1. Alia University Row : পিএইচডির প্রবেশিকার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছেন উপাচার্য, গ্রেফতারির আগে বিস্ফোরক গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-কাণ্ডে গ্রেফতারির আগে সাংবাদিক বৈঠক অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের ৷ সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে পিএইচডি-তে ভর্তির রেট (Research Entrance Test) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেছেন (Allegation Against Alia University VC to leak RET Question Paper) ৷ গিয়াসউদ্দিনের দাবি সেই নিয়ে তিনি উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, উপাচার্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাননি ৷ তাই জোর করে ভিতরে ঢোকেন তিনি ৷ আর উপাচার্যকে গালাগালি দেওয়ার সপক্ষে তাঁর যুক্তি, সেটা না করলে নাকি, এত বড় দুর্নীতির বিষয়টি তিনি সামনে আনতে পারতেন না ৷ তবে, অবশ্যই তাঁর প্রতিবাদের পথ ভুল ছিল বলে স্বীকারও করতে শোনা গেল গিয়াসউদ্দিনকে ৷

2. Alia University Vice Chancellor : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনায় (Alia University Vice Chancellor harassment case ) নিন্দায় সরব হয়েছে শিক্ষা মহল ৷

3. Pakistan PM Imran Khan : 'আম্পায়ার'-এর সিদ্ধান্তে নট আউট ইমরান, ভোটাভুটির আগেই সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ

পাকিস্তানের মসনদে আপাতত টিকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ ইস্তফা দিতে হল না ৷ তার আগেই অনাস্থা বাতিল হয়ে গেল (Pakistan PM Imran Khan) ৷

4. Imran Khan on Pakistan polls: ইমরানের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বিরোধীরা, 90 দিনের মধ্যে ভোট পাকিস্তানে !

ইমরান খানের (Imran Khan advises President to dissolve assemblies) বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিরোধীরা (Imran Khan on Pakistan polls) ৷ এদিকে, পাক প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, 90 দিনের মধ্যে ভোট হবে পাকিস্তানে (Imran Khan calls for fresh polls)৷

5. Alyssa Healy in WC : একঝাঁক রেকর্ড, ফাইনালে ‘নায়িকা’ সেই অ্যালিসা হিলি

অ্যালিসা হিলির বিশ্বস্ত ব্যাট থেকে এদিন শুধু 170 রানের ইনিংসই আসেনি, একঝাঁক রেকর্ডও এসেছে ৷ বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রান, টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সমস্তই এখন মিচেল স্টার্কের অর্ধাঙ্গিনীর দখলে (Alyssa Healy rules in three consecutive World Cup stage) ৷

6. Gold Recover from Underwear in Siliguri : অন্তর্বাসে লুকিয়ে পৌনে 2 কোটি টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 1

ধারণা ছিল যে অন্তর্বাসে লুকিয়ে নিয়ে গেলে কেউ আর সন্দেহ করবে না ৷ কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না ৷ পরপর তিনটি অন্তর্বাস পরে তাতে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা ধরে ফেলল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ (ডিআরআই) । গ্রেফতার 1 (Siliguri News) ৷

7. Malda girl raped: চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ নাবালকের বিরুদ্ধে

চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের (Malda girl raped) অভিযোগ এক নাবালকের বিরুদ্ধে ৷ মালদার মানিকচকের ঘটনা (girl raped by minor) ৷

8. Civil Society Appeals to CM : মৌনতা ভেঙে রাজ্যের হিংসায় সরব বিশিষ্টরা, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অপর্ণা-শ্রীজাত-অনুপমদের

বাংলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণী 22 জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি শনিবার পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবারে (Bengal Civil Society writes a letter to Mamata Banerjee over recent violence in State) ৷ সমাজের যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতই বগটুই গণহত্যাকে 'পৈশাচিক' বললেন অপর্ণা, ধৃতিমান, বোলান, শ্রীজাত, অনুুপম, পরম, কৌশিক, অনির্বাণ ও আরও অনেকে ৷

9. Australia Win ICC WC : ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সপ্তমবার বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা

আলিসা হিলির পালটা শতরান নাট স্কিভারের ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ছুড়ে দেওয়া পাহাড়প্রমাণ রানের চাপে পিষ্ট গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ৷ 357 রানে তাড়া করতে নেমে 285 রানেই গুটিয়ে গেল ইংরেজরা ৷ 71 রানে জিতে সপ্তমবারের জন্য বিশ্বসেরার তাজ উঠল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের মাথায় (Australia beat England to clinch 7th Women's WC title) ৷

10. Bomb Recovered at Bogtui : ভাদু খুনে মূল অভিযুক্তের বাড়ির পাশে বোমা উদ্ধার

বগটুই কাণ্ডের 13 দিন পর, আজ উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের অভিযুক্ত পলাশ শেখের বাড়ির পাশ থেকে পাওয়া গেল বোমা (Bomb Recovered at Bogtui)। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা বোমাগুলি একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করেন ৷