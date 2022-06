1. Roddur Roy : রোদ্দুর রায়কে তোলা হল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে

গোয়া থেকে গ্রেফতার হন জনপ্রিয় ইউটিউবার রোদ্দুর রায় (Roddur Roy arrested from Goa) ৷ বুধবার রাতে তাঁকে কলকাতায় আনা হয় ৷

2. Cal HC on Protest Rally : শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও মিছিলের অধিকার খর্ব করা যাবে না, জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও মিছিলের অধিকার খর্ব করা যায় না (Calcutta High Court on Protest Rally) ।

3. Presidential Poll : 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, 21 জুলাই ভোটগণনা

18 জুলাই বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের উত্তরসূরি বাছতে বসবে 4809 জন সাংসদ-বিধায়ক (Presidential poll on July 18) ৷

4. Kshama Bindu Sologamy Marriage : তিনদিন আগেই বিয়ে সারতে হল ক্ষমাকে, কিন্তু কেন ?

'নিজগামীতা'-র এক অনন্য উদাহরণ দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে 11 জুন নিজেই নিজেকে বিয়ে করবেন তিনি, এমনটাই জানিয়েছিলেন ক্ষমা বিন্দু ৷ কিন্তু তিনদিন আগেই বিয়ে সেরে ফেলতে হল তাঁকে...জেনে নিন পিছনে রয়েছে কোন কারণ..

5. Dilip on Law and Order : ভবানীপুরে জোড়া খুনের ঘটনায় শহরের নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দিলীপের

ভবানীপুরে গুজরাতি দম্পতি খুনের ঘটনায় কলকাতার নাগরিক সুরক্ষা (Questions Over Civil Protection in Kolkata) নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises Government Over Bhawanipore Double Murder Case) ৷

6. Basudebpur Mukundapur Rape Case: বাসুদেবপুর মুকুন্দপুরে নাবালিকা ধর্ষণে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

বাসুদেবপুর মুকুন্দপুরে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা (Basudebpur Mukundapur Rape Case)৷ তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে (PIL in HC)৷

7. Nayanthara and Vignesh Wedding : কিং খানের উপস্থিতিতেই বিয়ে সারলেন তাঁর পরের ছবির নায়িকা নয়নতারা

বিয়ে সেরে ফেললেন শাহরুখের আসন্ন ছবি 'জওয়ান'-এর নায়িকা নায়িকা নয়নাতারা নিজের জীবনের বাদশা বিঘ্নেশ শিবানকেই বরণ করে নিলেন তিনি ৷ সাক্ষী থাকলেন শাহরুখ খানও...

8. Tapan Dutta Murder Case: তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CBI probe)৷ 20 মে মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল হাইকোর্ট ।

9. Siriti Crematorium Work : সিরিটি শ্মশানের সংস্কারের কাজ শুরু করল কলকাতা পৌরনিগম

আজ থেকে সিরিটি শ্মশান সম্প্রসারণের কাজ শুরু করল কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ৷ শ্মশানের নবরূপের প্রস্তাবিত ছবি প্রকাশ করা হয় বুধবার (Siriti Crematorium Work)।

10. Covid Cases Rise in India: 99 দিন পর দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 7000

99 দিন পর দেশে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 7000 (Covid Cases Rise in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় 7,240 জন আক্রান্ত হয়েছেন (Corona update in India)৷