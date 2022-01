টানা 5 দিন রাজ্যের করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ চোখ রাঙাচ্ছে ওমিক্রন আতঙ্কও ৷ ফলে ফের কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ চালু হল রাজ্যে (West Bengal new Covid Guidelines) ৷

2. Suvendu Adhikari slams State Government : করোনার বাড়বাড়ন্তে ‘নবান্ন মেড’ তত্ত্ব এনে রাজ্যকে নিশানা শুভেন্দুর

রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য সরকারকেই দায়ী করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রশ্ন তুললেন নবান্নের ভূমিকা নিয়ে (Suvendu Adhikari slams State Government for Covid surge in West Bengal) ৷

3. Arvind Kejriwal on covid rise in Delhi: দিল্লিতে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড; আতঙ্কিত না হওয়ার আর্জি কেজরির

দিল্লিতে (Covid cases rising in Delhi) হু হু করে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ ৷ তবে মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার আর্জি জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal on covid rise in Delhi)৷

4. Abhishek Banerjee in Tripura : ত্রিপুরায় মিলল না সভার অনুমতি, বিপ্লব দেব সরকারকে আক্রমণ অভিষেকের

ত্রিপুরায় পৌঁছে ফের বিপ্লব দেব সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee criticises Biplab dev government in Tripura)

5. Pakistan Violates Ceasefire : জঙ্গি অনুপ্রবেশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ফের যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

কুপওয়ারায় জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (Infiltration bid along LoC) ৷ শনিবার জঙ্গি অনুপ্রবেশ করাতে কুপওয়ারার কেরেন সেক্টরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান (Pakistan Violates Ceasefire) ৷

6. BJP starts civic poll campaign at Coochbihar: দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি, কোচবিহারে পৌরভোটের প্রচার শুরু বিজেপির

দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ তবে রবিবার থেকেই কোচবিহারে (Coochbihar news) দেওয়াল লিখন দিয়ে পৌরভোটের প্রচার শুরু করে দিল বিজেপি (BJP starts civic poll campaign at Coochbihar)৷

7. Haridwar Dharma Sansad Hate Speech Case : হরিদ্বারের ধর্মীয় সম্মলনে বিদ্বেষমূলক ভাষণের তদন্তে গঠিত হল সিট

হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে বিদ্বেষমূলক ভাষণের ঘটনায় (Haridwar Dharma Sansad Hate Speech Case) গঠিত হল পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (Special Investigation Team) বা সিট (SIT) ৷

8. Swapan Banerjee on Mohun Bagan Election : 'মুখ্যমন্ত্রীর ভাই হওয়ায় বাড়তি সুবিধা পাই না', মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে সরব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু লড়াইয়ের সৈনিক হিসেবে আজ এই জায়গায় তিনি, মুখ্যমন্ত্রী দিদির দাক্ষিণ্যে কোনও জায়গা পাননি। মত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Swapan Banerjee says he does not get any benefit as brother of Mamata Banerjee) ৷

9. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 27 হাজারের ঘরে, ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল দেড় হাজার

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত গতিতে ৷ সঙ্গে ওমিক্রন ভ্য়ারিয়্যান্ট ৷ (India reports 27553 new covid cases in the last 24 hours)

10. Bulli Bai app blocked : মুসলিম মহিলাদের অসম্মানের অভিযোগ, ব্লক করা হল ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপ

মুসলিম মহিলাদের অসম্মান ও হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে ‘বুল্লি বাই’ নামে অ্যাপকে ব্লক করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক (Bulli Bai app targeting Muslim women) ৷