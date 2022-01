1. ECI Announces Five States Assembly Election : রাজনৈতিক সভায় নিষেধাজ্ঞা, পাঁচ রাজ্যে সাত দফায় ভোট ঘোষণা কমিশনের

উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ করোনা সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে, সেখানে ভোট কি নির্ধারিত সময় হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল ৷

2. Abhishek Banerjee on Covid : কমিশনের উল্টোপথে হেঁটে ভোট পিছনোর পক্ষে সওয়াল অভিষেকের

আগামী 2 মাস ডায়মন্ডহারবারে কোনও রাজনৈতিক জমায়েত করা যাবে না, জানিয়েছেন এলাকার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় (MP of Diamond Harbour Abhishek Banerjee) ৷

3. COVID Infected Doctor : করোনা আক্রান্ত হয়েও জরুরি বিভাগে ডিউটিতে চিকিৎসক, ক্ষোভ দেগঙ্গায়

কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পরও জরুরি বিভাগে ডিউটি করতে দেখা গেল এক চিকিৎসকরে (COVID Infected Doctor is on duty in Deganga Hospital) ৷

4. Rail Fare Hike : স্টেশন আধুনিকীকরণে টিকিটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে লেভি, দূরপাল্লার ট্রেনে এবার বাড়তি কড়ি

কেবল ট্রেনের টিকিটে যে এই উন্নয়ন কর বসছে তা নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্যও এক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে 10 টাকা (Platform Tickets will get costlier by Rs 10) ৷

5. Dhankhar Summons Bengal CS-DGP : শুভেন্দুকে পুলিশ আটকানো নিয়ে মুখ্যসচিব-ডিজিকে তলব রাজ্যপালের

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতাই যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ৷

6. ATK Mohun Bagan Match Postponed : কোভিড আক্রান্ত এক বাগান ফুটবলার, আজ ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচ স্থগিত

আজ কলিঙ্গদের বিরুদ্ধে জিতলেই শীর্ষে ওঠার হাতছানি ছিল জুয়ান ফেরান্দোর দলের ৷ সেই সম্ভাবনায় কাঁটা ছড়িয়ে দিল করোনা ৷ ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে বাগানের ম্যাচের পরিবর্তিত দিনক্ষণ পরে ঘোষণা করবে লিগ কর্তৃপক্ষ (The League will look to reschedule the fixture to a later date) ৷

7. Body Shaming at SCG : ফের কাঠগড়ায় অজি দর্শকরা, এবার স্টোকস এবং বেয়ারস্টোকে কটূক্তি

বর্ডার-গাভসকার ট্রফির পর, এ বার অ্যাসেজ (The Ashes 4th Test) ৷ ফের বিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের ৷

8. Pregnant Woman Murder : অন্তঃসত্ত্বাকে ছাদ থেকে ফেলে খুনের অভিযোগ পাড়ুইয়ে

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ছাদ থেকে ফেলে খুনের অভিযোগ উঠল বীরভূমের পাড়ুইয়ে (Panrui Pregnant Woman murder) ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বধূকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করে পালিয়ে যায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷

9. Covid Surge in Tollywood : দ্বিতীয়বার করোনা পজিটিভ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সংক্রমিত ঋদ্ধি সেনও

করোনা পজিটিভ টলিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷ তিনি বাড়িতেই আইসোলেশনে চলে গিয়েছেন (Actor Rituparan Sengupta Tests Covid Positive) ৷

10. Dhankhar Attacks Mamata : পরামর্শদাতা নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে মমতার বিরুদ্ধে সরব ধনকড়

পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে নালিশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata complains to Modi against Dhankhar) ৷