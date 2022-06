1. Train Cancel : 'অগ্নিপথ' নিয়ে উত্তপ্ত দেশ, হাওড়া-দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস-সহ বাতিল দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন

যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল (Train Cancel)৷ এর ফলে চরম যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা ৷

2. Agnipath Scheme: অগ্নিপথবিরোধী আন্দোলনের আঁচে উত্তাল বাংলা ! অবরোধ, বিক্ষোভে নাকাল আমজনতাI

কেন্দ্রের নয়া 'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর প্রতিবাদে আগেই বিক্ষোভ, আন্দোলন শুরু হয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশে ৷ এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের নামও ৷ রাজ্য়ের নানা প্রান্তে চলছে অবরোধ, বিক্ষোভ ৷

3. Agnipath Scheme: বিক্ষোভের আগুন নেভাতে আসরে হেভিওয়েট মন্ত্রীরা, পরপর টুইট শাহ-রাজনাথ-সীতারমনদের

'অগ্নিপথ প্রকল্প' (Agnipath Scheme)-এর সমর্থনে বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ৷ এই প্রকল্প যুবসমাজের জন্য এক 'সুবর্ণ সুযোগ', দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের (Defence Minister Rajnath Singh) ৷ প্রকল্পের সমর্থনে টুইট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of Home Affairs) অমিত শাহ (Amit Shah) এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনেরও (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ৷

4. Agnipath Scheme Protest : অগ্নিপথে অগ্নিগর্ভ দেশ ! বিক্ষোভ থামাতে সেকেন্দ্রাবাদে পুলিশের গুলিতে মৃত 1, আহত 8

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালিয়েছে তেলেঙ্গানা পুলিশ । এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছে এক বিক্ষোভকারীর । গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 8 জনকে (One person killed and several injured) ।

5. FIR Against Sai Pallavi : বিতর্কিত মন্তব্যের জের, সাই পল্লবীর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর

নিজের নতুন ছবির প্রচারমূলক ইন্টারভিউতে সম্প্রতি বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য দক্ষিণী অভিনেত্রী ৷ এবার সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআরও (FIR Against Sai Pallavi Case)৷

6. Suvendu Adhikari: এক বছরে 3 বার, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ফের স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব

শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ফের স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হল বিধানসভায় (Suvendu Adhikari)৷ এই নিয়ে এক বছরে 3 বার স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা হল বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে (Privilege Motion against Suvendu Adhikari)৷

7. Agnipath Scheme Protest : অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবিতে ঠাকুরনগরের রেল অবরোধ, বিক্ষোভ শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে

অগ্নিপথ প্রত্যাহারের দাবিতে ঠাকুরনগরের রেল অবরোধ করলেন বিক্ষোভকারীরা (Agnipath Scheme Protest)৷ তাঁদের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা (Rail blocked in Thakurnagar station)৷

8. HS Result 2022 : উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্যের চূড়ায় স্নেহা, চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্নে বাধা অর্থাভাব

দারিদ্রতার মাঝেও উচ্চমাধ্যমিকে 98 শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছে সে। বাবার মৃত্যুর পর মামার বাড়িতেই মানুষ স্নেহা দাস। আগামিদিনে চাকরি করে মাকে সহযোগিতা করতে চায়। সেই সঙ্গে খুব ভাল আঁকার হাত তার। চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সেই কোন ছোটবেলা থেকে। কিন্তু ওর কাছে সেটাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

9. Agnipath Scheme Protest in Bihar : লখিসরাই স্টেশনে ট্রেনে আগুন, অগ্নিপথের প্রতিবাদ জারি

কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ এ নিয়ে আজ তিন দিন ধরে নানা ভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্ররা (Agnipath Scheme Protest in Bihar) ৷

10. Mithun Sunny Sanjay and Jackie New Film : একসঙ্গে পর্দায় মিঠুন, জ্যাকি, সানি ও সঞ্জয়, আসছে 'বাপ'

এবার পর্দায় একসঙ্গে জুটি বাঁধছেন মিঠুন চক্রবর্তী, জ্যাকি শ্রফ, সানি দেওল এবং সঞ্জয় দত্ত ৷ বিবেক চৌহান পরিচালিত এই ছবির নাম 'বাপ' ( Vivek Chauhan New Film Baap ) ৷