1. CBI in ASN Court : অনুব্রতর শারীরিক অবস্থা কেমন, জানতে আসানসোল আদালতে সিবিআই

গরুপাচার-কাণ্ডে আসানসোল আদালতে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা (CBI in ASN Court ) ।

2. CBI at SSKM : অনুব্রত কেমন আছেন, জানতে এসএসকেএমের সুপারের ঘরে সিবিআই

গতকাল, বুধবার গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ৷ কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি ভর্তি হন এসএসকেএমে ৷ তাই বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের এক আধিকারিক এসএসকেএমে গিয়ে খোঁজ নিলেন অনুব্রত সম্পর্কে (CBI Official Visits SSKM to know Health Condition of Anubrata Mondal) ৷

3. TMC MPs on Price Hike : জ্বালানি-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, প্রতিবাদ তৃণমূল সাংসদদের

জ্বালানির দামে জ্বলছে সাধারণ মানুষ (Petrol-Diesel Price Hike) । রাস্তা থেকে ধীরে ধীরে উধাও হচ্ছে বাস-ট্যাক্সি । নিজস্ব যানবাহন রয়েছে যাঁদের, তাঁরাও পথে বেরতে ভয় পাচ্ছেন । এই ইস্যুতেই প্রতিবাদে সামিল হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা (TMC MP hold protest against price hike) ৷

4. Allegation Of Molestation Against Doctor : হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

চিকিৎসার নাম করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিশুমঙ্গলের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ৷ টালিগঞ্জ থানায় অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের নির্যাতিতার (Allegation Of Molestation Against A Doctor) ৷

5. Shashi chats with Supriya at Lok Sabha: লোকসভায় ফারুকের ভাষণকালে একান্তে শশী-সুপ্রিয়া, ভিডিয়ো ভাইরাল

লোকসভায় ফারুক আবদুল্লার ভাষণকালে (Shashi Tharoor chats with Supriya Sule) একান্তে পাওয়া গেল শশী থারুর ও সুপ্রিয়া সুলেকে (Shashi chats with Supriya at Lok Sabha) ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে ৷

6. GD Birla School Close : অভিভাবকদের বিক্ষোভের ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য জিডি বিড়লা, অশোকা হলের গেটে তালা

জিডি বিড়লা ও অশোকা স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই কথা জানিয়ে একটি নোটিসও টাঙিয়েছে কর্তৃপক্ষ (GD Birla School Close) ৷

7. Baruipur Rajbari: গা ছমছমে বারুইপুর রাজবাড়িকে ব্যস্ত করে তোলে সিনেমাওয়ালারাই

গা ছমছমে বারুইপুর রাজবাড়িকে (Baruipur Rajbari) ব্যস্ত করে তোলে সিনেমাওয়ালারাই ৷ এখনও চলছে শ্যুটিং (Shooting in Baruipur Rajbari ) ৷

8. SSC Teacher Recruitment Corruption Case : নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগেও উঠল দুর্নীতির অভিযোগ (2016 Teacher Recruitment Corruption) ৷ এই মামলায় নতুন করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গােপাধ্য়ায়।

9. Bhadu Sheikh murder case: রামপুরহাট কাণ্ডে ভাদু শেখের খুনের তদন্তেও সিবিআই ? রায়দান শিগগিরই

রামপুরহাট কাণ্ডে (Bagtui massacre) অগ্নিসংযোগে মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই ৷ একইসঙ্গে ভাদু শেখের খুনের (Bhadu Sheikh murder case) তদন্তও সিবিআই করবে কি না, সে বিষয়ে শিগগিরই রায় দেবে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC on Bhadu Sheikh murder case) ৷

10. Acid Attack on Businessman : বচসার জেরে অ্যাসিড হামলা ব্যবসায়ীকে, গ্রেফতার দুই

অ্যাসিড হামলায় আহত এক ব্যবসায়ী (Acid Attack on Businessman) । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাজদিয়ার রেল কলোনিতে। সূত্রের খবর, টাকা-পয়সার লেনদেন নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত। অ্যাসিড আক্রান্ত ব্যক্তির নাম তাপস সিংহরায় ৷ তিনি মুদি ব্যবসায়ী ৷ তাপসবাবু তাঁর পাওনা টাকা চাইতে হারাধন বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে যান। সেখানে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ এরপর তাপস সিংহরায়ের বাড়িতে হারাধনবাবুর ছেলে সুমন বিশ্বাস এবং জামাই সোমনাথ সিংহ রায় প্রথমে হাতুড়ি নিয়ে চড়াও হয় ৷ পরে, জামাই সোমনাথ স্থানীয় সোনার দোকানে কর্মরত হওয়ায় বাড়িতে থাকা অ্যাসিড ছুড়ে মারেন তাপস সিংহরায়ের উপর। এরপর তিনি চিৎকার করতে থাকলে প্রতিবেশীরা এসে আহত তাপসবাবুকে প্রথমে কৃষ্ণগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত জামাই এবং ছেলেকে গ্রেফতার করেছে।