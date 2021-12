শিলিগুড়ি, বিধাননগর, চন্দননগর ও আসানসোল পৌরনিগমে হবে ভোট ৷ 25 জানুয়ারি হবে ভোটগণনা ৷

2. Prisoner Missing Case : প্রেসিডেন্সি জেল থেকে উধাও বন্দি ! খুঁজে দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরিবার

21 ডিসেম্বর জামিন পান বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে ধৃত রঞ্জিত ভৌমিক ৷ 22 ডিসেম্বর তাঁকে জেল থেকে আনতে যায় পরিবার ৷

3. Missionaries of Charity Account Freeze : মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্টে ‘তালা’ কেন্দ্রের, হতবাক মমতা

বছর শেষের উৎসবের মরশুমের মধ্যেই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নির্দেশ (Missionaries of Charity Account Freeze) দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

4. Kejriwal on AAP Electoral Success : চণ্ডীগড় পৌরনিগম নির্বাচনের ফল পঞ্জাবে পরিবর্তনের ইঙ্গিত, দাবি কেজরিওয়ালের

চণ্ডীগড় পৌরনিগমের ভোটে 14টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হয়েছে আম আদমি পার্টি ৷ এই জয়ই পঞ্জাবে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে দাবি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের (arvind kejriwal says chandigarh municipal corporation results sign of the coming change in punjab) ৷

5. Lokayukt and wb hrc chairman recruitment : বিধানসভায় লোকায়ুক্ত-মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগ নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, গরহাজির শুভেন্দু

বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ বিধানসভায় শুরু হয়েছে লোকায়ুক্ত নিয়োগ নিয়ে বৈঠক (meeting on west bengal lokayukt) ৷ উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

6. Child Killed in North 24 pargana : পরকীয়ায় কাঁটা, মায়ের বিরুদ্ধে 2 বছরের সন্তানকে খুন করে জলে ফেলার অভিযোগ

মায়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে পথের কাঁটা 2 বছরের শিশু (Lady Killed Her Child Due to Extramarital Affairs) ! আর সেই কারণেই সন্তানকে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে (Lady Killed her 2 Years Child) ৷

7. Siliguri Municipal Corporation Election 2022 : শিলিগুড়িতে গোর্খা ভোট টানতে তৃণমূলের হাতিয়ার বিনয়

শিলিগুড়ি পৌর নির্বাচনে গোর্খা ভোট ভাগাভাগি ঠেকাতে তৃণমূলের হাতিয়ার বিনয় তামাং ৷ ভোটের প্রচারে শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরবেন মোর্চা ছেড়ে সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া এই নেতা (Binay Tamang will campaign for Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷

8. Municipal Election 2022 : পৌরভোটের প্রার্থী ঘোষিত না হলেও শান্তিপুরে দেওয়াল দখল শুরু তৃণমূলের

নতুন করে কোনও জটিলতা তৈরি না হলে আগামী 27 ফেব্রুয়ারি বকেয়া ভোটপ্রক্রিয়া সেরে ফেলা হবে রাজ্যের পৌরসভাগুলিতে (Municipal Election 2022) ৷ সেই তালিকায় নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভাও রয়েছে (Santipur Municipality) ৷

9. Goutam Deb criticises CPIM : বুদ্ধদেবকে সামনে রেখে সহানুভূতি চাইছেন অশোক, কটাক্ষ গৌতমের

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের ফোনে কথার বিষয়টি রবিবার সামনে আসে ৷ অশোকের দাবি, দলকে জেতানোর কথা বলেছেন বুদ্ধদেব ৷

10. Lokayukta and HRC Recommendation Meeting : লোকায়ুক্ত ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠক বয়কট শুভেন্দুর

লোকায়ুক্ত এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দিলেন না শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তা বয়কটের কথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নিয়োগ কমিটির সদস্য শুভেন্দু ৷