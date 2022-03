1. Anubrata Mondal on Asish Banerjee : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে আনারুলকে পদে রেখেছিলাম, বিস্ফোরক অনুব্রত

রামপুরহাটের ব্লক সভাপতি ছিলেন আনারুল হোসেন (TMC Leader Anarul Hossain), বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

2. CBI Probe in Rampurhat Massacre : বগটুই-কাণ্ডের সময় কোন প্রভাবশালীর ফোন পেয়েছিল পুলিশ, জানতে চায় সিবিআই

গত 21 মার্চ রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রামে বেশ কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারা হয় ৷ এই ঘটনায় রামপুরহাট থানার তৎকালীন আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে আগেই জেরা করেছে সিবিআই (CBI wants to Interrogate Former Rampurhat IC in Rampurhat Massacre Case) ৷ তাঁকে আবার জেরা ও তাঁর ফোন পরীক্ষা করতে চান তদন্তকারীরা (CBI Wants to Check Rampurhat ICs Mobile Phone) ৷

3. Manoj Tigga to Meet Amit Shah : নয়াদিল্লিতে শাহী-সাক্ষাতে মনোজ টিগ্গা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গোলমালের দিন আহত হয়েছিলেন বিজেপির মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গা (WBLA BJP Chief Whip Manoj Tigga) ৷ তাই তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে ৷ সেই সুযোগে আজ তিনি সাক্ষাৎ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে ৷

4. Darjeeling politics: বেসুরো গুরুং, স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে আমরণ অনশনের হুমকি

স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতে আমরণ অনশনের হুমকি বিমল গুরুংয়ের (Darjeeling politics)। 2 এপ্রিল কালিম্পংয়ে মোর্চার নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন তিনি (Bimal Gurung calls convention of GJM)। আমন্ত্রিত রাজু বিস্তা, অনিত থাপাও (BJP MP invited in GJM Convention)।

5. Gorkhaland movement: শিবির বদলাচ্ছেন গুরুং ? পাহাড়ে ফের গোর্খাল্যান্ড নিয়ে অশান্তির মেঘ !

আবারও কি শিবির বদলাচ্ছেন বিমল গুরুং (Bimal Gurung news) ? পাহাড়ে ফের গোর্খাল্যান্ড (Gorkhaland movement) নিয়ে অশান্তির মেঘ ঘনাল (Darjeeling politics) !

6. SSC Group D Recruitment Case : আজই এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরা করবে সিবিআই, গ্রুপ ডি মামলায় নির্দেশ আদালতের

গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ নিয়ে মামলা চলছে ৷ আজই স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলল আদালত (SSC Group D Recruitment Case) ৷

7. Dausa Lady Doctor Suicide Case : রাজস্থানে আত্মহত্যা মহিলা চিকিৎসকের, গ্রেফতার বিজেপি নেতা

রাজস্থানের লালসোটে আত্মহত্যা করেন চিকিৎসক অর্চনা শর্মা ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতাকে (Dausa Lady Doctor Suicide Case) ৷

8. Rampurhat Massacre : ভাদু খুনে গ্রেফতার আরও 2, তালা ভেঙে নিহত উপপ্রধানের ঘনিষ্ঠ লালন শেখের বাড়িতে সিবিআই

21 মার্চ বগটুই গ্রামে বোমা ছুঁড়ে খুন করা হয় উপপ্রধান ভাদু শেখকে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব চলে বগটুই গ্রামে ৷ ভাদু শেখ খুনের ঘটনায় 10 জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । তাদের মধ্যে গতকাল তিন, এর আগে এক ও আজকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হল (Bagtui Murder Case) ৷ ফলে ভাদুশেখের খুনে এ পর্যন্ত মোট 6 জনকে গ্রেফতার করল জেলা পুলিশ। অপরদিকে ভাদু শেখ খুনের পরবর্তী হিংসার মামলায় ভাদু ঘনিষ্ট লালন শেখের বাড়ি তালা ভাঙল সিবিআই (Rampurhat Massacre) ৷

9. 72 Rajya Sabha MPs Retired : রাজ্যসভায় মেয়াদ শেষ 72 সাংসদের, বিশেষ ডিনারে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন

রাজ্যসভা থেকে 72 জন সাংসদ অবসর নিচ্ছেন (72 retiring members of the Rajya Sabha) ৷ তাই তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল ৷ তাঁরা বিশেষ ছবিও তুললেন প্রধানমন্ত্রী, ওম বিড়লাদের সঙ্গে (72 retiring members farewell group photo in Parliament) ৷ উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডুর বাসভবনে বিশেষ ডিনারেরও আয়োজন করা হয়েছে তাঁদের জন্য ৷

10. Artist Ananta Malakar Passes Away : সরকারি সাহায্য না পাওয়ার আক্ষেপ নিয়েই চলে গেলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শোলা শিল্পী অনন্ত মালাকার

মাত্র একদিন আগেই ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন শিল্পী অনন্ত মালাকার (Artist Ananta Malakar Passes Away) ৷ জানিয়েছিলেন, তাঁর সমস্যা ও সরকারি সাহায্য না মেলার আক্ষেপের কথা ৷