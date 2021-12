কুন্নুরে চপার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা জওয়ান সৎপাল রাইকে শিলিগুড়িতে শেষ শ্রদ্ধা সেনার (army gives honour to martyr havildar satpal rai at siliguri) ৷ দেওয়া হল গার্ড অফ অনার ৷

2. Mahua responds to Chidambaram over Goa promise: গোয়ায় মহিলাদের মাসে 5000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, চিদম্বরম-মহুয়ার টুইটয়ুদ্ধ

গোয়ার মহিলাদের মাসে 5000 টাকা (Rs 5,000-for-women promise in Goa) দেওয়া সম্ভব (Mahua Moitra news) ৷ পি চিদম্বরমের (P Chidambaram news) কটাক্ষের জবাব দিতে অঙ্ক কষে এটাই বুঝিয়ে দিলেন মহুয়া মৈত্র (Mahua responds to Chidambaram over Goa promise)৷

3. offensive posts over Rawat death: লালবাজারের তৎপরতায় রাওয়াতের মৃত্যু নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট সরল

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে (Bipin Rawat death) আপত্তিকর পোস্ট (offensive posts over Rawat death) নিয়ে ফেসবুক-সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া (offensive social media posts) প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানাল কলকাতা পুলিশ ৷

4. Rahul Priyanka attack BJP at Rajasthan Mega Rally : হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতালোভী, রাজস্থানের মেগামিছিল থেকে বিজেপিকে তোপ রাহুল-প্রিয়াঙ্কার

জয়পুরে কংগ্রেসে মেগামিছিল থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানালেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi Hindutvavadi attack) ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও ( Priyanka Gandhi Vadra news)৷

5. CPIM TMC clash in Rajabajar : পৌরভোট প্রচারে সিপিআইএম-তৃণমূলের হাতাহাতি, উত্তেজনা রাজাবাজারে

প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের 38 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী প্রশান্ত দে ৷ অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিদায়ী কাউন্সিলর তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী সাধনা বসু ও তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷

6. Lucknow police ATS expedition in Kolkata : লখনউ পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান, পুরভোটের আগে শহরে আটক 21 বাংলাদেশি

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি লখনউ পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াডের গোয়েন্দাদের তরফে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করা হয় (Lucknow police ATS contacted Lalbazar recently)।

7. Pingla Child Murder : পরকীয়ায় কাঁটা, দু’বছরের মেয়েকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার মা ও তাঁর প্রেমিক

দু’বছরের মেয়েকে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে (Murder Allegation Against Mother) ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার উত্তরবাড় এলাকার ঘটনা (Pingla Child Murder) ৷

8. Subrata Bakshi Viral Audio Clip : কর্মীদের অসহযোগিতাতেই নন্দীগ্রামে হার মমতার, ভাইরাল অডিয়োয় নাম জড়াল সুব্রত বক্সির

ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে জল্পনা ৷ তাতে এক পুরুষ কণ্ঠকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘দলীয় কর্মীদের অসহযোগিতাতেই নন্দীগ্রাম (Nandigram Assembly Seat) থেকে বিধায়ক হতে পারেননি রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷

9. IAF Chopper Crash : কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত 4 সেনা জওয়ানের দেহ শনাক্ত

বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনায় মৃত বাকি 4 জওয়ানের দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে (IAF Chopper Crash) ৷ সেনার ওই 4 জওয়ানের ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে (Coonoor Chopper Crash) ৷

10. BSc Pass Woman Sells Dahi Vada: মেয়েকে মানুষ করতে সাইকেল করে দইবড়া বিক্রি বিএসসি পাশ মহিলার

মেয়েকে মানুষ করতে সাইকেলে ঘুরে ঘুরে দইবড়া বিক্রি করেন বর্ধমানের বাসিন্দা সুনীতা চৌধুরী ৷ বিএসসি পাশ করার পর সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি ৷