1. CBI Summons Anubrata : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতেই অনুব্রতকে ফের তলব সিবিআইয়ের

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) জেরা করতে চায় সিবিআই ৷ শেষ যেদিন তাঁকে ডাকা হয়, তিনি সেদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ গতকাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় তাঁকে ৷ তার পর তাঁকে আবার তলব করল সিবিআই ৷

2. Pregnant Lady Beaten by TMC Leader : অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি, অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির ওই তৃণমূল সদস্যের (TMC Panchayat Samiti member) নাম আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, তিনি স্থানীয় একটি ইটভাটার মালিক ।

3. Prayagraj Family Murdered : ধর্ষণে বাধা ? প্রয়াগরাজে শিশুকন্যা-সহ পাঁচজনকে নলি কেটে খুন

প্রয়াগরাজে খেভরাজপুর গ্রামে দু'বছরের শিশুকন্যা-সহ একই পরিবারের 5 সদস্যকে নলি কেটে খুন করা হয় (Five of family killed in Prayagraj) ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক দল ৷ পুলিশ কুকুরও আনা হয়েছে সেখানে ৷

4. Sachin on World Book Day : বই দিবসে বাবার লেখা কবিতা সংকলন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য মাস্টার-ব্লাস্টারের

বিশেষ দিনে বিশেষ উপায়ে বাবা রমেশ তেন্ডুলকরকে শ্রদ্ধা জানালেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ বাবার লেখা কবিতা সংকলনের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিশ্ব বই দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মাস্টার-ব্লাস্টারের (Sachin Tendulkar pays tribute his father on World Book Day) ৷

5. TMC Pradhan Arrested : দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার পঞ্চায়েত প্রধান, রাতভর তাণ্ডব অনুগামীদের

বিডিওর অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান (Nandigram TMC Pradhan Arrested) ৷ তার পাল্টা রাতভর চলল প্রধানের অনুগামী বাইক বাহিনীর তাণ্ডব ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ৷

6. Taratala Flyover will Close : রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ রাত 12টা থেকে বন্ধ তারাতলা উড়ালপুল

24 এপ্রিল রাত 12টা থেকে 25 এপ্রিল পর্যন্ত জন্য বন্ধ থাকবে তারাতলা উড়ালপুল (Taratala Flyover will Close for Maintenance Work from 24th April Mid Night) ৷ আজ কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

7. Visva Bharati Student Death : উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ফের বিক্ষোভে উত্তাল বিশ্বভারতী, বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগ

গত 21 এপ্রিল বিশ্বভারতীতে অসীম দাস নামে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয় (Visva Bharati Student Death) ৷ এর পর থেকে বিক্ষোভে উত্তাল এই শিক্ষাঙ্গণ (Turmoil at Visva Bharati due to Student Agitation) ৷ মোতায়েন হয়েছে পুলিশ ৷ বিক্ষোভকারীরা ছাত্রমৃত্যুতে তদন্ত কমিটির দাবিতে সরব হয়েছেন ৷

8. Sabalamara Primary School : শাবলমারায় অন্ধকারে সাঁওতালি মাধ্যমের পড়ুয়ারা, আন্দোলনে অভিভাবকরা

ঝাড়গ্রামের শাবলমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ তাই সমস্যায় পঞ্চম উত্তীর্ণ খুদে পড়ুয়ার দল ৷ বহু দরবারেও গ্রামের একটি স্কুলে চালু হয়নি উচ্চ প্রাথমিক (Sabalamara Primary School) ৷

9. Visva Bharati Student Death : ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ, উপাচার্যকে নিরাপত্তার আশ্বাস রাজ্যপালের

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷ এই ঘটনায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে নিরাপত্তা চান উপাচার্য ৷

10. New Feluda to Introduce : সন্দীপ রায়ের 'হত্যাপুরী'-তে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে নয়া ফেলুদার

বড় পর্দায় নয়া ফেলুদা হিসেবে সন্দীপ বাছলেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তকে (Indranil Sengupta to play Feluda in Hatyapuri by Sandip Ray) ৷ এর আগে নীহাররঞ্জন গুপ্ত সৃষ্ট কিরীটি চরিত্রে বড় পর্দায় তাঁকে পেয়েছিল দর্শক ৷