1. Nasal Covid Vaccine Price: নেজাল কোভিড টিকার দামে অনুমোদন কেন্দ্রের, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কত পড়বে?

ভারত বায়োটেকের (Bharat Biotech) নেজাল কোভিড টিকার (Nasal Covid Vaccine Price) দামে অনুমোদন দিল কেন্দ্র ৷ সরকারি হাসপাতালে এর দাম পড়বে 325 টাকা ও বেসরকারি হাসপাতালে দাম পড়বে 800 টাকা (Coronavirus in India)৷

2. Fake Bomb Threat at Delhi Airport: বিমানে ভুয়ো বোমাতঙ্কে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি

দিল্লি বিমানবন্দরে জয়সলমের থেকে আসা বিমানে বোমাতঙ্ক (SpiceJet Flight Passengers Go Haywire Over Fake Bomb Threat at Delhi Airport) ৷ যদিও সেটি ভুয়ো ছিল বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷

3. Anubrata Mondal: জামিন মঞ্জুর অনুব্রত'র, নিয়ে যাওয়া হল আসানসোল সংশোধানাগারে

7 দিনের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষে আজ জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ দলীয় নেতাকে খুনের চেষ্টার মামলায় (Attempt to murder case) দুবরাজপুর আদালতে (Dubrajpur Court) পেশ করা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal)৷

4. David Warner: শততম টেস্টে দ্বিশতরান ওয়ার্নারের, বক্সিং-ডে টেস্টে চালকের আসনে অজিরা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে (Australia are Driving Seat in Boxing Day Test) কেরিয়ারের শততম টেস্ট খেলছেন ডেভিড ওয়ার্নার ৷ এই টেস্টে দ্বিশতরান করলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে বিশ্বের 10 নম্বর ব্যাটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন ওয়ার্নার (David Warner Gets Double Hundred in 100th Test) ৷

5. PM Modi Brother: কর্ণাটকে পথ দুর্ঘটনায় আহত প্রধানমন্ত্রীর ভাই প্রহ্লাদ মোদি

পথ দুর্ঘটনার জেরে আহত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাই প্রহ্লাদ মোদি ও তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্য (brother of PM Modi injured in a road accident) ৷ মঙ্গলবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের মহীশূরের কাছে ৷

6. Kolkata Metro: একই রেকে দু’বার বিভ্রাটে ব্যাহত কলকাতার মেট্রো পরিষেবা, পরে স্বাভাবিক চলাচল শুরু

মঙ্গলবার সকালে কলকাতা মেট্রোর (Kolkata Metro) আপ লাইনে একই রেকে দু’বার বিভ্রাট দেখা দেয় ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে (Metro Technical Problem) ওই রেক রবীন্দ্র সরোবর ও রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য৷ পরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয় (Metro Service Stopped) ৷ তবে এর জেরে ভোগান্তির মুখে পড়তে যাত্রীদের ৷

7. Biplab Ojha: শুভেন্দুর সভার আগে দল ছাড়লেন অনুব্রতর ডেপুটি বিপ্লব

অনুব্রত মণ্ডল এখন জেল হেফাজতে ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূমের সহ-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিপ্লব ওঝা (Biplab Ojha resigns from Birbum TMC District Vice President) ৷

8. Siliguri Corona: শিলিগুড়িতে করোনায় সংক্রমিত 3 বছরের শিশু, নমুনা গেল জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে

করোনায় সংক্রমিত হল এক তিন বছরের শিশু । শিশুটির সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (Siliguri Corona) ।

9. Interstate Arms Syndicate in AP: অন্ধ্রে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রের হদিশ; গ্রেফতার 4 তোলাবাজ, উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার ও তোলাবাজির (Interstate Arms Syndicate in AP) একটি বড় চক্রের হদিশ পেয়ে চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করল অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ (Andhra Pradesh News)৷ তাদের থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ৷

10. Maharashtra-Karnataka Border Dispute: কর্ণাটকের সঙ্গে সীমানা বিবাদ নিয়ে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় প্রস্তাব পাস

মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে (Maharashtra CM Eknath Shinde) ওই রাজ্যের বিধানসভায় কর্ণাটকের (Karnataka) সঙ্গে সীমানা বিবাদ একটি প্রস্তাব পেশ করেন ৷ ওই প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে পাস হয় বিধানসভায় ৷ এই বিবাদ মেটাতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিন্ডে ৷