শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 3 জন ঠিকা শ্রমিক ৷ আশঙ্কাজনক আরও পাঁচ শ্রমিক চিকিৎসাধীন বেসরকারি হাসপাতালে (Several died and many more injured in gas leak incident at Durgapur steel plant) ।

2. WB Govt Meeting With Adani : প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দর নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক মুখ্যসচিবের

প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দর তৈরির টেন্ডার জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো নিয়ে নবান্নে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্য়সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ৷

3. Promoter Killed In Mass Beating: প্রেমিকাকে নিয়ে রাতের বেলা ঘুরতে বেরিয়ে গণপ্রহারে মৃত্যু প্রমোটারের

চোর সন্দেহে প্রমোটারকে গণ পিটুনি (Mass Beating On Suspected Of Theft) । মৃত প্রমোটারের নাম অভিক মুখোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার রাত 1 টা নাগাদ বারুইপুর এলাকার ঘটনা ।

4. Ahmedabad Blasts Case : আমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় 38 জনকে প্রাণদণ্ড দিল আদালত

2008 সালের 26 জুলাই ৷ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমেদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ৷ দোষীদের সাজা ঘোষণা করল গুজরাতের বিশেষ আদালত (Ahmedabad Blasts Case) ৷

5. Allahabad HC Observation on POCSO : পকসো আইনের প্রয়োগ কিশোর বয়সের প্রেমের জন্য নয়, পর্যবেক্ষণ আদালতের

কিশোর বা টিনএজারদের প্রেমের সম্পর্কে প্রয়োগ করার জন্য পকসো আইন তৈরি করা হয়নি ৷ একটি জামিনের মামলার শুনানি এমনটাই পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের (Allahabad HC ruled out POCSO Act on teenage romance) ৷

6. Governor Removal Case : রাজ্যপালের অপসারণ মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের

রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল হাইকোর্ট (Governor Removal Case) ৷ কারণ হিসাবে কী বললেন প্রধান বিচারপতি ?

7. Ranji Trophy 2021-22 : 'মন্ত্রী' মনোজ ফিরলেন শূন্য রানে, বরোদার বিরুদ্ধে একশো পেরোতে ব্যর্থ বাংলা

বরোদার 181 রানের জবাবে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে প্রথম ইনিংসে মাত্র 88 রানে গুটিয়ে গেল বাংলা (Bengal all-out for 88 runs against Baroda) ৷ মনোজ তিওয়ারি ফিরলেন শূন্য রানে

8. Illegal Parking At Tollygunge : টালিগঞ্জে ফুটপাত জুড়ে বেআইনি পার্কিং, সমস্যায় পথচারীরা

টালিগঞ্জ লাগোয়া ফুটপাত জুড়ে বেআইনি পার্কিংয়ের রমরমা । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন মানুষজন (Illegal Parking At Tollygunge) ।

9. Black box for Trains : বিমানের মতো ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স

দুর্ঘটনার কারণ জানতে ও যাত্রী সুরক্ষার কথা ভেবে বিমানের মতো এবার ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স (Black Box to be installed in trains) ৷

10. Bachchan Pandey Trailer : সামনে এল অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে'-র ট্রেলার

হোলির দিনেই মুক্তি পেতে চলেছে অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে' ৷ এবার সামনে এল ছবির ট্রেলার (Akshay Kumar New Film Bachchan Pandey Trailer Releases) ৷