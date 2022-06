1.Biman Dismisses Mukul Case : মুকুল বিজেপিরই বিধায়ক, দলত্যাগের অভিযোগ ফের খারিজ বিমানের

মুকুল রায় কোন দলে রয়েছেন, বিজেপিতে নাকি তৃণমূলে ? বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার জানিয়েছেন, মুকুল রায় বিজেপিতেই রয়েছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দলত্যাগের অভিযোগ ভিত্তিহীন (Biman Banerjee again Dismisses Anti Defection Case against Mukul Roy) ৷

2.Primary Recruitment Case : প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় চন্দন মণ্ডল ও উপেন বিশ্বাসকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় চন্দন মণ্ডল ও উপেন বিশ্বাসকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ (Calcutta HC Directs CBI to Interrogate Chandan Mondal and Upen Biswas in Primary Recruitment Case) ৷

3.Fire in Paint Factory : হাওড়ায় রঙের কারখানাতে আগুন, আহত সাত

শালিমারের কাছে রঙের কারখানাতে আগুন(Fire in paint factory)৷

4.Sukna War Museum : ভারতীয় সেনার অজানা ইতিহাস বলবে এই মিউজিয়াম

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দুর্গম সীমান্তে, দুষ্কর পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করে ভারতীয় সেনা ? আন্দাজ করাটা একটু মুশকিল ৷ তাই সাধারণ মানুষকে সেনার কাজ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে শিলিগুড়ির নাগালে গড়ে উঠেছে ওয়ার হেরিটেজ স্মৃতি সংগ্রহশালা ৷ দার্জিলিংয়ের (Sukna War Museum) নাগালে যে এমন পর্যটনকেন্দ্র রয়েছে তা বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা ৷ সেই মিউজিয়াম ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী ৷

5.Kangana Ranaut on Nupur Sharma : 'এটা আফগানিস্তান নয়', নূপুর শর্মার সমর্থনে 'ধাকড়' বয়ান কঙ্গনার

নূপুরের সমর্থনে এবার এগিয়ে এলেন বলি অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut Supports Suspended Nupur Sharma) ৷ লিখলেন, 'নূপুর তাঁর মনের কথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতেই পারেন ৷ এটা আফগানিস্তান নয় ৷ আমরা একটি নির্বাচিত সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি রাষ্ট্রে বাস করি ৷ এটা তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য় যাঁরা সবসময় এটা ভুলে যান ৷'

6.Calcutta HC slams Nadia teacher: বিধায়কের সুপারিশে চাকরি পেয়েছিলেন ? নদিয়ার শিক্ষককে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নদিয়ার এক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে (Calcutta HC slams Nadia contract school teacher) আজ চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট (Recruitment scam)৷ বিচারপতি রাজাশেখর মানথা তাঁকে বলেন, "কার সুপারিশে চাকরি পেয়েছিলেন ? স্থানীয় বিধায়ক ? দুর্ভাগ্যজনক !"

7.HC on Recruitment Scam: সিদ্দিক গাজির নিয়োগের যাবতীয় নথি সিবিআইকে দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

অঙ্কের শিক্ষক সিদ্দিক গাজির নিয়োগ সংক্রান্ত সব নথি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট (HC on Recruitment Scam)৷ গত সোমবার তাঁর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (Siddique Gazi)।

8.Haridevpur Kidnapping : বাড়ির সামনে থেকে অপহরণ, উপস্থিত বুদ্ধির জেরে বাড়ি ফিরল কিশোর

বাড়ির সামনে থেকে কিশোরকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল হরিদেবপুর থানায় (Boy Kidnap from Near Hosue in Haridevpur) ৷ কিন্তু, পুলিশ কিছু করার আগেই বাড়ি ফিরে এল সে ৷ বাড়ি ফিরে জানাল, নিজের উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এসেছে ৷

9.Dr Abhijit Chowdhury : অনুব্রতর কল লিস্টে নাম, চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীকে জেরা করল সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের চিকিৎসা করেছিলেন, সেই সুবাদে তাঁদের মধ্যে ফোনে কথাও হয় ৷ সেই সূত্র ধরেই চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI interrogate Dr Abhijit Chowdhury) ৷

10.Mithali Raj : 22 গজে 23 বছরের সফর শেষ, অবসর ঘোষণা মিতালির

আজ, বুধবার দুপুরে অনুরাগীদের অবাক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন মিতালি রাজ (Mithali Raj) ৷