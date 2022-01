1. Vineet Goyal Tests Covid Positive : করোনা আক্রান্ত কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই করোনা আক্রান্ত হলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ৷ মৃদু উপসর্গ থাকায় নমুনা পরীক্ষা করাতেই তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ এখন তিনি বাড়িতে আইসোলেশনে থেকেই যাবতীয় দায়িত্ব পালন করছেন (Vineet Goyal Tests Covid Positive) ৷

2. Mamata on Bengal COVID surge : এই রোগ মারাত্মক নয়, অভয় মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতিতে অযথা ভয় না পাওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee on West Bengal COVID cases) ৷ বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মমতা ৷ মানুষকে মাস্ক-গ্লাভসের ব্যবহার এবং সাবধানতা অবলম্বনের কথা মনে করিয়ে দেন বারবার ৷ জোর দিতে বলেন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ভাবনায় ৷

3. Ganga Sagar Mela : কোভিডবিধি মেনেই গঙ্গাসাগরে মেলা করতে চায় রাজ্য

কোভিডবিধি মেনেই গঙ্গাসাগর মেলার (Gangasagar Mela) আয়োজন করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে জানালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

4. SMC Election 2022 : গত ভোটের বৈধ শংসাপত্র এবার অবৈধ, শিলিগুড়িতে বাতিল বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন

বাতিল হয়ে গেল শিলিগুড়ির 46 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন (BJP Candidate Nomination Cancellation) ৷ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের চাপে তাদের প্রার্থীর জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ অথচ গতবারের পৌরভোটে এই নথি পেশ করেই ভোটে লড়ে জিতেছিলেন তিনি ৷ অস্বীকার শাসকদলের ৷ বিষয়টি নিয়ে পৌর নির্বাচনের (SMC Election 2022) আগে সরগরম ভোটের শহর ৷

5. Left Front Letter to EC : কোভিড পরিস্থিতিতে নির্বাচন পর্যালোচনায় সর্বদল বৈঠক চেয়ে কমিশনে চিঠি বামফ্রন্টের

কোভিড পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠক চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিল বামফ্রন্ট (Left Front Letter to EC) ৷ সর্বদল বৈঠকের প্রয়োজন বলে দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ৷

6. PM Narendra Modi : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে কাল ভার্চুয়ালি শহরে মোদি

আগামিকাল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi to inaugurate second campus of CNCI) ৷

7. BJP Candle Rally : পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে পড়ার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে মোমবাতি মিছিলের ডাক বিজেপির

বুধবার পঞ্জাবে একটি অনুষ্ঠান যোগ দিতে যাওয়ার সময় কৃষক বিক্ষোভের জেরে প্রায় 15-20 মিনিট আটকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুলে আজ মোমবাতি মিছিল করে প্রতিবাদের ডাক দিল বঙ্গ বিজেপি (BJP Candle Rally) ৷

8. Uncertainty about Madhyamik : টেস্ট, ফর্ম ফিল-আপ হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা ঘিরে অনিশ্চয়তা

করোনা পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে (Uncertainty about West Bengal Secondary Exam) ৷ যদিও টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ৷ তার ফল প্রকাশ হয়েছে বুধবার ৷ বৃহস্পতিবার হল পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ ৷ তবে পরীক্ষা কবে এবং কীভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷

9. Mecheda Child Death : গরম জলের পাত্রে পড়ে জখম শিশুর মৃত্যু, মেচেদায় মিষ্টির দোকানে ভাঙচুর

মিষ্টির দোকানের ছানা কাটানোর গরম জলের পাত্রে পড়ে জখম শিশুর মৃত্যু ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানা এলাকার মেচেদার ঘটনা (Mecheda Child Death) ৷ মৃত শিশুর নাম অঙ্কিতা গোস্বামী ৷ বয়স মাত্র সাড়ে চার বছর ৷ বৃহস্পতিবার ওই দোকানে ভাঙচুর চালান অঙ্কিতার পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা ৷ কোলাঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

10. Youth Suicide In Malda: স্ত্রীকে দায়ী করে আত্মঘাতী যুবক, চাঞ্চল্য চাঁচলে

ঘরের দেওয়ালে স্ত্রীকে দায়ী করে লিখে রেখে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক (Youth Suicide In Malda)। আত্মঘাতী যুবকের নাম ছোটন কর্মকার। বাড়ি চাঁচলের জেলেপাড়ায় । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷