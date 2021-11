পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি একাধিক রাজ্যে তাদের সক্রিয় সংগঠন রয়েছে। সেদিক থেকে সোমবারের এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

2. PM skips All-Party Meet Before Winter Session: শীতকালীন অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে নেই মোদি, তৃণমূলের নজর 10 বিষয়ে

সোমবার শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Parliament) ৷ তার আগে সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরহাজিরা (PM skips All-Party Meet Before Winter Session) নিয়ে সরব হল বিরোধীরা ৷

3. IND vs NZ Kanpur Test : ঋদ্ধির লড়াকু হাফসেঞ্চুরিতে কিউয়িদের 284 রানের টার্গেট

শ্রেয়সের পর ঋদ্ধির ব্যাটে ভর করে 51/5 থেকে 7 উইকেটে 234 রান তুলে ইনিংস ছেড়ে দেয় ভারত ৷ প্রথম ইনিংসে 49 রানে পিছিয়ে থাকায় কানপুরে জয়ের জন্য উইলিয়ামসনদের চাই 284 রান (India sets 284 runs target for New Zealand in Kanpur) ৷

4. Compensation for Nadia Accident Victims : নদিয়ার দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ রাজ্য ও কেন্দ্রের

নদিয়ার হাঁসখালির দুর্ঘটনায় মৃতদের সকলের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ (Compensation for Nadia Accident Victims) দিচ্ছে রাজ্য ৷

5. Nadia Accident Death : হাঁসখালির দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ মোদি-মমতার

নদিয়ার পথ দুর্ঘটনায় শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷

6. Tripura Municipal Election Result 2021: বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতেই ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে পোয়াবারো বিজেপির

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে (Tripura Municipal Election Result 2021) নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির । প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে নেমেই সেখানে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে আসছে তৃণমূল (TMC in Tripura) ৷

7. Tripura Municipal Election Result 2021 : 2023 আমাদের, ত্রিপুরায় ভোটের ফল বেরোতেই টুইট কুণালের

ত্রিপুরায় ভোটের ফল বেরোতেই টুইটারে উচ্ছ্বসিত কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Tripura Municipal Election Result 2021) ৷ তাঁর বিশ্বাস, 2023-এ ত্রিপুরায় পালাবদল হবেই ৷

8. Tripura Municipal Election 2021 : আমবাসায় এক ওয়ার্ডে জয়, ত্রিপুরায় খাতা খুলল তৃণমূল

আমবাসা পুর পরিষদে জয়ী তৃণমূল ৷ ত্রিপুরা পুরভোটে আমবাসা পুর পরিষদের একটি আসনে জয় পেয়েছে তৃণমূল (TMC wins one seat in Ambassa Municipal Council) ।

9. Suvendu blames Mamata-Firhad : নদিয়ার দুর্ঘটনায় মমতা-ফিরহাদকে দায়ী করে আক্রমণ শুভেন্দুর

নদিয়ার হাঁসখালিতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার জন্য সরাসরি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari blames Mamata Banerjee) ৷

10. Vicky Katrina wedding: জানা গেল ভিকি-ক্যাটরিনার বিয়ের তারিখ, সঙ্গীতে কোরিয়োগ্রাফার ফারহা-করণ

রাজস্থানে (Vicky Katrina Rajasthan wedding) তিন দিন ধরে চলবে ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের (Vicky Katrina wedding) বিয়ের অনুষ্ঠান ৷ জানা গিয়েছে, 7 ডিসেম্বর সঙ্গীত (Vicky Katrina sangeet), বিয়ে হবে 9 ডিসেম্বর (Vicky Katrina wedding date)৷