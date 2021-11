1. TMC's Incapable Jibe at Congress: কংগ্রেসের ব্যর্থতায় বিকল্প তৃণমূল, ‘জাগোবাংলা’য় সমালোচনার জবাব শাসকদলের

ত্রিপুরা, গোয়ার পর মেঘালয়েও (Meghalaya Political Coup) যখন কংগ্রেসের ঘরে ভাঙন ধরানোর অভিযোগে বিদ্ধ ঘাসফুল শিবির, সেই সময় দলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’য় (TMC Mouthpiece Jago Bangla) সাফাই দিতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ৷

2. IND vs NZ Kanpur Test : অভিষেকেই দুরন্ত, শ্রেয়সের সামনে সৌরভকে ছোঁয়ার হাতছানি

অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে কানপুরে আজ নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের সিরিজ়ের প্রথম টেস্টে ভারতের (IND vs NZ Kanpur Test) ৷ টস জিতে ব্যাটিং করতে নেমে দুর্দান্ত শুরু করল ভারত ৷ টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নিজেদের দাপট কায়েম রাখাই উদ্দেশ্য অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন ভারতের ৷

3. Prashant Kishor behind Meghalaya Coup: তৃণমূল নয়, মেঘালয়ে গাছ থেকে মুকুল ছিঁড়ে আনলেন প্রশান্তই !

মুকুল সাংমা (Mukul Sangma in TMC) জানিয়েছেন, রাতারাতি কোনও সিদ্ধান্ত নেননি তিনি । বরং বেশ কিছু দিন ধরেই এ নিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে কথা ((Prashant Kirshor's Role in Meghalaya) চলছিল তাঁর । প্রশান্তর কথায় আস্থা রেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন ।

4. SSC Group D Recruitment case: এসএসসি মামলায় বিতর্কিত নিয়োগ প্রার্থীদের বেতন বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

আদালত এর আগে 25 জনের বেতন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, জেলা স্কুল পরিদর্শক 2019 সালের 4 মে নিয়োগের প্যানেল বাতিলের পরে যাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সবার বেতন বন্ধ করে দিতে হবে অবিলম্বে ৷

5. EC on Kolkata Municipal Election: চালু হয়ে গেল নির্বাচনী আচরণ বিধি, বড় মিটিং-মিছিলে আপত্তি কমিশনের

নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct) চালু হয়ে গেল বৃহস্পতিবার থেকেই ৷ আগামী 19 ডিসেম্বরই কলকাতায় পৌরনিগম নির্বাচন (Kolkata Municipal Election) ৷ তার জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হবে ৷ 22 ডিসেম্বরের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া ৷

6. Sujan on KMC Election 2021 : নির্বাচন কমিশনের ‘মেরুদণ্ডহীন’ আচরণে ক্ষুব্ধ সুজন

কমিশন (Election Commission of India on Kolkata Corporation Election 2021) মেরুদণ্ডহীনের মতো আচরণ করছে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা পৌর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ার পর এই মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty on Kolkata Corporation Election 2021) ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের অসংখ্য পৌরসভা ও পৌরনিগমে বছরের পর বছর ধরে ভোট করতে দেয়নি রাজ্য সরকার ৷ আর এখন সেগুলিকে ফেলে রেখে আগে কলকাতায় ভোট করা হচ্ছে ৷ রাজ্য়ের পরিকল্পনা মতোই নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশনের এই আচরণেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুজন ৷

7. Tripura Municipal Elections : ভোট দিতে পারছেন না সাধারণ মানুষ, ক্ষোভ বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মনের

অশান্তির মধ্যেই চলছে ত্রিপুরার পুরভোট (Tripura Municipal Elections) ৷ বহু জায়গায় মানুষ ভোট দিতে পারছেন না ৷ এই অভিযোগ তিনি পেয়েছেন বলে জানিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ত্রিপুরার শাসকদল বিজেপির বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন (Sudip Roy Barman condemns attacks on voters) ৷

8. BJP Reaction on Kolkata Municipal Corporation Election :"কোর্টেও আছি, ভোটেও আছি", কলকাতা পৌরভোট নিয়ে প্রতিক্রিয়া বিজেপির

বিজেপি নেতা (BJP Leader) শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল সরকার রাজ্যে একতরফা, একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে ৷ মামলা চলাকালীন এই ঘোষণা স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচয় ৷ দখলদারির কাজ করছে এই সরকার ৷ "

9. Tripura Municipal Election : ত্রিপুরায় আক্রান্ত প্রার্থীরা, থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

পৌর নির্বাচন (Tripura Municipal Election 2021) চলাকালীনই উত্তপ্ত ত্রিপুরা ৷ বৃহস্পতিবার ভোটপর্ব শুরু হতেই একের পর এক হামলার অভিযোগ উঠতে শুরু করে ৷ আক্রান্ত রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ৷ প্রতিবাদে পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও করল সিপিআইএম ৷

10. Calcutta HC on KMC Election: নির্বাচনের দিন ঘোষণা নিয়ে আগামী সোমবার হাইকোর্টে শুনানি

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন ঘোষণা নিয়ে আজ কলকাতা হাইকোর্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিরোধীপক্ষ ৷ সেই নিয়ে আজ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে সবপক্ষের বক্তব্য আবেদন আকারে জমা দিতে হবে (Calcutta HC on KMC Election) ৷ সোমবার সেখানেই এই মামলার শুনানি হবে (Calcutta HC Hear KMC Election Case on Monday) ৷