1. PM Modi is unhappy with BJP MPs : শিশুরাও বারবার ভুল করে না, সংসদে উপস্থিতি নিয়ে সতীর্থদের ধমক মোদির

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় (BJP Parliamentary Party Meeting) ৷ সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধমক দেন বিজেপি সাংসদদের ৷

2. MEA Secretary Visit Bangladesh: মৈত্রী দিবসে 2 দিনের বাংলাদেশ সফরে বিদেশ সচিব শ্রিংলা

মৈত্রী দিবসে (50 Years of Maitri Diwas) বাংলাদেশ সফরে গেলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ৷ আর তার আগে রাষ্ট্রপতির সফরের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে সেদেশে গেলেন ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা (Harsh Vardhan Shringla Visit Bangladesh) ৷

3. CM Mamata on BSF : বিএসএফের উপর নজর রাখতে পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই বৈঠক থেকেই বিএসএফের উপর নজর রাখতে পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি (Chief Minister Mamata Banerjee directed police administration to keep an eye on BSF) ৷

4. Mamata on students credit card issue : স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড ইস্যুতে টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড চালু করেছেন (Student credit card was inaugurated by Mamata Banerjee in June)। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ছাত্রছাত্রী স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন। ৫৮ হাজার ছাত্রছাত্রীকে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণও পাইয়ে দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর।

5. TMC leader‘s selfie with Pistol : সরকারি চেয়ারে বসে পিস্তল হাতে সেলফি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল তৃণমূল নেত্রী

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতেই প্রবল চাঞ্চল্য মালদা জেলা রাজনীতিতে (TMC leader selfie with Pistol went viral on social media)। জেলা সফররত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা জেলায় থাকাকালীনই এমন ঘটনায় শাসকদলের কতটা মুখ পুড়ল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

6. Girls molested in UP school : রাতভর স্কুলে যৌন হেনস্থা, ডিএম'কে চিঠি দিল রাজ্য মহিলা কমিশন

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে (pretext of practical class) স্কুলে ডেকে এনে যৌন হেনস্থা ৷ ইটিভি ভারতের খবরের জেরে ডিএমকে চিঠি লিখে অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নিতে বলল রাজ্য মহিলা কমিশন ।

7. Goa Congress MLA Resigns : বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক রবি নায়েক (Goa Congress MLA Resign) ৷

8. Pamela Goswami gets bell : মাদক কাণ্ডে জামিন পেলেন বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী

কলকাতা হাইকোর্টে জামিন পেলেন বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী (Pamela Goswami gets bell form High Court ) ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের 19 তারিখে আলিপুর থেকে 70 গ্রাম কোকেন-সহ পামেলা গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । অবশেষে 292 দিন পর জামিন পেলেন তিনি ।

9. Modi attacks Samajwadi Party : লাল টুপিওয়ালারাই রেড অ্যালার্ট, যোগী রাজ্যে মোদির নিশানায় অখিলেশের দল

মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে নাম না করে সমাজবাদী পার্টিকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi attacks Samajwadi Party) ৷ বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশের জন্য লাল টুপিওয়ালারাই রেড অ্যালার্ট ৷’’

10. Rahul Gandhi gives adjournment motion notice : কৃষকদের দাবি নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

কৃষকদের দাবি (farmers demand) নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদের (Winter session) উভয় কক্ষে মুলতুবি প্রস্তাব আনল কংগ্রেস ৷ লোকসভায় প্রস্তাব আনেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi gives adjournment motion notice)৷