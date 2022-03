1. Cattle Smuggling Case : গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রতকে জেরা করতে হোমওয়ার্ক শুরু সিবিআইয়ের

গরু পাচার কাণ্ডের তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (TMC Leader Anubrata Mondal) জেরা করতে চায় সিবিআই ৷ কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ বারবার তিনি হাজিরা এড়াচ্ছিলেন ৷ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অনুব্রতর রক্ষাকবচ খারিজ করে দিয়েছে ৷ তার পরই অনুব্রতকে জেরার প্রস্তুতি শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো (CBI Starts Home Work to Interrogate TMC Leader Anubrata Mondal in Cattle Smuggling Case) ৷

2. Bengal BJP MPs to Meet PM : বুধে নয়, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের

এর আগে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল এরাজ্যের বিজেপি সাংসদদের ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সময় দিতে না পারায় সেই বৈঠক একদিন পিছিয়ে গেল (Bengal BJP MPs to Meet PM Narendra Modi on Thursday) ৷

3. Jhalda Congress Councillor Murder Case : কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় পুলিশের কেস ডায়েরি তলব হাইকোর্টের

নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দুকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশও এদিন পুলিশকে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Tapan Kandu murder case in Calcutta High Court) ৷

4. SSC Teacher Recruitment Case : এসএসসি-র প্রাক্তন উপদেষ্টাকে সম্পত্তির হিসাব দিতেই হবে, নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের

স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ (SSC Teacher Recruitment Corruption Case) নিয়ে পাঁচ সদস্যের কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন শান্তিপ্রসাদ সিনহা । কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ এর আগে তাঁকে সম্পত্তির হিসেব আদালতে জমা দিতে বলেছিল ৷ মঙ্গলবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta HC Directs Former SSC Advisor to submit his Assets Details) ৷

5. Rampurhat Massacre : অনুব্রতর শাস্তি চাইলেন বগটুইয়ে পুড়ে মৃত নাজিমা বিবির স্বামী শেখলাল

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইয়ে আগুনে পুড়ে আগেই মৃত্যু হয় আটজনের (Rampurhat Massacre) ৷ গতকাল, সোমবার মারা গেলেন আরও একজন (One more Death in Rampurhat Massacre) ৷ তাঁর নাম নাজিমা বিবি ৷ তিনি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ স্ত্রীর মৃত্যুর পর দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হলেন নাজিমার স্বামী শেখলাল শেখ ৷ তিনি সরাসরি বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের শাস্তির দাবি তুললেন (Rampurhat Massacre Victim Husband wants Punishment of TMC Leader Anubrata Mondal) ৷

6. Jago Bangla Attacks Suvendu : ‘তিনিই ডোবাচ্ছেন’, বিধানসভার ঘটনায় শুভেন্দুকে আক্রমণ তৃণমূলের মুখপত্রে

গতকাল বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মারামারির ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কাঠগড়ায় তুলল শাসকদলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’ (TMC Mouthpiece Jago Bangla Attacks Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ সেখানে সম্পাদকীয়তে ‘তিনিই ডোবাচ্ছেন’ শিরোনাম দিয়ে শুভেন্দুকে নিশানা করা হয়েছে ৷

7. WC Play-Off : ম্যাসেডোনিয়া ম্যাচ জীবন-মরণের প্রশ্ন, সমর্থকদের মাঠ ভরাতে আর্জি ক্রিশ্চিয়ানোর

রোনাল্ডোদের হারাতে পারলে দেশের ফুটবলারদের জন্য 5 লক্ষ ইউরো পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করেছেন নর্থ ম্যাসেডোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী দিমিতার কোভাচেভস্কি (North Macedonia PM Promises Players 500,000 Euros if They Shock Portugal) ৷ রবিবার দেশ ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে ফুটবলারদের শুভেচ্ছাও জানিয়ে এসেছেন তিনি ৷

8. Kolkata Police Awareness Campaign : জালিয়াতির বিরুদ্ধে সচেতনতার পাঠে লালবাজারের হাতিয়ার স্মিথের চড়

অস্কারের মঞ্চে সঞ্চালক ক্রিস রককে সপাটে চড় কষিয়েছেন অভিনেতা উইল স্মিথ ৷ সেই ছবিকেই হাতিয়ার করে জালিয়াতির বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার সারছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police use Will Smith picture) ৷

9.Giant Screens for PM's Virtual Speech : প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শোনাতে ঠাকুরবাড়িতে বসল 15টি জায়েন্ট স্ক্রিন

আজ বিকেলে মতুয়া সমাজের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে এই ভাষণ দেবেন তিনি ৷ মোদির এই ভাষণ শোনাতে ঠাকুর বাড়িতে 15টি এবং ঠাকুরনগরে 5টি জায়েন্ট স্ক্রিন বসানো হয়েছে (Giant Screens Have been Set up for PM Virtual Speech at Matua Thakurbari) ৷

10. Bharat Bandh In Jangalmahal : শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে জঙ্গলমহলে গ্রেফতার 5 বাম কর্মী

শ্রমিক সংগঠনের ডাকা 48 ঘণ্টা বনধের আংশিক প্রভাব পড়ল জঙ্গলমহলে (48 Hours Bharat Bandh In Jangalmahal) । পাশাপাশি ধর্মঘটে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে 5 জন বাম কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷