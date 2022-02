1. Mamata On Union Budget 2022 : ‘পেগাসাস স্পিন বাজেট’, কটাক্ষ মমতার

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেট পেশ করার পরই একের পর এক বিরোধীর কটাক্ষের মুখে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাজেটকে ‘পেগাসাস স্পিন বাজেট’ বলে কটাক্ষ করেছেন মমতা (Mamata On Union Budget 2022) ৷

2. Opposition Reaction Over Budget 2022: স্যাঁতসেঁতে ছুঁচোবাজি-যোগফল শূন্য, বাজেটকে নানা উপমায় বিদ্ধ বিরোধীদের

যোগফল শূন্য ৷ স্যাঁতসেঁতে ছুঁচোবাজি ৷ দ্রোণাচার্যের বাজেট ৷ এমনই নানা উপমায় কেন্দ্রকে বিঁধল কংগ্রেস (Rahul Gandhi on Budget 2022)-সহ বিরোধী দলগুলি (Opposition Reaction Over Budget 2022) ৷

3. Union Budget 2022: অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর

ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামো (Union Budget 2022) অপরিবর্তিত রাখলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (No changes in income tax slabs) ৷ তবে আয়কর রিটার্নে অসঙ্গতি সংশোধনে দু‘বছর সময় দিয়েছেন তিনি ৷

4. Amit Mitra On Union Budget 2022: বাজেটকে দিশাহীন বলে কটাক্ষ অমিত মিত্রের

মঙ্গলবারের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেটে নেই চাহিদা বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং তাই এই বাজেট দিশাহীন । কেন্দ্রের বাজেটকে (Union Budget 2022) এভাবেই কটাক্ষ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ।

5. Union Budget 2022: 60 লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য: সীতারমন

বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Creation of 60 lakh jobs next target of govt) ৷ তিনি বলেছেন, 60 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই (Nirmala Sitharaman on Job Creation) হবে সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য ৷

6. Customs Duty Cut on Diamonds : 5 শতাংশ শুল্ক ছাড় দিয়ে বাজেটে হিরে ব্যবসায়ীদের সুখবর নির্মলার

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে তিনি হিরে ব্যবসায়ীদের সুখবর দিয়েছেন ৷ জানিয়েছেন, হিরে ও অন্যান্য রত্নে 5 শতাংশ শুল্ক ছাড় দেওয়া হচ্ছে ৷

7. Union Budget 2022 : বাজেটে এলআইসি'র শেয়ার বিক্রির ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

বিমা সংস্থা এলআইসি'র আইপিও আসা নিয়ে কানাঘুষো চলছিল । আজ বাজেট পেশ করে সেই ইঙ্গিতকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Union Budget 2022)।

8. Union Budget 2022 : রাজ্যগুলিকে সাহায্যে 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ, ঘোষণা বাজেটে

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, রাজ্যগুলিকে সাহায্যে 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চলেছে সরকার (modi govt allocate 1 lakh crore rupees for states through budget) ৷

9. Union Budget 2022: এ বছর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় 80 লাখ বাড়ি, বরাদ্দ 48 হাজার কোটি

আগামী আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (PM Awas Yojana) তৈরি হবে 80 লাখ বাড়ি ৷ এর জন্য বাজেটে (Union Budget 2022) বরাদ্দ করা হয়েছে 48 হাজার কোটি টাকা ৷

10. Union Budget 2022 : বাজেটে অর্থনীতি-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনে জোর কেন্দ্রের

2022-23 অর্থবর্ষের বাজেটে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার উপর জোর কেন্দ্রের (Budget 2022-23 Central Government Emphasis on Digital India) ৷