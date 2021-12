1.Amit Shah on Nagaland Firing : নাগাল্যান্ড গুলি-কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, লোকসভায় জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গত শনি ও রবিবার নাগাল্যান্ডে সেনার গুলিতে 15 জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে (Nagaland Civilians Death) ৷ এই নিয়ে সোমবার লোকসভায় বিবৃতি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah on Nagaland Firing) ৷

2. KMC Election 2021 : মমতার টালির ঘরে কোটিপতি ভ্রাতৃবধূ, পৌরভোটের মনোনয়নে প্রকাশ্যে এল তথ্য

মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ভ্রাতৃবধূ তথা কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূল প্রার্থী কাজরী বন্দ্য়োপাধ্যায় কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক (assets of mamata banerjee relative and candidate in kmc election kajari banerjee valued over one crore) ৷ মনোনয়নের হলফনামায় উঠে এসেছে এই তথ্য ৷

3.CM's North Bengal Tour : ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গে রওনা হলেন মুখ্যমন্ত্রী

খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্য়মন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের যাত্রাপথ বদল হল ৷ বিমানের বদলে হাওড়া থেকে ট্রেনে 3 দিনের জেলা সফরে রওনা হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjees North Bengal Tour) ৷

4. Four Years Imprisonment for Aung San Suu Kyi : কোভিডবিধি ভাঙায় চার বছরের কারাবাস আউং সান সু চি-র

কোভিডবিধি ভঙ্গ করার অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হলেন মায়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী আউং সান সু চি ৷ এর জেরে সোমবার তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড (Four Years Imprisonment for Aung San Suu Kyi) দিল নেইপিদোর একটি বিশেষ আদালত ৷

5.TMC Cancel Nagaland Visit : বিমানবন্দরে আটকানোর আশঙ্কায় শেষ মুহূর্তে বাতিল তৃণমূলের নাগাল্যান্ড সফর

রবিবার জঙ্গি দমন অভিযান চলাকালীন সেনার গুলিতে বেশ কয়েকজন সাধারণ নাগাল্যান্ডবাসীর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল সারা দেশ ৷ সেই কারণেই আজ, সোমবার সেখানে যাচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল হল (TMC Cancel Nagaland Visit) ৷

6.ICC Test Rankings : বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে মসনদ পুনরুদ্ধার টিম ইন্ডিয়ার

কোহলির দল শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করায় ক্রমতালিকায় দ্বিতীয়স্থানে নেমে গেলেন উইলিয়ামসনরা ৷ 124 রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করে ফের লাল বলের ক্রিকেটে মসনদে বসল টিম ইন্ডিয়া (India collects 124 rating points to regain the top spot) ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহে 121 রেটিং পয়েন্ট ৷

7.IND vs NZ Mumbai Test : মুম্বই টেস্টে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, সব ফরম্যাটে 50 ম্যাচ জয় কোহলির

মুম্বই টেস্টে একাধিক রেকর্ড ৷ যেখানে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সব ফরম্যাটের 50টি ম্যাচ জিতলেন বিরাট ৷ সেই সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়লেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ রেকর্ডের তালিকায় আজাজ প্যাটেল (World Records in Wankhede Stadium) ৷

8.KMC Election 2021: কলকাতা পুরভোটের নীল নকশা তৈরিতে বিজেপির জরুরি বৈঠক

দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতার প্রার্থীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মূলত ঘর গোছাতেই এই বৈঠক বিজেপির। মূল লক্ষ্য ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা (BJP to make the blue print for upcoming KMC election on Monday meeting)।

9.India Russia Bilateral Partnership : ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বরাবরই দৃঢ় ও শক্তিশালী, দাবি জয়শঙ্করের

আজ শুরু হচ্ছে ভারত-রাশিয়া 2+2 (India Russia 2 Plus 2 Dialogue) বৈঠক ৷ তার পর দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলন রয়েছে ৷ সেখানে থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷

10.Narendra Modi Tweets on Maitri Diwas : মৈত্রী দিবসে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা মোদির

সোমবার একইসঙ্গে ‘মৈত্রী দিবস’ (Maitri Diwas) পালন করছে ভারত ও বাংলাদেশ ৷ মৈত্রী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi Tweets on Maitri Diwas) ৷ আগামী দিনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷