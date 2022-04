1. Mamata may meet Modi: শুক্রে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, মোদির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা

আগামী শুক্রবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata may meet Modi)৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর (Mamata visits Delhi)৷

2. Boris Johnson in India : 'নিজেকে সচিন-অমিতাভ মনে হচ্ছে', ভারতের আতিথেয়তায় মুগ্ধ বরিস জনসন

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এদিন 'খাস দোস্ত' সম্বোধন করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদিকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানান, ভারতের আতিথেয়তায় যারপরনাই মুগ্ধ তিনি (Boris Johnson thanks Narendra Modi for his grand reception in Gujrat) ৷

3. Inner Conflict of BJP : আত্ম-অহঙ্কার ছাড়ার বার্তা কি নেতৃত্বকে দিলেন বিজেপির অনুপম

শুক্রবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা ৷ তিনি সেখানে আত্ম-অহঙ্কার ছাড়ার বার্তা দেন ৷ পুরনোদের সরে যাওয়ার কথাও লেখেন ৷ প্রশ্ন উঠছে, এই বার্তা কি তিনি তাঁর দল বিজেপিকেই দিলেন (Is Anupam Hazra targets BJP Leadership through his Social Media Post) ?

4. Cal HC Orders on Crime against Women : ফের দময়ন্তী সেনের তত্ত্বাবধানে নারী নির্যাতনের তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানায় নারী নির্যাতনের (Crime against Woman) অভিযোগ উঠেছে ৷ পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে গাফিলতি করছে বলে অভিযোগ ৷ তাই সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ শুক্রবার সেই ঘটনার তদন্তের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আইপিএস দময়ন্তী সেনকে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত (Cal HC Appoints Damayanti Sen to Lead another Case of Crime against Woman in Bengal) ৷

5. Two Teenagers Rescued by Police : সরকারি হোম থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল 2 কিশোর

সরকারি হোম থেকে পালানোর চেষ্টা দুই কিশোরের (Two Teenagers Rescued by Police) ৷ তবে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তারা ৷ মালদার সাহাপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোমের ওই দুই ছাত্র অভিযোগ করেছে, হোম সুপার তাদের মারধর করতেন এবং অকারণে বকাবকি করতেন ৷ সেই কারণেই হোম থেকে পালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল তারা (Two Teenagers Try to Escaped from Government Home) ৷ আজ পুলিশ হোম সুপারের উপস্থিতিতে ওই দুই কিশোরকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে ৷

6. Sonarpur Firing : সোনারপুরে ভরসন্ধ্যায় গুলি, গ্রেফতার 5

ফের চলল গুলি ৷ এবার সোনারপুরে (Firing at Sonarpur) ৷ সামনে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 5 জনকে ৷

7. Health Workers Agitation : নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে বিক্ষোভ কোভিড ভলান্টিয়ারদের

নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ কোভিড ভলান্টিয়ারদের (Covid Volunteers Agitation in Out Side of Health department Office) ৷ তাঁদের অভিযোগ, করোনার সময় তাঁরা দিনরাত কাজ করে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, করোনা সংক্রমণ কমে যেতেই তাঁদের ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ করোনা পরিস্থিতিতে তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পর এখন বঞ্চিত করা হচ্ছে (Covid volunteers agitation)৷ অভিযোগ তাঁদের কাউকে 6 মাস এবং কাউকে 3 মাস আগে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ নিজেদের অধিকার এবং পুনর্নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান ওই কোভিড ভলান্টিয়াররা ৷

8. Ghatal Water Problem: ঘাটালের শ্রীপুরে পানীয় জলের হাহাকার, তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক তরজা

6 মাস ধরে ট্যাপকল থেকে পড়ছে না জল । অভিযোগ, এলাকায় বিজেপির দাপট থাকায় তৃণমূল নেতারা কেটে দিয়েছেন পানীয় জলের লাইন (Ghatal Water Problem) ৷ সমস্য়ায় পড়েছেন ঘাটাল ব্লকের মনোহরপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর গ্রামের বাসিন্দারা ।

9. Woman Dead Body Found in Tamluk : ঝোপের পাশ থেকে মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার, তমলুকে চাঞ্চল্য

বাঁশবনের ভিতর থেকে মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার (Woman Dead Body Found in Tamluk) ৷ পাশেই পড়ে রয়েছে মদের বোতল ৷ মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ তদন্তে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়াঠাকুরিয়া গ্রামে।

10. Sot Bhoot Adbhut: বড় পর্দায় জুটি বাঁধছেন প্রসূন-পার্থ, গল্পে ভূতের রাজা পরাণ

বড় পর্দায় জুটি বাঁধছেন প্রসূন গাইন ও পার্থসারথি ৷ 'সৎ ভূত অদ্ভুত' (Sot Bhoot Adbhut)-এ ভূতের রাজা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Paran Bandopadhyay film) ৷