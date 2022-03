1. Bugtui Massacre Eyewitness In Rampurhat Hospital: দোষীদের ফাঁসি চায় বগটুই হত্যাকাণ্ডের নাবালক প্রত্য়ক্ষদর্শী

রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডে প্রত্য়ক্ষদর্শী ইরফান শেখকে (11) সোমবার শারীরিক পরীক্ষার জন্য আনা হল রামপুরহাট হাসপাতালে ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানাল দোষীদের শাস্তি চায় সে (Eyewitness Irfan Shaikh in Rampurhat Hospital) ৷ উল্লেখ্য়, গত 21 মার্চ রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বড়শাল পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুন হন। এই ঘটনার পরই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বীরভূমে রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম। উপপ্রধানের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার পরে ওইদিন রাত থেকেই ভাদু শেখের অনুগামীরা গ্রামে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ ৷

2. Rampurhat Bagtui Massacre : বগটুইকাণ্ডে মৃত্যু হল আরও একজনের, মৃত বেড়ে 9

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই (CBI start probe in Bagtui massacre case) ৷

3. TMC-BJP MLAs Fight in Assembly : শুভেন্দুর অঙ্গুলিহেলনেই পরিকল্পিত হামলা, বিধানসভাকাণ্ডে অভিযোগ পার্থর

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ (Partha Chatterjee reacts on Assembly incident), এদিন বিধানসভার নথি নষ্টের চেষ্টা করেন বিজেপি বিধায়করা ৷ মহিলা নিরাপত্তা কর্মীদের উপরেও হামলা হয় ৷

4. youth paid Rs 2.6 lakh with Re 1 coins: জমানো এক টাকার কয়েনে স্বপ্নপূরণ, 2.6 লাখের বাইক কিনলেন যুবক

তিন বছর ধরে জমানো এক টাকার কয়েনে স্বপ্নপূরণ করলেন তামিলনাড়ুর যুবক (Tamil nadu youth collects re 1 coins years buy dream bike) ৷ কিনে ফেললেন 2.6 লাখের বাইক ৷

5. COVID-19 Caller Tune : মারণ ভাইরাস কাবু, কোভিড কলার-টিউন বন্ধের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নিউ নর্মালে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে দেশ ৷ দৈনিক সংক্রমণ কমতে কমতে নেমে এসেছে হাজারের কাছাকাছি ৷ তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে কোভিড কলার টিউন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government decides to stop COVID-19 caller tune soon) ৷

6. Witness Mihir Lal in CBI Custody : বগটুই কাণ্ডে সাক্ষী মিহিরলালকে নিজেদের হেফাজতে নিল সিবিআই

বগটুই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী মিহিরলাল শেখকে অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে গেল সিবিআই (Witness Mihir Lal in CBI Custody)।

7. Oscars leave out Lata And Dilip : অস্কারের ইন মেমোরিয়াম বিভাগে বাদ লতা মঙ্গেশকর এবং দিলীপ কুমার, ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা

94তম আকাদেমি অ্যাওয়ার্ডের 'ইন মেমোরিয়াম' বিভাগে স্থান পেলেন না সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমার ৷ ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা (2022 Oscars ceremony) ৷

8. Malda gilr raped: মালদায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে মুখ বেঁধে ধর্ষণ ! প্রতিবেশী যুবক পলাতক

মালদায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে (Minor raped) মুখ বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে (Malda gilr raped) ৷ সে পলাতক ৷

9. Soumitra Demands 355 for Bengal : শুভেন্দুদের মারধরের অভিযোগ, লোকসভায় 355-র দাবিতে সরব সৌমিত্র

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি হয় (TMC-BJP MLAs Fight In Bengal Assembly) ৷ এই নিয়ে লোকসভায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গে 355 ধারা জারির আবেদন করেন (BJP MP Soumitra Khan Demands 355 for West Bengal in Lok Sabha) ৷

10. 110 Bombs Recover From Lavpur : এবার লাভপুর থেকে উদ্ধার 110টি বোমা

এবার লাভপুর থানার অন্তর্গত সাউ গ্রাম থেকে উদ্ধার হল 110টি বোমা (Bombs Recover From Lavpur) ৷ গ্রামের বাইরে নদীর ধারে দু‘টি প্ল্যাস্টিকের বালতি রাখা ছিল বোমাগুলি ৷ সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে বোমাগুলি । নদীর পাড়ে ফাঁকা জায়গায় বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের টিম ৷