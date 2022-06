1. Sonia Gandhi : করোনার রেশ, হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধি

হাসাপাতালে ভর্তি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi)৷ গত 2 জুন সনিয়ার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ তারপরই কিছু সমস্যা দেখা দেয় তাঁর শরীরে ৷ তার জেরেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ আপাতত সনিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল ৷

2. Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলায় ভিড়ের চাপে মৃত 3, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে আয়োজিত 'দই-চিঁড়ের মেলা'য় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ৷ ভিড়ের চাপে প্রাণ গেল অন্তত 3 জনের ৷ অসুস্থ আরও কমপক্ষে 15 জন (Several People lost lives in Panihati fair chaos) ৷ ঘটনায় টুইট করে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর ৷

3. Suvendu Adhikari : গৃহবন্দি করা যায়নি, রাস্তাতে শুভেন্দুর গাড়ি আটকাল পুলিশ

হাওড়ার দিকে যাচ্ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মাঝপথেই শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ (Police stop Suvendu Adhikari) ।

4. Praveen Kumar Tripathi: দায়িত্ব নিয়েই হাওড়াবাসীর বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীর

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আগে হাওড়ার নাগরিকদের বিশ্বাস অর্জন করতে নির্দেশ দিলেন নবনিযুক্ত কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী (Commissioner Praveen Kumar Tripathi is Trying to Win Trust of Howrah People) ৷ সেই সঙ্গে হাওড়া সিটি ও গ্রামীণ এলাকা পরিদর্শন করলেন তিনি ৷

5. Syed Nayeemuddin : কলকাতা ছাড়ছেন না, অ্যাকাডেমি গড়তে লটারির টিকিট কাটেন; জানালেন সৈয়দ নঈমুদ্দিন

কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না, জানালেন কিংবদন্তী ফুটবলার তথা প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক ও কোচ সৈয়দ নঈমুদ্দিন (Former Indian Football Coach Syed Nayeemuddin is Not Leaving Kolkata) ৷ তবে, স্বপ্ন ভারতের সেরা ফুটবলারদের তৈরি করা আন্তর্জাতিক মঞ্চের জন্য ৷ তাই একটি অ্যাকাডেমি তৈরির ইচ্ছে রয়েছে ৷ তার জন্য টাকা জোগাড় করতে লটারির টিকিট কাটেন নিয়মিত ৷

6. Beldanga IC Changed : অশান্তির জের, বেলডাঙা থানার আইসি বদল

পয়গম্বরকে নিয়ে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটে (Chaos in Beldanga) । সতর্কতা হিসেবে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা ৷

7. Governor Visits Late Inspector House : প্রয়াত ইন্সপেক্টর অগ্নি মিত্রের বাড়িতে সস্ত্রীক রাজ‍্যপাল, সমবেদনা জানালেন পরিবারকে

রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রয়াত কলকাতা পুলিশের ইন্সপেক্টরের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন সস্ত্রীক রাজ‍্যপাল (Governor visits late police inspector house)। এড়ালেন রাজনৈতিক প্রশ্ন !

8. TET Recruitment Scam: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি! মামলাকারীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই-এর

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির (TET Recruitment Scam) অভিযোগ ৷ মামলাকারীকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠাল সিবিআই ৷ রবিবার সৌমেন নন্দী নামে ওই মামলাকারীর বয়ান রেকর্ড করা হয় ৷

9. Prophet Remarks Row: পর পর এফআইআর, নূপুর-নবীনকে ডেকে পাঠাল ভিওয়ান্ডি পুলিশ

পয়গম্বর বিতর্কের (Prophet Remarks Row) জেরে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন থানায় নূপুর শর্মা (Nupur Sharma) এবং নবীন কুমার জিন্দলের (Naveen Kumar Jindal) বিরুদ্ধে একের পর এক এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে ৷ এ বার এই দু'জনকে ডেকে পাঠাল থানের ভিওয়ান্ডি (Bhiwandi) থানার পুলিশ ৷

10. Malda Flood Relief Corruption: গ্রুপ-ডি কর্মচারী অ্যাকাউন্টে বন্যাত্রাণের 69 লক্ষ টাকা! দুর্নীতির অভিযোগে বিডিও-র বিরুদ্ধে মামলা

হরিশচন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের বন্যাত্রাণের টাকা গ্রুপ ডি কর্মচারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৷ যে ঘটনায় আরটিআই করা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের নামের তালিকায় অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিডিও’র বিরুদ্ধে ৷ আর সেই সূত্রে বিডিও’র বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল বাম ও কংগ্রেস (Corruption Allegation Against Harischandrapur BDO in Flood Relief fund) ৷