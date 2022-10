1. Saigal Hossain: সায়গল হোসেনকে হেফাজতে নিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে (Saigal Hossain) হেফাজতে নিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ শুক্রবার সায়গল হোসেনকে গ্রেফতার করে ইডি (Enforcement Directorate) ।

2. Jangipara Minor Girl Death: কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে মৃত নাবালিকার বাড়ি যেতে বাধা গ্রামবাসীদের

জাঙ্গিপাড়ায় মৃত নাবালিকার (Jangipara Minor Girl Death) বাড়িতে যাওয়া কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে তাড়া করল গ্রামবাসীরা (Villagers Stop Congress Delegation) ৷ কোনও রাজনৈতিক দলকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷

3. Shahbaz Ahmed: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ বাংলার শাহবাজের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করলেন বাংলার ক্রিকেটার শাহবাজ আহমেদ (Shahbaz Ahmed Makes International Debut) ৷ এ দিন দক্ষিণ আফ্রিকার (South Africa) বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর অভিষেক হল ৷ অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান তাঁর হাতে জাতীয় দলের ক্যাপ তুলে দেন ৷

4. Cong Prez Poll: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রচারে বঙ্গে আসছেন খাড়গে-থারুর

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের (Congress President Election) প্রচারে বঙ্গে আসছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) ও শশী থারুর (Shashi Tharoor)৷

5. ATK Mohun Bagan: প্রথম ম্যাচে সামনে চেন্নাইয়িন, গোলমুখে স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতা কাটানোয় জোর ফেরান্দোর

চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে হোম ম্যাচ দিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু করবে এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan)। পুজোয় তিনদিন ছুটির পরে গত শুক্রবার থেকে আইএসএলের জন্য অনুশীলন শুরু করেছেন জুয়ান ফেরান্দো (Juan Ferrando)। প্রস্তুতির হাল-হকিকত যাতে প্রকাশ্যে না-আসে সেজন্য ক্লোজড-ডোর অনুশীলন করাচ্ছেন তিনি।

6. Saigal Hossain: আসানসোল সংশোধনাগারে ইডি, সায়গলকে সই করানো হল নথিতে

আসানসোল সংশোধনাগারে গিয়ে সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) সঙ্গে দেখা করলেন ইডির দুই গোয়েন্দা ৷ তাঁরা একটি নথিতে সায়গলকে দিয়ে সই করিয়েছেন বলে খবর মিলেছে (ED visits Asansol Jail)৷

7. Pawar Praises Muslims: বলিউডকে শীর্ষে পৌঁছে দিতে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক: শরদ পাওয়ার

বলিউডকে শীর্ষ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান সর্বাধিক (Pawar Praises Muslims)৷ এমনই দাবি এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের (Sharad Pawar)৷

8. Mother Sells Son: ডানকুনিতে নেশার ঘোরে সন্তানকে বিক্রি মায়ের, পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার শিশু

এও সম্ভব ! নেশার ঘোরে নিজের সন্তানকেই বেচে দিল মা ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ডানকুনিতে (Dankuni) ৷ পুলিশের তৎপরতায় পরে উদ্ধার হয় শিশুটি ৷

9. Moloy Ghatak: মলয় ঘটক জোকার ! তৃণমূল নেতার ফেসবুক পোস্ট ঘিরে তোলপাড়

মলয় ঘটককে (Moloy Ghatak) জোকার বললেন আসানসোলের তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Asansol TMC leader)৷ দলের আরও কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে তিনি তোপ দেগেছেন ৷

10. Photo Exhibition on Old Kolkata: ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে 150 বছরের পুরনো তিলোত্তমাকে

কেমন ছিল পুরনো কলকাতা ? কেমন ছিল 150 বছর আগেকার কলকাতার মানুষজন ? খুব শীঘ্রই এমন সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হবে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এবং অফিসিয়াল ট্রাস্টি ৷ পুরনো নথি ঘেঁটে দেড় থেকে দু’শো বছরের পুরনো এমন ছবি বের করা হয়েছে ৷ যা নিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজিত হবে কলকাতার টাউন হলে (Photo Exhibition of Old Kolkata at Town Hall) ৷