভূষণ দিতে চেয়েছিল কেন্দ্র (Buddhadeb Rejects Padma Bhushan) ৷ সেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ কখনই অন্তরায় হতে পারে না বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumder on Rejection of Padma Bhushan) ৷ সেই সঙ্গে বামেদের বিরুদ্ধে বিষয়টিকে নিয়ে অহেতুক রাজনীতির অভিযোগ তুললেন তিনি ৷

6. Goa TMC Leader Resigns : গোয়ায় তৃণমূল ত্যাগ ‘অপমানিত’ নেতার

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Election 2022) ৷ সেখানে বিজেপির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস (TMC is one of the main opponent of BJP in Goa) ৷ কিন্তু ঘাসফুল শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে বুধবার দল ছাড়লেন এক নেতা ৷

7. Biman Banerjee on Jagdeep Dhankhar: রাজ্যপাল এবার বিধানসভায় আসতে চাইলে কারণ জানতে চাইব: বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় নিজে বিধানসভায় আসতে চাইলে কারণ জানতে চাইব ৷ বললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee on Jagdeep Dhankhar)৷

8. Mamata-Dhankar in R-Day Parade : প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে মমতা-ধনকড় দূরত্ব

রেড রোডে অনুষ্ঠিত হল 73 তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ৷ সেখানে মুখোমুখি হন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata dhankhar in republic day parade at red road) ৷ কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে দু’জনের মধ্যে মমতা-ধনকর দূরত্ব প্রকাশ্যে চলে এল ৷

9. Aspirants protests in Bihar : রেলের নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ, প্রতিবাদে ট্রেনের কামরা জ্বলল গয়া স্টেশনে

বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের কাছে বিশেষ আবেদনে পুলিশ জানায়, তারা যেন কারও মদতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি না করে ৷ এমনকী সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ (A committee has been formed by the government to look into the matter) ৷

10. Delhi gang rape case: আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে 8 বছরের গণধর্ষিতা, দিল্লিতে আটক 2 বালক

আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে 8 বছরের মেয়েটি (8 year old girl Raped By Underage Boys In Delhi)৷ দিল্লিতে গণধর্ষণে (Delhi gang rape case) অভিযুক্ত দুই বালককে আটক করা হয়েছে ৷