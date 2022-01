কেন্ত্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Union Health Ministry) সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজারে এই দুই কোভিড টিকা বিক্রির অনুমতি মিললেও এখনই পাড়ার ওধুষের দোকানে এই ভ্যাকসিনগুলি মিলবে না ৷

2. Woman assaulted paraded in Delhi: দিল্লিতে যুবতীকে গণধর্ষণ; মাথা মুড়িয়ে মুখে কালি মাখিয়ে ঘোরানো হল রাস্তায়

এক যুবতীর উপর নৃশংস হামলা (Woman assaulted paraded in Delhi) চালানো হল ৷ তাঁকে গণধর্ষণ করে জামাকাপড় ছিঁড়ে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছে ৷ হামলাকারীদের দলে ছিল মহিলারাও ৷

3. Sandhya Mukhopadhyay : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় মেডিক্যাল বোর্ড, রয়েছেন অক্সিজেন সাপোর্টে

গুরুতর অসুস্থ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৷ বুধবার রাত থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় (Sandhya Mukhopadhyay is taken to SSKM) ৷ ভর্তি রয়েছেন এসএসকেমএ ৷ তাঁর চিকিৎসায় গঠিত হয়েছে মেডিক্যাল বোর্ড ৷

4. Picnic Diplomacy in BJP : বিজেপিতে পিকনিক ডিপ্লোম্যাসি ! বিতর্ক উড়িয়ে জবাব দিলীপের

বিজেপির বিক্ষুব্ধদের নিয়ে সম্প্রতি পিকনিক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ৷ সেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই বলেই মনে করেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (bjp mp dilip ghosh reaction on party leaders picnic) ৷

5. Chinese PLA Released Arunachal Youth : অরুণাচলের যুবক মিরাম টারনকে ছেড়ে দিল চিন

গত জানুয়ারি ভারত-চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকা থেকে নিখোঁজ হন মিরাম টারন ৷ ওই যুবক অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা ৷ তারপর চিনের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ফিরিয়ে আনল ভারত সরকার (chinese pla release arunachal pradesh youth miram taron) ৷

6. Leopard in Cooch Behar : কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বাগে এল কোচবিহারের চিতাবাঘ

বৃহস্পতিবার সকালে কলাবাগান 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির শৌচাগারে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা । তারপরেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় ৷ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত বাগে এল কোচবিহারের ত্রাস (Leopard in Cooch Behar) ৷

7. Mouni Roy and Suraj Nambiar wedding : রিয়েল লাইফে জুটি বাঁধলেন অভিনেত্রী মৌনি রায় এবং সুরজ নাম্বিয়ার

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন অভিনেত্রী মৌনি রায় এবং সুরজ নাম্বিয়ার (Mouni Roy weds Suraj Nambiar) ৷ গত কয়েক বছর লাগাতার ডেটিং চলার পর পরিপূর্ণতা পেল তাঁদের প্রেম ৷

8. Charanjit Singh dies : প্রয়াত অলিম্পিক্স সোনা জয়ী হকি খেলোয়াড় চরণজিৎ সিং

দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 90 বছর (Charanjit Singh died at 90) ৷

9. Rahul Writes to Twitter CEO : মোদি সরকারের চাপেই ফলোয়ার কমছে, রাহুলের অভিযোগ খারিজ টুইটারের

রাহুল গান্ধির টুইটার অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার কমে যাচ্ছে ৷ তাই তিনি চিঠি লিখলেন টুইটারের সিইও পরাগ আগরওয়ালকে (Rahul Gandhi Writes Letter to Parag Agarwal) ৷ যদিও রাহুলের অভিযোগ খারিজ করে দিল টুইটার (Twitter Rejects Rahul Allegation) ৷

10. Digha Hotel Fire : দিঘার হোটেলে আগুন, কার্নিস থেকে ঝাঁপ মরিয়া পর্যটকের

এদিন নিউ দিঘার একটি হোটেল থেকে আগুন এবং কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে ।