1.Reshuffle in Mamata Cabinet : স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা, পুর-নগরোন্নয়নে ফের ফিরহাদ

মন্ত্রিসভায় রদবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Reshuffle in her Cabinet) ৷ তাঁর হাতে থাকা অর্থ দফতরের দায়িত্বে এবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharjee gets Finance Department in Mamata Govt) ৷ তাঁকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী করা হল ৷ একই সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের হাতে ফের গেল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব ৷

2. Jayprakash Joins TMC : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ জয়প্রকাশের, খবর শুনে বহিষ্কার করল বিজেপি

নজরুল মঞ্চে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে (TMC Working Committee Meeting)। সেখানেই জয়প্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) দলে সামিল হলেন ৷ জয়প্রকাশের যোগদানের পরই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

3. Physical Disability Girl In Madhyamik Exam : শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে মাধ্যমিক পরীক্ষা নদীয়ার প্রিয়াঙ্কা পালের

বিশেষভাবে সক্ষম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা পাল (Physical Disability Not a Barrier in Education for Priyanka Pal) ৷ হুইল চেয়ারে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রিয়াঙ্কা পালের ৷ ছোট থেকেই চলাফেরা করতে পারে না সে ৷ আজ তার দ্বিতীয় পরীক্ষা ৷ বাদকুল্লা ভুবনমোহিনী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা ৷ পরীক্ষার সিট পড়েছে অঞ্জনগর হাই স্কুলে ৷ রাইটারের সাহায্যে ভেনুতে গিয়েই পরীক্ষা দিল প্রিয়াঙ্কা (Physical Disability Girl In Madhyamik Exam) ৷ প্রিয়াঙ্কাকে সাহায্য করার কোনও খামতি রাখেনি তার মা-বাবা ও শিক্ষকেরা ৷ আগামীদিনে আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রিয়ঙ্কার ৷

4. Goa Assembly Election 2022 : গোয়া ত্রিশঙ্কু হলে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চায় তৃণমূল

গোয়া বিধানসভার (Goa Assembly Election 2022) ফলাফল ত্রিশঙ্কু হতে পারে ৷ এমনটাই বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল ৷ গোয়া বিধানসভা আসন পেলে, নিজেদের কিং মেকার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে ঘাসফুল শিবির (TMC Wants to be King Maker in Goa Assembly) ৷ আর সেই উদ্দেশ্যে আজ গোয়া রওনা দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

5. SC on VVPAT : ইভিএমের আগেই কি ভিভিপ্যাট গণনা, আগামিকাল শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী আগে ইভিএম গণনা হয় ৷ পরে বিধানসভা পিছু 5টি ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাট মিলিয়ে দেখা হয় ৷ সেই নিয়ম বদল আনতেই মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court hears plea regarding VVPAT slips being checked for authenticity) ৷

6. Asansol Old Woman Special Story : ঢাকেশ্বরী কটন মিলের স্মৃতি আঁকড়ে আজও জঙ্গলই ঠিকানা সত্তরের প্রৌঢ়ার

ঢাকেশ্বরী কটন মিল জঙ্গলে পরিণত হলেও রেখা বোস রয়ে গিয়েছেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া আবাসনেই। সরকারের বিধবাভাতায় দিব্যি চলে যাচ্ছে দিন ৷ নারীদিবসে এই ঘটনা প্রেরণা জোগাতে পারে এমনই অনেক রেখাকে (Asansol old woman story may inspire many) ৷

7.Mid-Day Meal Robbery : তালা ভাঙে গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের চাল চুরি

নদিয়ার গোবিন্দপুর জিএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের চাল চুরি ( Mid-Day Meal Robbery in Nadia School )। সঙ্গে তালা ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে সাবান এবং দামি একটি প্রজেক্টর-সহ একাধিক স্কুলের জিনিস ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে ৷

8. Women's Day Special: সংসারের পাশাপাশি দক্ষ হাতে থানা সামলাচ্ছেন শৃঙ্খলা

যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন' ৷ তবে এক্ষেত্রে 'যিনি রাঁধেন, তিনি শহরের আইনশৃঙ্খলাও রক্ষা করেন (Women's Day Special) ৷' বিশ্ব নারী দিবসে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন উল্টোডাঙা মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জ শৃঙ্খলা শর্মা।

9. 3 Kg Tumour Recover From Uterus : অস্ত্রোপচার করে ভাঙড়ে মহিলার জরায়ু থেকে 3 কেজির টিউমার বাদ

অস্ত্রোপচার করে মহিলার জরায়ু থেকে বাদ দেওয়া হল 3 কেজির টিউমার (3 Kg Tumour Recover From Uterus) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের ঘটকপুকুর এলাকায় ৷ সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন এক গৃহবধূ ৷ অপারেশনের পর ওই মহিলা সুস্থ আছেন ৷

10. Drinking Water Problem : পাকা রাস্তার কাজ শেষেও চালু হয়নি পানীয় জলের লাইন, আন্দোলনে গ্রামবাসীরা

রাস্তা তৈরির জন্য পানীয় জলের লাইন বন্ধ করা হয়েছিল (Drinking Water Problem in Sebagram of Jalpaiguri) ৷ কিন্তু, রাস্তা তৈরি হয়ে গেলেও, পানীয় জলের লাইন চালু হয়নি (Villagers Showing Agitation Demand for Restarting Water Line) ৷ বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ ফলে এবার রাস্তা নেমে আন্দোলন শুরু করলেন গ্রামবাসীরা ৷