নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) জঙ্গি দমন অভিযানে গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে (Nagaland Civilian Deaths) গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ সেনাবাহিনীর (Army on Nagaland Civilian Deaths)৷

2. Villagers, Jawan Killed in Nagaland : নাগাল্যান্ডে জঙ্গি দমন অভিযানে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর, মৃত জওয়ানও

জঙ্গি দমন অভিযানের (Nagaland Security Operations) সময় ভুল পরিচয়ের কারণে নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর (Villagers, Jawan Killed in Nagaland) ৷

3. Mahua Moitra Tweet Controversy : আদানিদের নিয়ে করা পুরনো টুইট মোছেননি, দাবি মহুয়ার

আদানিদের নিয়ে করা পুরনো টুইট মোছেননি তিনি ৷ তাঁকে নিয়ে চলতে থাকা টুইট বিতর্কের (Mahua Moitra Tweet Controversy) জবাবে এমনটাই জানালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra on Adani Group) ৷

4. Vicky Katrina wedding: রাজকীয় এন্ট্রির পরিকল্পনা, কীভাবে ক্যাটকে বিয়ে করতে যাবেন ভিকি ?

রাজস্থানে 7 থেকে 9 ডিসেম্বর ভিকি কৌশল (Vicky Katrina wedding) ও ক্যাটরিনা ক্যাইফের (vicky and katrina latest news) বিয়ের অনুষ্ঠান ৷

5. Rakesh Tikait Gets Threat call : প্রাণনাশের হুমকি কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতকে

প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হল কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতকে (farmer leader Rakesh Tikait again gets threat call) ৷ এর আগেও একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে কৃষক সংগঠন বিকেইউ-এর এই নেতাকে ৷ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷

6. Elderly dies on board Air India flight: মাঝ-আকাশে হার্ট অ্যাটাক, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে মৃত যাত্রী

মাঝ-আকাশে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউ জার্সি যাওয়ার পথে মৃত্যু হল এয়ার ইন্ডিয়ার (Air India flight) এক যাত্রীর ৷ 62 বছরের ওই যাত্রী (Elderly dies of heart attack in Air India flight) দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বিমানে উঠেছিলেন ৷

7. India Bangladesh Power Supply Agreement : আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশকে অতিরিক্ত 20 শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ভারত

ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হল (india bangladesh power supply agreement renewed for next five years) ৷ এই পাঁচ বছর বাংলাদেশকে অতিরিক্ত 20 শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ভারত (India will supply 20 percent more power to Bangladesh) ৷

8. Anjan Dutta's Book: অঞ্জন এবার লেখক, তাঁর গোয়েন্দা সুব্রত আসছে কলকাতা বইমেলায়

ফেলুদা, ব্যোমকেশ বক্সি, প্রফেসর শঙ্কু তো ছিলই ৷ এবার হাজির সুব্রত শর্মা (Subrata Sharma)। গোয়েন্দা সাহিত্যে এ বার সুব্রত শর্মার চরিত্র সামনে আসতে চলেছে ।

9. CM's North Bengal Tour: বিমানে নয়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে ট্রেনে উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্য়মন্ত্রী

খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্য়মন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের যাত্রাপথ বদল হল ৷ বিমানের বদলে হাওড়া থেকে ট্রেনে মালদা হয়ে 3 দিনের সফরে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjees North Bengal Tour) ৷

10. Varun Gandhi Criticise UP Government: লখনউয়ে চাকরিপ্রার্থীদের উপর লাঠিচার্জ, যোগী সরকারের সমালোচনায় বরুণ

উত্তরপ্রদেশে চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের (lathi charge on Job Seekers in Lucknow) ঘটনায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধি ৷