1. Rampurhat Massacre Case : বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি

বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি দিয়ে কথা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Rampurhat Massacre Case )।

2. CBI Probe In Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয় ৷ গত 13 মার্চ ত্রিশঙ্কু ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুন হন (Congress Councillor Tapan Kandu Murder Case) ৷

3. Naseeruddin Seeks Vote for Saira : সৎ-দায়বদ্ধ প্রার্থীর পাশে থাকুন, সায়রা হালিমের সমর্থনে নাসিরউদ্দিন-রত্না

আগামী 12 এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন (Ballygunge Bye Election 2022) ৷ ওই নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী সায়রা হালিম শাহ (CPIM Candidate Saira Halim Shah) ৷ তিনি অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহের ভাইঝি ৷ তাই সোমবার সায়রার সমর্থনে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন নাসিরউদ্দিন (Naseeruddin Shah Seeks Vote for CPIM Candidate Saira Halim Shah) ৷

4. SC on Lalu Prasad Yadav's Bail : লালুর জামিনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে সম্মত সুপ্রিম কোর্ট

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দু’টি মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট (Jharkhand High Court) জামিন দিয়েছিল লালুপ্রসাদ যাদবকে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সম্মত হল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court Agrees to hear plea against Lalu Prasad Yadav Bail) ৷ এই নিয়ে আদালত লালুর বক্তব্য জানতে চেয়েছে ৷

5. Bomb Blast Death in Jhargram : বায়ুসেনার পরিত্যক্ত বোমা খুলতে ছেনি-হাতুড়ি, বিস্ফোরণে মৃত 1, জখম 3

বায়ুসেনার পরিত্যক্ত বোমা ফেটে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির ৷ পাশাপাশি জখম হয়েছেন তাঁর পরিবারের আরও 3 সদস্য ৷ তাঁরা ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন (Jhargram man died in a bomb blast 3 more hospitalized) ৷

6. SSC Group D Recruitment Case : সময় নিলেন প্রধান বিচারপতি, গ্রুপ-ডি দুর্নীতি মামলায় বহাল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়

মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে তবেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি (Verdict of single bench stands in SSC Group D Recruitment Case as Chief Justice takes time) ৷ সুতরাং, সিঙ্গল বেঞ্চের রায় মোতাবেক সোমবার সিবিআইয়ের ডাকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে হবে প্রাক্তন নজরদারি কমিটির 4 সদস্যকে ৷

7. Asansol By Poll 2022 : 10 এপ্রিল আসানসোলে শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

10 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে প্রচারে যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee will do Election Campaign for Shatrughna Sinha) ৷ শেষদিনে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে প্রচার করবেন তিনি ৷

8. Louis Van Gaal : ক্যানসার আক্রান্ত, তবু বিশ্বকাপে ডাচ ডাগ-আউটে থাকতে চান ভ্যান গাল

মনের জোরকে সঙ্গী করেই কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের ডাগ-আউটে বসার স্বপ্ন দেখছেন বার্সেলোনা-ম্যান ইউ'য়ের প্রাক্তন কোচ (Van Gaal still plans to lead his team at the World Cup in Qatar) ৷ 2020 ইউরোয় অকাল বিদায়ের পর তৃতীয়বারের জন্য ডাচদের কোচের হটসিটে বসেছেন লুইস ভ্যান গাল ৷

9. SA vs BAN 1st Test : ডারবানে মাত্র 53 রানে শেষ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস, 220 রানে হার বেঙ্গল টাইগারদের

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 53 রানে অল আউট হয়ে গেল বাংলাদেশ (Bangladesh All Out Just 53 Runs Against South Africa in Durban Test) ৷ ফলে 220 রানে ডারবান টেস্ট হারতে হল মমিনুল হকদের ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন কেশব মহারাজ ৷

10. Visva Bharati on Aliah Incident : আলিয়ার মতো বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ সক্রিয় নয়, অভিযোগ কর্তৃপক্ষের

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে হেনস্থার ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে এক ছাত্রনেতাকে ৷ এই ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ তাদের দাবি, আলিয়ার মতো বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশ সক্রিয় নয় (Visva Bharati Raises Question on Role of Bengal Police over Student Agitation) ৷