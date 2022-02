এদিন স্পিকারের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ (MLA Mukul Roy) খারিজ হচ্ছে না, তিনি বিজেপি বিধায়ক হিসেবেই থাকছেন ৷

2. Ipac Unfollow Mamata On Twitter : টুইটারে মমতাকে আনফলো আইপ্যাক-পিকের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টুইটারে আনফলো করল আইপ্যাক (ipac unfollow mamata banerjee on twitter) ৷ প্রশান্ত কিশোরও মমতাকে আনফলো করেছেন বলে খবর ৷

3. Madan Mitra In Trouble : ফেসবুক লাইভে ফের বেফাঁস মদন, শোকজ করল তৃণমূল

ফেসবুক লাইভে ফের বেফাঁস মন্তব্য করে দলের কোপের মুখে মদন মিত্র (Madan Mitra speaks against TMC in Facebook Live) ৷ তৃণমূলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে ৷

4. TMC motion against Governor in RS : রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে রাজ্যসভায় প্রস্তাব তৃণমূলের

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় প্রস্তাব আনল তৃণমূল (TMC tables motion against Governor Jagdeep Dhankhar in Rajya Sabha) ৷

5. Postpone Polio Vaccination Camp: মালদায় নির্বাচনী গেরোয় পিছিয়ে গেল পোলিও টিকাকরণ

27 ফেব্রুয়ারি মালদার দুই পৌরসভায় নির্বাচন। তাই 27 ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে পোলিও খাওয়ানোর কাজ (Postpone Polio Vaccination Camp)। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পৌর এলাকায় চলবে এই টিকাকরণ কর্মসূচি।

6. Burqa ban in Mumbai college: মুম্বইয়ের কলেজে বোরখা নিষিদ্ধ, নয়া বিতর্কের সম্ভাবনা

কর্নাটকের হিজাব (Burqa ban in Mumbai college likely to spark row) বিতর্কের রেশ এবার মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে জল্পনা শুরু হল ৷

7. One Man One Post In TMC: তৃণমূলের এক ব্যক্তি, এক পদ নীতির পক্ষে পোস্ট তৃণমূল যুব নেতার

আরও জোরালো হচ্ছে তৃণমূলের 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি (One Man and One Post In TMC)। আর ছাত্র-যুবদের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তৎপর হয়ে এই নীতিকে সমর্থন করছে । এই নীতির সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহার ।

8. Paul Pogba on Hijab Row : হিজাব বিতর্কে মুসলিম মেয়েদের হেনস্থার অভিযোগ পল পোগবার

হিজাব বিতর্কে মুসলিম মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে সরব হলেন ফরাসি তথা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তারকা ফুটবলার পল পোগবা (Paul Pogba Social media post on Hijab Row) ৷

9. Nirmala Attacks Congress : একটি পরিবারের লাভ ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও লক্ষ্য ছিল না, কটাক্ষ নির্মলার

শুক্রবার রাজ্যসভায় ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ সেখানেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন (Nirmala Attacks Congress) ৷

10. Purulia TMC Inner Clash : টাকার বিনিময়ে প্রার্থীপদ বিক্রির অভিযোগ, পুরুলিয়ায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

পুরুলিয়া পৌরসভায় আগামী 27 ফেব্রুয়ারি ভোট (Purulia Municipal Election 2022) ৷ তার আগে টাকার বিনিময়ে প্রার্থীপদ বিক্রির অভিযোগ উঠল জেলার দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের নেতারাই ৷