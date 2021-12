1.Sourav Ganguly returns Home : বাড়ি ফিরলেও আইসোলেশনেই থাকবেন সৌরভ

করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ চারদিন পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন মহারাজ (Sourav Ganguly returns Home) ৷

2.Udaipur Omicron Death : উদয়পুরে ওমিক্রন আক্রান্ত বৃদ্ধের মৃত্যু

রাজস্থানের উদয়পুরে 73 বছরের এক বৃদ্ধ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ৷ গত 15 দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয় (death due to omicron) ৷

3.ফিরে দেখা 2021 : একুশে মা হলেন যে টলিউড অভিনেত্রীরা

দরজায় কড়া নাড়ছে 2022 । বিদায়ী বছরে নতুন সদস্যের আগমনে ভরে উঠেছে টলিউডের তারকা দম্পতিদের সংসার । 2021-এর বিদায়বেলায় এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক, এই বছরে মা হয়েছেন টলিউডের কোন কোন অভিনেত্রী...

4.Siliguri Murder and Suicide : মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী বাবা

বছর শেষের দিনে শিলিগুড়ির 24 নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগরে উদ্ধার হল বাবা ও ছেলের দেহ (Father Son Dead Body Recover in Siliguri) ৷ পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, মানসিক ভারসাম্যহীন সুভাষ রায়কে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁর বাবা পার্থ রায় (Siliguri Murder and Suicide) ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার (Siliguri Police Station) পুলিশ ৷

5. Omicron Scare : শিয়রে করোনার তৃতীয় ঢেউ, বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের

স্বাস্থ্য দফতরের আশঙ্কা, আগামী সাত দিনের মধ্যেই আছড়ে পড়তে পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ । সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে শুরু হল আগাম প্রস্তুতি ৷ এই নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে বৈঠক করল স্বাস্থ্য দফতর (bengal health department directs private hospital to prepare for covid omicron wave) ৷

6.Covid Rules Breach in Maithon : কোভিডবিধি লঙ্ঘন করে মাস্কবিহীন জনতার পিকনিক মাইথনে

ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ আর সেই পরিস্থিতিতে মাইথনের পিকনিক স্পটে বেলাগাম সাধারণ মানুষ ৷ বছরের শেষ দিনে পিকনিক করতে জমায়েত বহু মানুষের (People Without Masks at Maithons Picnic Spot) ৷

7.SMC Election 2022 : শিলিগুড়িতে জোট সম্ভাবনায় জল ঢেলে অশোকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল কংগ্রেস

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation 2022) ৷ সেই নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা প্রায় শেষ করে দিল কংগ্রেস ৷ প্রার্থী দিল সিপিএমের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের (CPIM Candidate Ashok Bhattacharya) বিরুদ্ধে ৷

8.India win Boxing Day Test : সেঞ্চুরিয়নে ইতিহাস গড়ে হোটেল স্টাফদের সঙ্গে নাচলেন পূজারা-অশ্বিন

বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে সুপার স্পোর্ট পার্কে টেস্ট জয়ের নজির গড়েছেন বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা ৷ ইতিহাস গড়ার পরেই আনন্দে মাতলেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা (Pujara Ashwin celebrate Centurion victory) ৷

9.COVID-19 mid-flight : আটলান্টিক মহাসাগরের উপর কোভিড পজিটিভ, 3 ঘণ্টা বিমানের বাথরুমে বন্দি যাত্রী

বিমানে ওঠার পর গলাটা কেমন করছিল ৷ বিমানের শৌচালয়ে গিয়ে ব়্যাপিড টেস্ট করে ধরা পড়ে কোভিড পজিটিভ ৷ অগত্যা বিমানের বাথরুমে তিন ঘণ্টা থাকতে হল আমেরিকার এক মহিলাকে ৷ (A US woman was quarantined in an aeroplane bathroom for three hours after testing COVID positive)

10.Alipurduar Flyover Fire : ফ্লাইওভারের নিচে পুড়ছে মানুষ, ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী আলিপুরদুয়ার

ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মারা গেলেন এক ব্যক্তি ৷ এমনই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে রেল আসাম গেট এলাকায় ৷ (Man burnt alive under flyover in Alipurduar)