অক্ষর প্যাটেল ঘূর্ণিতে ভেঙে পড়ল নিউজিল্যান্ডের ব্য়াটিং লাইন-আপ (Axar Patel Takes 5 Wickets Haul) ৷ তৃতীয় সেশনে 296 রানে গুটিয়ে গেল উইলিয়ামসন বাহিনী ৷

2. KMC Election 2021: 21 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের গণনা, বিজ্ঞপ্তি জারি কমিশনের

বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের গণনার দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন (KMC Election 2021) ৷ 21 ডিসেম্বর হবে 144টি ওয়ার্ডের ভোট গণনা (KMC elections Counting on 21st December) ৷

3. Sayan Deb Chatterjee Tweet : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হতেই ইঙ্গিতবাহী টুইট শোভনদেবের ছেলের

আসন্ন কলকাতা পৌর নির্বাচনের (Kolkata Corporation Election 2021) জন্য তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা (TMC Candidate List for Municipal Election) প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই আবেগঘন টুইট শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়ের (Sovandeb Chattopadhyay) ছেলে সায়নদেব চট্টোপাধ্য়ায়ের (Sayan Deb Chatterjee Tweet) ৷

4. Bilkis Begum TMC : তৃণমূলে যোগ সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর বিলকিস বেগমের

বামেদের প্রার্থী তালিকায় জায়গা না পেয়ে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে গেলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর বিলকিস বেগম (Bilkis Begum Joins TMC) ৷

5. Surjya Kanta on KMC Election 2021 : পৌরভোটে বিজেপি-তৃণমূল বিরোধীদের পাশে থাকার বার্তা সূর্যকান্তের

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (Kolkata Corporation Election 2021) কারও সঙ্গে জোট বাঁধেনি বামেরা ৷ তবে যারা তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে জোর টক্কর দেবে, তাদেরই সমর্থন করবে বামফ্রন্ট ৷

6. Lakshmir Bhandar Scam : শতাধিক মহিলার লক্ষীর ভান্ডারের টাকা তৃণমূল নেতার স্ত্রী'র অ্যাকাউন্টে, অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

বাদুড়িয়ার জগন্নাথপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান হাসানুর জামানের স্ত্রী ইরানি ইয়াসমিনের নামে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেখানে সম্প্রতি ১৩৪ জন মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ (Lakshmir Bhandar Scam) ৷ বিষয়টি সামনে আসতেই উত্তপ্ত বাদুড়িয়ার তিলডাঙা গ্রাম।

7. Second Dose of Corona Vaccine: করোনার দ্বিতীয় ডোজে অনীহা, চিন্তায় স্বাস্থ্যকর্তারা

বহু মানুষ এখনও করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ না নেওয়ায় চিন্তায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা ৷

8. KMC Election 2021: বামেদের জোটবার্তায় সাড়া না দিয়ে কলকাতার পৌরভোটে প্রার্থী দিচ্ছে কংগ্রেস

বামেদের দেওয়া জোটবার্তাকে পাশে সরিয়ে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থী দিতে চলেছে কংগ্রেস (Congress to Announce Name of Candidates for Kolkata Municipal Election) ৷

9. Dilip Ghosh in Medinipur : সরকার ভয় পেয়ে পৌরনির্বাচন একসঙ্গে করতে দিচ্ছে না, মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষ

সারাদিন ব্যস্ত কর্মসূচি নিয়ে মেদিনীপুরে এসে পৌরসভা ভোট নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh visits Medinipur) ৷

10. PM Modi chairs meet : আজ দেশের করোনা পরিস্থিতি ও ভ্যাকসিনেশন নিয়ে জরুরি বৈঠকে মোদি

ফের খোঁজ মিলেছে নতুন এবং আরও শক্তিশালী করোনা ভ্য়ারিয়্যান্টের ৷ এর মধ্যে অন্য দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের জন্য কঠিন বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছে ৷