বৃহস্পতিবার ওড়িশা উপকূলে সফলভাবে পরীক্ষা হল সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মসের নিক্ষেপ (BrahMos Supersonic Cruise Missile) ।

2. TMCs Sufian Gets Interim Relief : সুফিয়ানের গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান (Nandigram TMC Leader SK Sufian) ৷ তিনি ভোট পরবর্তী হিংসায় (Bengal Post Poll Violence) একটি খুনের হামলায় অভিযুক্ত ৷

3. Paschimbanga Bangla Academy : বাংলা অ্যাকাদেমির নতুন চেয়ারম্যান হলেন ব্রাত্য বসু

বাংলা আকাদেমির নয়া চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু ( Bratya Basu appointed as new chairman of Paschimbanga Bangla Academy), এলেন শাঁওলি মিত্রের জায়গায় ৷

4. Governor on CM : নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব উপেক্ষা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ফের খোঁচা রাজ্যপালের

বৃহস্পতিবার এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor jagdeep Dhankhar criticises CM Mamata Banerjee) ৷ পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের আমলাতন্ত্র নিয়েও ৷

5. First Sentencing Over Delhi Riots : দিল্লি হিংসায় প্রথম সাজা ঘোষণা, 5 বছর কারাদণ্ড দোষীর

2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল (Delhi Riots of February 2020) ৷ সেই সময় বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, মারধর, খুনের মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ৷ অভিযুক্তদের প্রথম কারও সাজা হল বৃহস্পতিবার ৷

6. PM Modi on equality : নয়া ভারতে কোনও জায়গা নেই বৈষম্যের : মোদি

'আজাদি কে অমৃত মহোৎসব সে স্বর্নিম ভারত কি ওর' (Azadi Ke Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat Ki Ore) - এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi inaugurates)৷

7. Avoiding Covid vaccine: টিকা না নিতে চেয়ে গাছে, মারধর স্বাস্থ্যকর্মীকে; ভাইরাল উত্তরপ্রদেশের ভিডিয়ো

কোভিড টিকা না নিতে চেয়ে গাছে চড়লেন এক ব্যক্তি (Man climbs tree to dodge covid shot)৷ আর একজন একই কারণে মারধর করলেন স্বাস্থ্যকর্মীকে (man wrestles official to avoid covid shot)৷

8. Civic volunteers arrested for car hijacking : রাতের শহরে গাড়ি ছিনতাই, গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের 2 সিভিক ভলান্টিয়ার

গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ৷

9. High Court on Suvendu Security : শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একাধিক নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তায় গুরুত্ব দিতে রাজ্য সরকার, পুলিশকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court on Suvendu Security) ৷

10. Plastic Rice in Mid Day Meal : মিড ডে মিলে প্লাস্টিকের চাল ! অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভ

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে মিড ডে মিলে প্লাস্টিকের চাল দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলে ৷ এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান (local people of borosul agitation against plastic rice in mid day meal) ৷