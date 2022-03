1. Mamata on Rampurhat Massacre : দেউচা পাচামি আটকাতে রামপুরহাট ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক মমতা

রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডে প্রথমে পুলিশের কিছু ভুল ছিল বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Rampurhat Massacre) ৷

2. Kunal Ghosh on CBI Investigation : রামপুরহাট কাণ্ডে বিজেপি সিবিআই তদন্তকে প্রভাবিত করছে, অভিযোগ কুণালের

রামপুরহাট কাণ্ডে সিবিআই তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন কুণাল ঘোষ (BJP Try to Manipulate CBI Investigation in Rampurhat Case Says Kunal Ghosh) ৷ শুভেন্দু অধিকারী সেই কাজই করছেন বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, রামপুরহাট কাণ্ডে সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ৷

3. Women's WC 2022 : স্বপ্নভঙ্গ ! দীপ্তির নো বলে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান

কাজে এল না শেফালি, স্মৃতি, মিতালি, হরমনপ্রীতদের লড়াই ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান ৷

4. Leopards in Mathabhanga : মাথাভাঙায় শাবক-সহ 5টি চিতাবাঘ! ফাঁদ পাতল বন দফতর

মাথাভাঙার শিবপুর গ্রামে শনিবার রাতে চিতাবাঘ ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা (Leopards in Shivpur Village of Mathabhanga) ৷ তাও আবার একটা নয় ৷ একসঙ্গে 5টা চিতাবাঘ ৷ দু’টি পূর্ণবয়স্ক এবং 3টি শাবক ৷ আর তার পর থেকেই চিতাবাঘের আতঙ্কে কাঁটা হয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ সেই চিতাবাঘকে ধরতে রবিবার ওই গ্রামে খাঁচা পাতল বন দফতর (Forest Department has Set up Cage in Shivpur Village to Catch Leopards) ৷

5. Medical Team Visits Bagtui : বগটুইয়ে নিহতদের পরিজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে মেডিক্যাল টিম

বাতাসপুরে পৌঁছল চিকিৎসকের দল ৷ এখানেই রয়েছেন বগটুই গ্রামে নিহতদের পরিবারের লোকজন ৷ তাঁদের দেখতে এলেন চিকিৎসকেরা (Medical Team Visits Bagtui ) ৷

6. CBI Team Visits Rampurhat Hospital : রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিবিআইয়ের টিম

বগটুই কাণ্ডে আহতদের সঙ্গে কথা বলতে রামপুরহাট মেডিক্য়াল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছল সিবিআই-এর একটি দল (CBI at Rampurhat Medical College Hospital) ৷

7. Elephant Dead in Rajganj : সবজি ক্ষেতের পাশে হাতির দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য, তদন্তে বন দফতর

রাজগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে সবজি ক্ষেতের পাশে উদ্ধার হল হাতির দেহ (A Elephant Die in Suspicious Way in Rajganj) ৷ সবজি খাওয়ার জন্য সেখানে ঢুকে কীভাবে প্রাণ গেল হাতিটির ? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর ৷

8. Sukanta Majumder Critisizes WB Govt: রাজ্যে কাশ্মীরের মত পরিস্থিতি তৈরি হবে, বালুরঘাটে তোপ সুকান্তের

"আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে চলছে, তাতে রাজ্যে কাশ্মীরের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। নইলে বাংলার মানুষের হাল হবে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মতো।" বালুরঘাটে একথা বললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumder Critisizes WB Govt)।

9. Dilapidated Concrete Bridge : দাসপুরে 30 বছরের পুরনো কংক্রিটের সেতুর অবস্থা বেহাল, উদাসীন প্রশাসন

ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের পঞ্চাননতলার চন্দ্রেশ্বর খালের সেতু ৷ শুধুমাত্র মানুষ নন, এই কংক্রিটের সেতু দিয়ে যাতয়াত করে পণ্যবাহী যানবাহন থেকে শুরু করে সাইকেল এবং গাড়িও ৷ দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ এই সেতু (Dilapidated Concrete Bridge) ৷

10. Christian Eriksen Comeback : গোল দিয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রত্যাবর্তন এরিকসেনের

প্রীতি ম্যাচে ডাচদের বিরুদ্ধে 2-4 হারতে হয় ডেনমার্ককে (Netherlands beat Denmark in international friendly) ৷ তবে ম্যাচের ফলাফল ছাপিয়েও শিরোনামে শুধুই এরিকসেন ৷