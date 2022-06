1. Shootout in Kolkata : বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে এলোপাথাড়ি গুলি, পুলিশ কর্মী-সহ মৃত 2

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে এলোপাথাড়ি গুলি চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে (Shootout Near Bangladesh High Commission in Kolkata Claims Two Lives) ৷ কমিশনের সামনে কর্মরত কলকাতা পুলিশের সশস্ত্রবাহিনীর এক কনস্টেবল নিজের সার্ভিস বন্দুক থেকে গুলি চালায় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় একজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

2. HS Result 2022 : ভাল কিছু করার অনুপ্রেরণা মা-বাবা, জানালেন উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম অদিশা

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের অদিশা দেবশর্মা (Adisha Debsharma from Cooch behar Ranks 1st in HS 2022) ৷ তিনি 498 নম্বর পেয়ে এককভাবে এ বারের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন ৷

3. Prophet Comment Row : পয়গম্বর ইস্যুতে জাতীয় সড়ক অবরোধে প্ররোচনার অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

পয়গম্বর ইস্যুতে জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন এক ব্যক্তি (PIL Against National Highway Block Over Prophet Comment Row) ৷ মামলাকারীর অভিযোগ এই ঘটনায় প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে ৷ আর কারা এর সঙ্গে জড়িত তা জানতে কলকাতা হাইকোর্টে এআইএ তদন্ত দাবি করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷

4. Mismanagement in BBIT College: ভিড়, অকেজো এসি, লোডশেডিং ! প্রসেনজিতের অনুষ্ঠানের আগে চরম বিশৃঙ্খলা কলেজে

উপচে পড়া ভিড় ও লোডশেডিং-এর কারণে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল শহরের বিবিআইটি কলেজে (Mismanagement in BBIT College)৷ আয় খুকু আয় ছবির প্রচারে (Aay Khuku Aay promotion) প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানের আগে সেখানে অব্যবস্থার অভিযোগ উঠল (BBIT College)৷

5. Manoj Tiwary : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 28তম শতরান 'মন্ত্রী' মনোজের, রঞ্জির সেমিফাইনালে বাংলা

বাংলা-ঝাড়খণ্ড কোয়ার্টার ফাইনাল অন্তিমদিন শিরোনামে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির শতরান ৷ বাংলার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রথম রঞ্জি শতরানে উজ্জ্বল মনোজ (Bengal Sports Minister Manoj Tiwary scored a hundred in Ranji Trophy quarter-final) ৷

6. HS Result 2022: বাবা দিনমজুর, উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ আলিপুরদুয়ারের বর্ষা

মোট 493 নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে (HS Result 2022) ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে আলিপুরদুয়ারের (Alipurduar) কলাবাড়ি বনবস্তি এলাকার বাসিন্দা বর্ষা পরভিন ৷ তার বাবা মতিয়ার রহমান পরিযায়ী শ্রমিক ৷

7. HS Result 2022 : আইএএস হওয়ার স্বপ্ন উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্মভাবে অষ্টম সমাদৃতার

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় অষ্টমস্থান অধিকার করেছেন 55 জন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সমাদৃতা দাস ৷ উচ্চমাধ্যমিকে 491 নম্বর পেয়েছেন তিনি ৷

8. Asha Still waits of Lata's Phone : আজও ভাবি লতাদির একটা ফোন ঠিক আসবে: আশা

'নাম রহে জায়েগা'-র একটি আসন্ন পর্বে প্রিয় লতা দিদিকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যাবে আশা ভোঁসলেকে ৷ শো-তে তিনি এও জানান তিনি আজও মনে করেন ঠিক একটা ফোন তিনি পাবেন তাঁর প্রিয় লতাদির কাছ থেকে (Asha Bhosle Tribute to Lata Mangeshkar )৷

9. HS Result 2022: উচ্চমাধ্যমিকে সপ্তম বহরমপুরের সূর্যানি, মায়ের 'উপহার' বিরিয়ানি!

উচ্চমাধ্যমিকে (HS Result 2022) সপ্তম স্থান অধিকার করেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের মহারানি কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের সূর্যানি মণ্ডল ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 492 ৷ ফল প্রকাশ হতেই বাড়িতে খুশির হাওয়া ৷

10. HS Result 2022 : মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানের পর উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান পেল মানকুণ্ডুর সোহম

মাধ্যমিকে ষষ্ঠ হওয়ার পর উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন মানকুণ্ডুর সোহম দাস (Soham Das Ranks 3rd in HS 2022)। উচ্চমাধ্যমিকে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 496 । সে হুগলি কলেজিয়েটের ছাত্র ।