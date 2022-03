1. Governor Calls Out CS & FS : মুখ্যসচিব এবং অর্থ সচিবকে রাজভবনে তলব রাজ্যপালের

সাংবিধানিক রীতিনীতি লঙ্ঘনের অভিযোগের রাজভবনে মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবকে তলব রাজ্যপালের (Governor Jagdeep Dhankhar Calls Out Chief Secretary and Finance Secretary in Raj Bhavan) ৷

2. 7th Pay Commission : 3 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের

সপ্তম পে-কমিশনের আওতায় 3 শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের (Central government employees to get increased 3 per cent DA) ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বুধবার অনুমোদন পেল বিষয়টি ৷

3. Buying Scooter with 1 Rupee Coins : 70 হাজার 1 টাকার কয়েন দিয়ে স্কুটার কিনলেন যুবক, গলদঘর্ম শোরুমের কর্মচারীরা

70 হাজার টাকা দিয়ে স্কুটার কিনলেন নদিয়ার এক যুবক (Nadia youth paid Rs 70 thousand with 1 rupee coin to buy a scooter) ৷ তবে, নোট, ইএমআই বা অনলাইন মানি দিয়ে নয় ৷ 1 টাকার 70 হাজার কয়েন দিয়ে ৷ আর সরকারি নির্দেশিকা থাকায় সেই কয়েন গুণে নিতে বাধ্য হয়েছেন শোরুমের মালিক ৷

4. Mamata on BJP's Report : বগটুইয়ের ঘটনায় অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি, ক্ষুব্ধ মমতা

বগটুই-কাণ্ড খতিয়ে দেখতে বীরভূমের ওই গ্রামে গিয়েছিলেন বিজেপির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তারা দলের জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন (BJP Team Submits Report to JP Nadda) ৷ সেখানে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম এসেছে অনুব্রত মণ্ডলের (Birbhum TMC President Anubrata Mondal) ৷ কিন্তু অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷

5. Bagtui Families Return Home : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় বগটুইয়ের ফিরলেন মিহিলালরা

রামপুরহাটে নিহতদের ঘরছাড়া পরিজনদের গ্রামে ফেরাল পুলিশ (Home Return of Bagtui Families With Police Protection) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের আজ গ্রামে ফেরানো হয়েছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

6. SSC Recruitment Corruption Case : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে দেশের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি হাইকোর্টের বিচারপতির

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Corruption Case) দেশের প্রধান বিচারপতির (Chief justice of India) হস্তক্ষেপ চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly news)৷

7. KP to Appeal in Court : ইডি আধিকারিকদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে আদালতের দ্বারস্থ হবে লালবাজার

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (TMC Leader Abhishek Banerjee) নিয়ে ইডি আধিকারিকদের একটি অডিয়ো টেপ প্রকাশ্যে আসে 2021-এ ৷ এই নিয়ে তদন্ত করছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ সেই মামলায় ইডি আধিকারিকদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে আদালতের দ্বারস্থ হবে লালবাজার (Kolkata Police will Appeal in Court to Collect Voice Specimen of ED Officials) ৷

8. Bombs Recovered : বীরভূমের খয়রাশোল থেকে 35 বোমা উদ্ধার

বীরভূমের খয়রাশোল থানার জোড়া বটতলা বাসস্ট্যান্ডের পাশ থেকে 35টি বোমা উদ্ধার করল পুলিশ (35 bombs recovered from Khayrasole)। এই নিয়ে বীরভূমের 5টি থানা এলাকা থেকে 415টি বোমা উদ্ধার হল । রামপুরহাট কাণ্ডের পর বগটুইয়ে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে নির্দেশ দেন বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করতে হবে । তারপর বীরভূমের মাড়গ্রাম, দুবরাজপুর, লাভপুর, সদাইপুর থানা থেকে বোমা উদ্ধার করে পুলিশ । বুধবার খয়রাশোল থানার বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি ঝোপ থেকে প্লাস্টিকের বালতি থেকে 35টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ । পরে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড । এখনও বীরভূম জেলা জুড়ে পুলিশি অভিযান অব্যাহত ।

9. Rampurhat Massacre : নাড্ডার কাছে রামপুরহাট কাণ্ডের রিপোর্ট পেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের

রামপুরহাট-কাণ্ডের রিপোর্ট জেপি নাড্ডার হাতে তুলে দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (Central Delegation of BJP Submit Their Report to JP Nadda on Rampurhat Massacre) ৷ যে রিপোর্ট তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে এই ঘটনার প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পুরো ঘটনার পিছনে অনুব্রত মণ্ডলের হাত রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির প্রতিনিধি দলের রিপোর্টে ৷

10. Murshidabad Ghost terror : মুর্শিদাবাদের হোস্টেলে ভূতের উপদ্রব ! তাড়াতে একসঙ্গে হাজির পুরোহিত-মৌলানা

আয়নায় সিঁদুরের দাগ ৷ ছাদে মাঝরাতে নূপুরের আওয়াজ ৷ হোস্টেলে ভূতের আতঙ্কে ত্রস্ত ধুলিয়ান বানিচাঁদ আগরওয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা (Ghost terror in School) ৷ সেই ভূত তাড়াতে একসঙ্গে এলেন পুরোহিত, মৌলানা ৷ চলল মন্ত্রোচ্চারণ, কোরান তেওয়ালাত ৷ অবশেষে দুই শাস্ত্রজ্ঞ জানালেন, ‘তেনারা বিদায় নিয়েছেন ৷ আর ভয় নেই ৷’