1. Musical Journey of KK: বিদায় বেলায় ফিরে দেখা কে কে'র সঙ্গীত জীবন

অকালেই হারিয়ে গেলেন সঙ্গীত জগতের আরেক নক্ষত্র কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ৷ মাত্র 53 বছর বয়সেই জিন্দেগিকে আলবিদা বললেন তিনি ৷ আসুন এক নজরে ফিরে দেখা যাক তাঁর মিউজিক্যাল কেরিয়ার...

2. ED Summons Sonia-Rahul : আর্থিক প্রতারণা মামলায় সোনিয়া-রাহুলকে তলব ইডির

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলটির তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ অথচ আজ সেই মামলায় অর্থ প্রতারণার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোনিয়া গান্ধি ও পুত্র রাহুল গান্ধিকে ডেকে পাঠিয়ে ইডি (ED Summons Sonia-Rahul) ৷

3. KK Demise : কে কে-র মৃত্য়ুর তদন্তে ধর্মতলার হোটেলে ফরেন্সিক দল

কলকাতায় অনুষ্ঠান শেষে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কে কে ওরফে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ৷ গতকাল রাতে নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠান শেষের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় (KK Demise) ৷

4. CM Returns to Kolkata : প্রয়াত শিল্পীকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণকুমার কুন্নাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জেলা সফরের সূচিতে বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee Returns to Kolkata to Paying Last Tribute KK) ৷ অণ্ডাল থেকে বিশেষ বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তিনি ৷ বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘‘সঙ্গীত জগতে শূন্যতা তৈরি হল ৷’’ আজ রবীন্দ্র সদনে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীকে গান স্যালুট দেবে রাজ্য সরকার ৷

5. Professionalism of KK : অসুস্থতা সত্ত্বেও ছাড়েননি মঞ্চ, মৃত্যুর আগে দায়বদ্ধতা ও পেশাদারিত্বের বিরল নজির কে কে'র

শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করেই একের পর এক গান গেয়েছিলেন কে কে ৷ গতকাল রাতে সঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুতে বারে বারে উঠে আসছে তাঁর পেশাদারিত্ব এবং দায়বদ্ধতার কথা (Krishnakumar Kunnath The Ultimate of Professionalism) ৷

6. Suresh Agarwal : মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ বলে কথা, সাধের পকোড়া খাওয়া ছেড়েছেন সুরেশবাবু

মুখ্যমন্ত্রী বলে বসেন, "আপনার ভুঁড়ি যে ভাবে বাড়ছে এ তো যে কোনও দিন ব্লক করে যাবেন আপনি ৷’’ আত্মপক্ষ সমর্থনে রোজ দেড় ঘণ্টা ব্য়ায়ামের কথা জানালেও সতর্ক হলে সুরেশ আগরওয়াল ৷ আজ দু'দিন হল সাধের পকোড়া ছুঁয়েও দেখেননি তিনি (Suresh Agarwal has stopped eating Pokora) ৷

7. Mamamta Banerjee in Bankura : ইডি-সিবিআই ঢুকিয়ে কিচ্ছু করতে পারবে না মোদি সরকার, সতীঘাটের কর্মিসভা থেকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপিকে 'শকুনের দল' কটাক্ষ করে সতীঘাটের কর্মিসভা থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, এ রাজ্যে ইডি, সিবিআই ঢুকিয়ে তৃণমুল কংগ্রেসের কিচ্ছু করতে পারবে না মোদি সরকার (Mamata Banerjee slams Central government from Sati Ghat meeting) ।

8. CBI Summons Anubrata : ভোট-পরবর্তী হিংসায় অনুব্রত মণ্ডলকে আগামিকাল হাজিরার নির্দেশ সিবিআইয়ের

ফের অনুব্রত মণ্ডলকে তলব করল সিবিআই (CBI summons Anubrata) ৷ এ বার ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় আগামিকাল অনুব্রতকে সিবিআইয়ের অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে (Post poll violence case) ৷

9. Polba News : পোলবায় জাল দলিল মিউটেশন করতে এসে গ্রেফতার 1 ব্যক্তি

জাল দলিল মিউটেশন করতে এসে পোলবা বিএলআরও অফিসে হাতেনাতে গ্রেফতার হল মিলন মালিক নামে এক ব্য়ক্তি (Arrested one man with Fake documents in Polba) ৷ জাল দলিল চক্রের পিছনে আর কেউ যুক্ত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

10. Kibu Vicuna in Kolkata : কলকাতায় পৌঁছলেন ডিএইচএফসি কোচ কিবু ভিকুনা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের কোচ হয়েছেন কিবু ভিকুনা (DHFC appointed Kibu Vicuna as their head coach for upcoming season)৷ বুধবার সকালে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন (Kibu Vicuna arrived Kolkata to take charge of DHFC)। এর আগে মোহনবাগানের কোচ ছিলেন ভিকুনা ৷