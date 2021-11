1. 26/11 Mumbai Terror Attack : ভারত কখনও মুম্বই হামলার ক্ষত ভুলতে পারবে না, বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ে ওই সন্ত্রাসবাদী হামলা (26/11 Mumbai Terror Attack) হয়েছিল ৷ প্রাণ গিয়েছিল ভারত-সহ 15টি দেশের 166 জনের ৷ বিদেশমন্ত্রকের তরফে দেওয়া এক ভিডিয়োয় প্রধানমন্ত্রী নিহতদের শ্রদ্ধা জানান (pm narendra modi pay homage to 26/11 victims) ৷

2. IND vs NZ Kanpur Test: গ্রিন পার্কে দ্বিতীয় দিনে কিউয়ি ওপেনারদের দাপট

কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড (India vs New Zealand Kanpur Test) ৷ বল হাতে কিউই বোলারদের সাফল্যের পর, ব্যাটহাতেও ভারতীয় বোলারদের উপর শাসন করলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে কোনও উইকেট না-হারিয়ে নিউজিল্যান্ড 129 রান তুলেছে ৷

3. Kolkata Corporation Election 2021 : তৃণমূলের দুয়ারে সরকারের পাল্টা এবার বামফ্রন্টের 'উঠোনে পাঠশালা'

কলকাতা পুরভোটের আগে ইস্তেহার প্রকাশ করল বামেরা (Left unveils manifesto) ৷ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির ৷

4. BJP Candidate list for Kolkata Municipal Election : সোমে প্রকাশ প্রার্থী তালিকা, তার আগে হেস্টিংসে দু'দিনের জরুরি বৈঠক বিজেপির

সোমবার কলকাতা পুরভোটের বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে (BJP Candidate list for Kolkata Municipal Election) ৷ তার জন্য আগামিকাল এবং পরশু কলকাতায় বিজেপির হেস্টিংস অফিসে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকার, দিলীপ ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তী, অর্জুন সিং, দীনেশ ত্রিবেদী, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা ৷

5. Left Candidates for Kolkata Corporation Election 2021: 17 আসন ছেড়ে রেখে কলকাতা পৌরভোটে বামেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

বামেদের প্রার্থী তালিকায় (Left Front candidate list) মহিলাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে 58 ৷ তালিকায় সংখ্যালঘু মুখ 18 ৷

6. Alleged Gangrape and Murder in UP: কিশোরীকে গণধর্ষণ করে পরিবারকে খুনের অভিযোগে তপ্ত উত্তরপ্রদেশ

একসঙ্গে একটি তফসিলি পরিবারের (Scheduled Caste Family Murdered in Uttar Pradesh) চার সদস্যের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, তাঁদের 16 বছরের কিশোরী মেয়ে এবং তার 10 বছরের ভাইও । খুনের আগে মেয়েটিকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ।

7. Tollywood before Kolkata Derby : চড়ছে পারদ, বড় ম্যাচের আগে আড়াআড়ি ভাগ টলিপাড়া

টলিউডের ইতিহাস বলে মহানায়ক উত্তমকুমার (Uttam Kumar) ছিলেন আদ্যোপ্রান্ত মোহনবাগানি। উল্টোদিকে মহানায়িকা সুচিত্রা সেন (Suchitra Sen) ছিলেন পাবনার মানুষ। স্বভাবতই তিনি ছিলেন খাঁটি ইস্টবেঙ্গল। শ্যুটিংয়ের মাঝে দু'জনের মধ্যে এনিয়ে তর্কও লেগে যেত।

8. SC on Rakesh Asthana Appointment : নিয়োগ বিতর্কে রাকেশ আস্থানা ও কেন্দ্রকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লির পুলিশ কমিশনার পদে রাকেশ আস্থানার নিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court on Rakesh Asthana's appointment as Commissioner of Delhi Police) ৷ দু’ সপ্তাহের মধ্যে এর জবাব দিতে হবে কেন্দ্রকে ৷ ওই একই সময়ের মধ্যে শীর্ষ আদালতে নিজের বক্তব্য পেশ করতে হবে রাকেশ আস্থানাকেও ৷ শুক্রবার তাঁকেও একই নোটিস পাঠিয়েছে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এ এস বোপান্নার ডিভিশন বেঞ্চ ৷

9. Celebrities remembering 26/11 Mumbai Attacks: ভুলব না, ক্ষমা করব না ! 13 বছর পূর্তিতে বলি সেলেবদের পোস্টে 26/11

26/11 মুম্বই হামলার 13 বছর পূর্তিতে সেই ভয়ংকর দিনের কথা স্মরণ করলেন বলিউডের সেলিব্রিটিরা ৷ অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুর, অনুপম খের-সহ আরও অনেকে কুর্নিশ জানালেন শহিদ জওয়ানদের (martyrs of 26/11 Mumbai Terror Attacks)৷

10. Ranveer Singh shares 83 teaser: নজরকাড়া 83-র টিজার, ট্রেলার মুক্তির দিন ঘোষণা রণবীরের

মুক্তি পেল 1983 সালে ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি ছবি 83-র টিজার (teaser of 83)৷ টিজারটি শেয়ার করেছেন রণবীর সিং (Ranveer Singh 83 teaser) ৷