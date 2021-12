একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলের সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷

2. Changes in BJPs District Organisation : লোকসভা অনুযায়ী জেলা সংগঠন বিজেপির, 36টি সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে নতুন মুখ

এবার লোকসভা ভিত্তিক সংগঠন সাজালো রাজ্য বিজেপি ৷

3. 5 BJP MLA Left Whatsapp Group : জেলা কমিটি ঘোষণা হতেই বিজেপির পাঁচ মতুয়া বিধায়কের বিদ্রোহ

শনিবার সকালে প্রকাশ্যে আসে বিজেপির জেলা কমিটি ৷ সেখানে দলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ পাশাপাশি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদেরও নাম জানানো হয়েছে ৷ তার পরই শুরু হয়েছে এই বিদ্রোহ (bjp mla from matua dominated area left party whatsapp group) ৷

4. Usthi TMC Youth Leader Death : উস্থিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল যুবনেতার মৃত্যু, গ্রেফতার সাত

উস্থিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল যুবনেতা সুজাউদ্দিন গাজির (TMC Youth Leader Death) মৃত্যু ৷

5. Christmas Celebration in Digha : করোনাবিধি শিকেয় তুলে বড়দিনে দিঘায় ভিড় জমালেন পর্যটকরা

ওমিক্রনের আতঙ্ক ফুৎকারে উড়িয়ে দিঘায় বড়দিনের ছুটিতে মাতল আমবাঙালি (Digha Tourism) ৷

6. Atal Bihari Vajpaee birth aniversary : বাজপেয়ীই তাঁর অনুপ্রেরণা, অটলের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদির

টুইটারে এদিন নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "জন্মদিনে অটলজি'কে স্মরণ ৷

7. Snowfall at Darjeeling : দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টির পর তুষারপাত, আনন্দে মাতোয়ারা পর্যটকরা

বড়দিনে পর্যটকদের জন্য সুখবর । কালিম্পংয়ের পর এবার দার্জিলিংয়ে হল তুষারপাত (Snowfall at Darjeeling) । শুক্রবারই কালিম্পংয়ের রিশপে তুষারপাত হয় । আর শনিবার দার্জিলিংয়ের সোনাদা ব্লকের চটকপুরে প্রথমে শিলাবৃষ্টি এবং তারপরই শুরু হয় তুষারপাত (Snowfall at chatakpur of darjeeling) । সঙ্গে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত । এদিন সকালে সান্দাকফুতেও তুষারপাত হয় ।

8. Kalyani School Closes : 29 থেকে 37, পড়ুয়াদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ বাড়ায় কল্যাণীতে বন্ধ স্কুল

পঠনপাঠন শুরু হতেই বাড়ল করোনার (Coronavirus) সংক্রমণ ৷

9. Darjeeling on Christmas : বড়দিনের পাহাড়ে উৎসবের আমেজ! পর্যটকে ঠাসা শৈলরানি দার্জিলিং

বড়দিনে পর্যটকে ঠাসা শৈলরানি দার্জিলিং (festive mood in Darjeeling crowded with tourists)।

10. Picnic on Christmas : ক্রিসমাসে রাজ্যের পিকনিক স্পটগুলোতে ফিরল চেনা ভিড়

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শীতকে লম্বা ইনিংস না-খেলতে দিলেও রাজ্যে শীত পাকাপাকি বিদায় নেয়নি ৷