1. Bengal Recruitment Scam: মানিকের সম্পত্তির পরিমাণ দু’কোটি টাকারও বেশি, দাবি ইডির

সোমবার গভীর রাতে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) মানিক ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে ইডি (ED) ৷ তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, মানিক ভট্টাচার্যের (Manik Bhattacharya) মোট সম্পত্তির পরিমাণ 2 কোটি টাকারও বেশি ।

2. India vs South Africa: কুলদীপের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে মাত্র 99 রানে শেষ প্রোটিয়ারা

ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই-তে সবচেয়ে কম রানে অল আউট হল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ এ দিন 99 রানে অল আউট হল প্রোটিয়ারা (South Africa All Out Only 99 Runs) ৷ ভারতের হয়ে সবচেয়ে সফল কুলদীপ যাদব (Kuldeep Yadav Takes 4 Wickets) ৷

3. Panskura Crackers Blast: মজুত করা বাজিতে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ! পাঁশকুড়ায় মৃত 1, আহত 5

বাজি ফেটে মৃত 1, আহত 5 ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার পূর্ব চিল্কা গ্রামে (Panskura Crackers Blast) ।

4. NBSTC Special Bus Service: আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরাতে এনবিএসটিসি'র বিশেষ বাস পরিষেবা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে উত্তরবঙ্গের একাধিক রাস্তায় ধস নেমেছে (NBSTC Special Bus service) ৷ যার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা ৷ আটকে পড়া পর্যটকদের জন্য বিশেষ বাস পরিষেবা চালি উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি)।

5. PM Modi Helps Cancer Patient: বেলদার ক্যানসার আক্রান্তের চিকিৎসায় 3 লক্ষ টাকা সাহায্য প্রধানমন্ত্রী মোদির

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার 24 বছরের এক যুবক মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত (Cancer Patient Treatment) । তাঁর চিকিৎসার জন্য 3 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) দফতর থেকে ৷

6. Solar Dome at Eco Park: ইকো পার্কের নতুন আকর্ষণ সৌর গম্বুজ, পূর্ব ভারতে এমন উদ্যোগ এই প্রথম

ইকো পার্কে (Eco Park) হিডকো একটি বিশাল সৌর গম্বুজ (Solar Dome) তৈরি করছে ৷ পূর্ব ভারতে এমন উদ্যোগ এই প্রথম নেওয়া হচ্ছে ৷ আপাতত গম্বুজের নিচের অংশ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ৷

7. Cattle Smuggling Case: পুজোর পর ফের গরুপাচার মামলায় তৎপর সিবিআই, অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে জেরা

গরুপাচার মামলায় (Cattle Smuggling Case) এবার সিবিআইয়ের (CBI) নজরে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ী ৷ মঙ্গলবার তাঁকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷

8. HC on Green Firecrackers: সবুজবাজি বিক্রি ও ব্যবহারে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকেও নজরদারির নির্দেশ

রাজ্যে সবুজবাজি (HC on Green Firecrackers) বিক্রি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকেও (Central Agency) নজরদারি করার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

9. SFI on Hindi Imposition: হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান এজেন্ডা উন্মোচিত হয়েছে, কেন্দ্রকে তোপ এসএফআই-এর

'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' (Hindi Hindu Hindustan) এজেন্ডা উন্মোচিত হয়েছে ৷ শিক্ষায় হিন্দি আরোপ নিয়ে কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা করল এসএফআই (SFI on Hindi Imposition)৷

10. Malda Clash: দু’বিঘা জমির দখল নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, গুরুতর আহত 12

দু’বিঘা জমির দখল নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে (Malda Clash)৷ এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন 12 জন (Clash between two groups of TMC)৷