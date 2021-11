1. Rajya Sabha passes Farm Law Repeal Bill 2021: লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল

আলোচনা ছাড়াই সংসদের দুই কক্ষে এদিন যেভাবে এই বিল পাস হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷

2. PM Modi ahead of Winter Session: সরকার সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত, সংসদ শুরুর আগে বললেন মোদি

সরকার সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে ৷ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of parliament) শুরুর আগে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi ahead of Winter Session)৷

3. TMC Working Committee Meeting : জাতীয়স্তরে বিজেপি বিরোধিতার রূপরেখা তৈরিতে বৈঠক তৃণমূলের

সোমবার কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে বসেছে তৃণমূলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক (TMC Working Committee Meeting) ৷ সেখানে রয়েছেন মুকুল সাংমা-সহ সদ্য তৃণমূলে যোগদানকারী অন্য রাজ্যের একাধিক নেতা ৷

4. Srabanti Chatterjee on TMC Dais: মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূলের মঞ্চে শ্রাবন্তী

সোমবার বাসন্তীর মসজিদবাটিতে শাসকদলের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন শ্রাবন্তী ৷ মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান তিনি (Srabanti Chatterjee Thanks Mamata Banerjee) ৷

5. TMC skips opposition meet : শীতকালীন অধিবেশনের আগে বিরোধী ঐক্যে চিড়, কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে নেই তৃণমূল-পাওয়ার

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের অনৈক্যের ছবি সামনে এল ৷ কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলগুলির বৈঠকে নেই তৃণমূল (TMC not joining opposition meet) ৷ থাকতে পারছেন না শরদ পাওয়ারও ৷

6. IND vs NZ Kanpur Test : রুদ্ধশ্বাস শেষ ঘণ্টা, জাদেজার লড়াই ব্যর্থ করে নায়ক রবীন্দ্র

দ্বিতীয় সেশন থেকে ভারতীয় স্পিনারদের ঘূর্ণির সঙ্গে ঘোরা শুরু করেছিল ভারতের ভাগ্যের চাকা ৷ কিন্তু উত্তেজক কানপুর টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে বাগে পেয়েও শেষ হাসি হাসতে পারল না টিম ইন্ডিয়া ৷ ম্যাচ ড্র হল (India vs New Zealand Kanpur test ends in a draw) ৷

7. Lok Sabha passes Farm Laws Repeal Bill 2021: আলোচনা ছাড়াই লোকসভায় পাশ কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল

শীতকালীন অধিবেশনের (Winter Session of parliament) প্রথম দিনই সংসদে পাশ হল কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল (Govt introduces Farm Laws Repeal Bill 2021) ৷ বিরোধীরা আলোচনার দাবি জানালেও ধ্বনিভোটেই পাশ (Lok Sabha passes Farm Laws Repeal Bill 2021) হয়ে যায় বিল ৷

8. COVID Variant Omicron: ওমিক্রন নিয়ে তটস্থ দিল্লি, কড়া নজরে বিদেশিরা

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন, বিজ্ঞানসম্মত নাম বি.1.1.529-এর (COVID Variant B. 1.1.529) অস্তিত্ব ধরা পড়ে । 32 বার বিবর্তিত হয়ে সেটি ডেল্টার চেয়েও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের । এমনকি সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে গিয়ে থাকলেও, ওমিক্রনের হাত থেকে রক্ষা নেই বলে সতর্ক করেছেন তাঁরা ।

9. Financial fraud at Mathurapur: চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

সরকারি চাকরি (Government Job) দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার (Financial fraud at Mathurapur) অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। কলকাতার গড়ফা বাজার এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মথুরাপুর থানার পুলিশ । খোঁজ চলছে বাকি দুই অভিযুক্তের ৷

10. India Issues New Travel Guideline : ওমিক্রন আতঙ্কে বিদেশি যাত্রীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের

করোনার নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রনের আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে ৷ এখনও ভারতে এই ভ্যারিয়্যান্ট ছড়িয়ে পড়েনি ৷ কিন্তু আগে থেকেই এই নিয়ে সতর্ক সরকার ৷ তাই বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা দিল কেন্দ্র (India Issues New Travel Guideline) ৷