কলকাতা পৌরনগমে এবার 134টি আসনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাসে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেন ৷ সেখানেই ফিরহাদ হাকিমকে পরবর্তী মেয়র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় (mamata banerjee announces firhad hakim as mayor of kolkata municipal corporation) ৷

2. Explosion in Ludhiana Court Complex : লুধিয়ানায় জেলা আদালতে বিস্ফোরণে মৃত 2, জখম কমপক্ষে 3

লুধিয়ানার জেলা আদালতে বিস্ফোরণ ৷ প্রাণ হারিয়েছেন 2 জন আর জখম 3 (Explosion in Ludhiana Court Complex) ৷

3. Tathagata Roy Tweets : ‘‘তৃণমূল চুরমার হয়ে যাবে, বিজেপিও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে’’, টুইটারে ফের বিস্ফোরক তথাগত

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরেই তথাগত রায়ের বেলাগাম আক্রমণের মুখে পড়েছেন দলের রাজ্য স্তরের নেতা-নেত্রীরা ৷ এবার প্রবীণ নেতার তোপের মুখে পড়লেন শাসকদলের নেতা-কর্মীরাও (Tathagata Roy slams TMC Supporters in Twitter) ৷

4. Mamata Banerjee on TMC Councilors Performance : ছ’মাস অন্তর কাজের পর্যালোচনা, কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা মমতার

বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাসে তৃণমূলের জয়ী কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে দলের উদ্দেশ্য়ে কড়া বার্তা দেন তিনি (Mamata Banerjee on TMC Councilors Performance) ৷

5. Fihad Hakim is Kolkata Mayor : কলকাতায় ফিরহাদেই আস্থা মমতার

6. Poush utsav starts in Santiniketan: এবারও নেই পৌষমেলা, পৌষ উৎসবে মাতল শান্তিনিকেতন

কোভিড আবহে 2020 সালে 74 বছর পর বন্ধ হয়েছিল শান্তিনিকেতনের (Poush utsav in Santiniketan) ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা (No Poush mela this year)৷ এ বছরও মেলা হয়নি ৷ তবে শুরু হল পৌষ উৎসব (Poush utsav starts)৷ প্রথা মেনে ছাতিমতলায় শুরু হয়েছে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ সেই আনন্দে গা ভাসিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পড়ুয়া, আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও আধিকারিকেরা । তবে পৌষমেলার জন্য মন খারাপ সকলেরই ৷ তিনদিনের পৌষ উৎসবে (Poush utsav starts in Santiniketan) নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷

7. IED Recovered in South Kashmir : যৌথ অভিযানে সাফল্য, কাশ্মীরে উদ্ধার 5 কেজি আইইডি

দক্ষিণ কাশ্মীরে উদ্ধার হল 5 কেজি আইইডি ৷ পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ওই আইইডি উদ্ধার (IED Recovered in South Kashmir) করা হয় ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুলওয়ামা জেলায় ৷

8. Malda Civic Volunteer Wins Lottery : বড়দিনের আগে সান্টার উপহার ! লটারি জিতে কোটিপতি মালদার সিভিক ভলান্টিয়ার

রতুয়া থানার শিমলা খুটাহা গ্রামের বাসিন্দা সেনাউল হক পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ সামসি স্টেশনে কর্মরত তিনি (Malda Civic Volunteer Wins Lottery ) ৷

9. Rail staff killed in Alipurduar : রেললাইনে উদ্ধার কর্তব্যরত রেলকর্মীর রক্তাক্ত দেহ

আলিপুরদুয়ারের (Alipurduar news) মাঝেরডাবরিতে রেললাইনে উদ্ধার হল কর্তব্যরত এক রেলকর্মীর রক্তাক্ত দেহ (on duty rail staff killed in Alipurduar)৷ তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

10. Vengsarkar on Captaincy Controversy : জাতীয় দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সৌরভের হস্তক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ বেঙ্গসরকরের

বিসিসিআই সভাপতি হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও দরকার ছিল না দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার (Vengsarkar on Captaincy Controversy) ৷ বিরাট কোহলিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানো নিয়ে সৌরভের মন্তব্য নিয়ে এমনই জানালেন প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক দিলীপ বেঙ্গসরকর (Dilip Vengsarkar on BCCI) ৷ তাঁর মতে, পুরো বিষয়টি জাতীয় নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যেকার বিষয় ৷ সেখানে সৌরভ বা বোর্ডের অন্য কোনও সদস্যের হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই বলে জানান তিনি (Dilip Vengsarkar not happy with Sourav approach on Captaincy row) ৷