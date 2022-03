1. KKR Probable XI : চিন্তায় ওপেনিং, উদ্বোধনী ম্যাচে নাইটদের সম্ভাব্য একাদশ একনজরে

রবীন্দ্র জাদেজা নেতৃত্বাধীন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে কেমন হতে পারে পার্পল ব্রিগেডের প্রথম এগারো, সে ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়া যেতেই পারে (KKR Probable XI against CSK in the opening match of IPL 2022) ৷

2. Rampurhat Massacre : বগটুই-কাণ্ডে পুলিশি হেফাজতে মফিজুল, দেখা করতে থানায় হাজির স্ত্রী-সন্তানেরা

গত সোমবার বীরভূমের বগটুই গ্রামে অন্তত 8 জনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে (Rampurhat Massacre) ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন 21 জন ৷ তাঁদের মধ্যেই একজন মফিজুল শেখ ৷

3. Father Carries Daughter's Body : ছত্তিশগড়ে মেয়ের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে 10 কিলোমিটার হাঁটলেন বাবা, তদন্তের নির্দেশ প্রশাসনের

মেয়ের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে 10 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেন এক ব্যক্তি (Father Carries Body of Daughter on Shoulders for 10 km in Chhattisgarh) ৷ ছত্তিশগড়ের সুরগুজা জেলার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়ো ৷ যার পরেই গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও ৷

4. Family Evicted for Witch Allegation : পুরুলিয়ায় ডাইনি অপবাদে এক পরিবারকে ঘরছাড়া করার অভিযোগ

ফের পুরুলিয়ায় গৃহবধূকে ডাইনি অপবাদ দেওয়ার অভিযোগ ৷ আর সেই ঘটনায় গোটা পরিবারকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে (A Family Evicted for Witch Allegation in Purulia) ৷ পুরুলিয়া পৌরসভার 16নং ওয়ার্ডের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

5. PTI Minister Missing : পাকিস্তানে ‘নিখোঁজ’ 50 জন মন্ত্রী, চাপে ইমরান খান

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের দাবি, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওই দেশের 50 জন মন্ত্রীকে (50 ministers missing in Pakistan) ৷ ওই 50 জনের কেউ ফেডারেল, আবার কেউ প্রভিন্সিয়াল মন্ত্রী ৷ এই ঘটনায় চাপে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷

6. North Bengal Medical College : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ‘ফাঁকিবাজ’ চিকিৎসকদের বেতন বন্ধ

বেতন নেন, পরিষেবা দেন না ৷ এই ধরণের চিকিৎসকদের চিহ্নিত করে তাঁদের বেতন বন্ধ করল রাজ্য়ের স্বাস্থ্য দফতর (Swasthya Bhawan stops the salary of remiss doctors) ৷

7. KKR vs CSK : কোয়ারেন্টাইনে সাউদি, জাড্ডুর চেন্নাইকে হারাতে ম্যাককালামের ভরসা ভারতীয় বোলিং ব্রিগেড

জাদেজার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পাচ্ছে না বোলিংয়ের দুই স্তম্ভ, প্যাট কামিন্স-টিম সাউদিকে ৷ ফলে গতবছর ফাইনালের স্কোরশিট বদলাতে মরিয়া কেকেআর এদিন খানিকটা হলেও ব্য়াকফুটে (Kolkata to start their campaign in IPL 2022) ৷

8. Woman kills Her Child : একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সন্তানকে খুনের অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

নিজের একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে সমস্যা হচ্ছে ৷ তাই নিজের এক বছরে শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে (Mother Killed Her Child to Continue Extramarital Affairs in Tamil Nadu) ৷ হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে ৷ পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে ৷

9. Snake Bite Girl Victims Of Superstition : সাপে কাটা নাবালিকাকে বাড়িতে ঝাড়ফুঁক, পুলিশি তৎপরতায় হাসপাতালে

মালদায় সাপে কাটা নাবালিকাকে ঝাড়ফুঁক ৷ সাপটিকে ধরে পুডিয়ে ফেলা হয় ওঝার নির্দেশে ৷ বিষ নামাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে নারাজ রোগীর পরিবার ৷ পরে পুলিশি তৎপরতায় হাসপাতালে যায় এই ওই নাবালিকা (Girl Bitten By Snake is The Victims Of Superstition ) ৷

10. Naka Checking In West Bardhaman : আসানসোল উপনির্বাচনের আগে নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের আগে বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অজয় নদের ওপরে নাকা চেকিংয়ের (Naka Checking West Bardhaman) সময় বীরভূমের দুবরাজপুরের এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হল নগদ চার লক্ষ একুশ হাজার টাকা ।