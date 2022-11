মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) । তাঁর আশঙ্কা, নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যে অশান্তি করানো হতে পারে ৷ নবান্ন সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

2. Virat Kohli: বিরাট ক্যারিশমা ! লঙ্কান কিংবদন্তিকে টপকে টি-20 বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিক কোহলি

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট নামার আগে টি-20 বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিকানা ছিল মাহেলা জয়বর্ধনের (Mahela Jayawardene) কাছে । টাইগারদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 16 রানে পৌঁছনোর পরেই সেই রেকর্ড টপকে গেলেন কোহলি (Virat Kohli) । জয়বর্ধনের থেকে মাত্র 8টি ইনিংস কম খেলে তাজ মাথায় পরলেন বিরাট (Kohli becomes the highest run scorer in T20 World Cups) ।

3. Mamata on Morbi Accident: গুজরাতে সেতু বিপর্যয়ের তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি মমতার

গত রবিবার গুজরাতের মোরবিতে একটি ঝুলন্ত ব্রিজ ভেঙে যায় (Gujarat Bridge Tragedy) ৷ নদীর জলে পড়ে মৃত্য হয় শতাধিক মানুষের ৷ যা নিয়ে বুধবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

4. Rape Allegation: ঘরে ঢুকে সত্তরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ ! মুখে কুলুপ পুলিশের

ভাইফোঁটার (Bhai Phonta 2022) সময় নারকীয় ঘটনা ! কলকাতার প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় 70 বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে (Rape Allegation) চাঞ্চল্য ৷

5. IND vs BAN: রানে ফিরলেন রাহুল, ফের অর্ধশতরান কোহলির; শাকিবদের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে 'মেন ইন ব্লু'

বিশ্বকাপে তৃতীয় অর্ধশতরান পেলেন বিরাট কোহলি। ধ্রুপদী ব্যাটিংয়ে যোগ্য সঙ্গত করলেন কেএল রাহুল । ঝোড়ো খেললেন সূর্যকুমার যাদবও (T-20 World Cup) । সবমিলিয়ে তিন ব্যাটারের শাসনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়ল 'মেন ইন ব্লু' (India score 184 runs against Bangladesh ) ।

6. Mamata Banerjee: গুজরাতে নাগরিকত্ব দেওয়া ভোট-রাজনীতি, বাংলায় সিএএ লাগু হবে না, বললেন মমতা

চেন্নাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তার আগে তিনি প্রতিক্রিয়া দিলেন গুজরাতে নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে ৷ জানালেন, গুজরাতে নাগরিকত্ব (Gujarat Citizenship Issue) দেওয়া ভোটের রাজনীতি ৷ বাংলায় সিএএ লাগু হবে না ৷

7. Animesh Bose on Tritiyo: বড় পর্দায় দ্বিতীয় কাজ 'তৃতীয়' নিয়ে কী বললেন অনিমেষ বসু?

আগামী 11 নভেম্বর বড় পর্দায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'তৃতীয়'। পরিচালক অনিমেষ বসুর দ্বিতীয় কাজ এটি (Animesh Bose on His New Film)। বিনোদন দুনিয়ায় ত্রিশ বছরের জার্নি তাঁর। বানিয়েছেন অসংখ্য বিজ্ঞাপন ভিত্তিক ছবি। বহু ছবির সম্পাদনাও করেছেন তিনি। 'অনুরাগ'-এর পর 'তৃতীয়' বানালেন এই পরিচালক। ছবি ঘিরে তাঁর আবেগের কথা জানালেন ইটিভি ভারতকে(Animesh Bose on Tritiyo)।

8. Cafu in Kolkata: শুক্রবার কলকাতায় আসছেন বিশ্বজয়ী ব্রাজিল অধিনায়ক কাফু

শুক্রবার কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কাফু (Brazilian World Cup Winning Former Captain Cafu) ৷ 4 দিন তিনি শহরে থাকবেন ৷ সেখানে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷

9. Brown Sugar Recovered: 12 লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার-সহ শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 2

পাচারের আগেই ফের ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার পাচারকারী (Siliguri news)। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে (Brown Sugar Recovered)। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতরা সৌকত আলি এবং বাপি রায় । ধৃতদের মধ্যে সৌকত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এবং বাপি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ইস্কন মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ।

10. Bengal Tourist Body Rescued: 22 দিন পর মহাপন্থ থেকে উদ্ধার কেদারনাথগামী বাঙালি পর্যটকের দেহ

কেদারনাথ ধাম থেকে 10 কিলোমিটার দূরে মহাপন্থে আটকে পড়া বাঙালি পর্যটকের দেহ (Bengal Tourist Body Rescued) 22 দিন পর উদ্ধার করল এসডিআরএফ এবং ডিডিআরএফ (Rescue of tourist body from Mahapanth)। মরদেহ চারধাম হেলিপ্যাডে এনে সেখান থেকে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷