আজ দুপুরের মধ্যে এসএসসি-র প্রাক্তন উপদেষ্টা এসপি সিনহাকে সিবিআই দফতরে নিয়ে যেতে হবে ৷ তাঁকে জেরার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (SSC Group D Recruitment Case) ৷

2. Jhalda Strike : কংগ্রেসের মিছিলে পূর্ণিমা কান্দুকে হেনস্থার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে ঝালদায় 12 ঘণ্টার বনধ

ঝালদায় 12 ঘণ্টার বনধের ডাক দিল কংগ্রেস (12 Hours Jhalda Strike on 6th April Called by Congress) ৷ আজ ঝালদা পৌরসভার বোর্ড গঠন ৷ সেই কারণে ঝালদায় কালা দিবসের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস ৷ সেই কারণে এদিন কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিল করা হয় ৷

3. Agnimitra Slams Chandrima : কাজগুলো কি আমার ভূতে করেছিল ? চন্দ্রিমার কটাক্ষের পাল্টা অগ্নিমিত্রার

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পাল্টা জবাব বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের( Agnimitra Slams Chandrima) ৷ সোমবার আসানসোলে প্রচারে এসে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলকে কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

4. CBI on Bagtui Massacre : গোপন জবানবন্দি নিতে মিহিলাল-সহ তিনজনকে আদালতে নিয়ে গেল সিবিআই

বগটুই অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের তিন সদস্য মিহিলাল শেখ, নেকলাল শেখ ও কিয়াম শেখ নামে এক নাবালককে নিয়ে যাওয়া হল রামপুরহাট মহকুমা আদালতে । অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারকের এজলাসে তোলা হয় তাঁদের (CBI has taken three victims of Bagtui Massacre to Court)।

5. Viral Video of Youth With Fire Arms : আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যুবকের ভিডিয়ো ভাইরাল, মগরাহাট থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট (Viral Video of Youth With Fire Arms in Magrahat) ৷ আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই যুবকের স্থান হল শ্রীঘরে ৷ মগরাহাটের বিলান্ডাপুর খাল পাড়ের বাসিন্দা অভিযুক্ত ইমরান খানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁকে জেরা করে আরও কয়েক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেশকয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

6. Notice Over Price Rise : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা চেয়ে রাজ্যসভায় নোটিস বিরোধীদের

রাজ্যসভায় মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করতে চান বিরোধী সাংসদরা ৷ তাই তাঁরা এই নিয়ে নোটিস দিয়েছেন (Opposition MPs Move Suspension of Business Notice Over Price Rise in Rajya Sabha) ৷

7. US Expert Alleges Against Imran : 'যুক্তরাষ্ট্র তাস' খেলে সহানুভূতি কুড়োচ্ছেন কোণঠাসা ইমরান, অভিযোগ মার্কিন বিশেষজ্ঞের

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে রবিবার তা খারিজ করে দিয়েছিলেন জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম সুরি (Deputy speaker of the National Assembly Qasim Suri dismissed the no-confidence motion against Imran) ৷

8. CBI Summons Anubrata Mandal : সিবিআইয়ের তলব, বুধে কি নিজাম প্যালেসে অনুব্রত ?

গরু পাচার কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফের অনুব্রত মণ্ডলকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷ বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রতকে বুধবার, 6 এপ্রিল নিজাম প্যালেসে তলব করেছে সিবিআই ৷

9. SSC Group D Recruitment Case: উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মামলা শুনল না বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চও

স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের আপিল সংক্রান্ত মামলা এবার না শুনে ছেড়ে দিল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ (SSC Group D Recruitment Case)।

10. Bhadu Sheikh Murder Case : প্রকাশ্যে তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের সিসিটিভি ফুটেজ

21 মার্চ রাত সাড়ে আটটায় রামপুরহাট বগটুই মোড়ে খুন হন রামপুরহাট 1 নং ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ । সেই খুনের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এল ।