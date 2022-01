শুক্রবার প্রিয়ঙ্কা গান্ধি উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী মুখ হওয়া নিয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেছিলেন ৷

2. Mamata As Main Opponent of Modi : মোদির বিরুদ্ধে মমতাই মুখ, তৃণমূলের হাতিয়ার এবার সমীক্ষা

গত বছর বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে রুখে দেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা জাতীয় রাজনীতিতে বেড়েছে ৷ তৃণমূলও বারবার বলেছে, মমতাকে কেন্দ্র করেই বিজেপির বিরুদ্ধে জোট তৈরি হোক, এটাই চাইছেন দেশবাসী ৷ এবার একটি সমীক্ষা রিপোর্টকে হাতিয়ার করে ফের এই নিয়ে সরব হল তৃণমূল (Mamata As Main Opponent of Modi) ৷

3. Minor Girl Gang Raped : মুম্বইয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ধৃত 2

ভোরবেলার কাজে বেরিয়ে মুম্বইয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা (Minor Girl Gang Raped in Mumbai), তদন্তে পুলিশ ৷

4. Priyanka on UP Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে বিজেপিকে রুখতে ভোট-পরবর্তী জোটের ইঙ্গিত প্রিয়ঙ্কার

গতকাল তিনি নিজেকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইঙ্গিত দেওয়া নিয়ে হইচই পড়ে যায় ৷

5. IPL 2022 : দেশে ফিরলেও আইপিএল ফাঁকা গ্যালারিতেই, জানাল বোর্ড

দেশের মাটিতে ফিরলেও আইপিএলে গ্য়ালারিতে দর্শক ফিরছে না এখনই ৷ 2022 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফাঁকা গ্যালারিতে ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এই খবর নিশ্চিত করেছে বোর্ডের এক সূত্র (IPL 2022 to be held in India without crowd) ৷

6. Berhampore Bomb Blast : বল ভেবে সপাটে ব্যাট বোমায়, বিস্ফোরণে জখম তিন নাবালক

ক্রিকেট খেলার সময় বল ভেবে ব্যাট পড়ল বোমায় । আর তাতেই বিস্ফোরণ । বিস্ফোরণে গুরুতর জখম তিন নাবালক । ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার টিকটিকি পাড়ায় (Berhampore Bomb Blast) ।

7. Supreme Court on kangana: সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সেন্সরে 'না', কঙ্গনার পাশেই দাঁড়াল সুপ্রিম কোর্ট

কঙ্গনার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সেন্সরের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷

8. PM-DM Virtual Meeting : জেলাশাসকদের ভাল প্রশাসন তৈরির উপায় বললেন প্রধানমন্ত্রী

শনিবার দেশের বেশ কিছু জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি, জেলাশাসকদের ভাল প্রশাসন তৈরির উপায় বলেন ৷

9. Ashok Bhattacharjee Criticises Sankar Ghosh : শঙ্করকে নীতিহীন বিধায়ক বলে কটাক্ষ অশোকের

"নীতিহীন বিধায়ককে একটিও ভোট নয়", শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি বিধায়ক তথা প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে তাঁর ওয়ার্ডেই তীব্র আক্রমণ শানলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বামফ্রন্টের মেয়র পদপ্রার্থী অশোক ভট্টাচার্য ।

10. Saraswati Puja 2022 : মিলছে না বড় বাজেটের অর্ডার, সরস্বতী পুজোর আগে মাথায় হাত মেদিনীপুরের মৃৎশিল্পীদের

সামনেই সরস্বতী পুজো ৷